Hà Trúc Linh nhuận sắc bén ngót nhưng đứng kế Thanh Thuỷ vẫn phải chịu thua vài phần

Chiều nay tại Hà Nội, họp báo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức diễn ra, nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông và người hâm mộ sắc đẹp. Tiếp nối chủ đề Rạng rỡ Việt Nam của mùa giải trước, năm nay cuộc thi trở lại với chủ đề Miền hương sắc, đánh dấu chặng đường hơn 20 mùa giải với nhiều đổi mới đáng kỳ vọng.

Tại sự kiện, ban tổ chức hé lộ những điểm mới trong format, hướng đến một mùa giải chuyên nghiệp, hiện đại hơn, đồng thời vẫn giữ được bản sắc riêng của Hoa hậu Việt Nam, cuộc thi vốn nổi tiếng với tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, trí tuệ và nhân cách. Bên cạnh những thông tin chuyên môn, thảm đỏ họp báo cũng trở thành tâm điểm khi quy tụ dàn hoa hậu, á hậu đình đám. Nổi bật nhất phải kể đến Huỳnh Thị Thanh Thủy - nàng hậu gây ấn tượng với visual rạng rỡ, thần thái cuốn hút đúng chuẩn "center". Dù không cần layout cầu kỳ, cô vẫn chiếm trọn spotlight với vẻ đẹp trong trẻo nhưng ngày càng sắc sảo.

Hoa hậu Thanh Thuỷ khoe sắc vóc nổi bật tại sự kiện

Hoa hậu Thanh Thuỷ đọ sắc nét căng cùng Hoa hậu Hà Trúc Linh

Hà Trúc Linh sắp kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam

Không hề kém cạnh, loạt mỹ nhân như Hà Trúc Linh, Phương Nga, Ngọc Thảo, Ngọc Hằng hay Vân Nhi cũng khiến dân tình "đứng ngồi không yên" khi xuất hiện với diện mạo chỉn chu, mỗi người một phong cách riêng. Từ thanh lịch, nhẹ nhàng đến quyến rũ, cá tính, tất cả tạo nên màn đọ sắc “nét căng” đúng nghĩa.

Với màn “chào sân” ấn tượng từ dàn mỹ nhân, Hoa hậu Việt Nam 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục là một mùa giải nhận được nhiều kỳ vọng từ công chúng, không chỉ về chất lượng thí sinh mà còn ở cách tổ chức và sức lan tỏa.

Á hậu Phương Nga

Á hậu Ngọc Thảo và Á hậu Ngọc Hằng

Á hậu Vân Nhi