Kim Soo Hyun bị triệu tập làm nhân chứng

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với Kim Soo Hyun thế này?

Sáng 7/11, tờ Heraldmuse đưa tin, tòa án quận Trung tâm Seoul sẽ triệu tập Kim Soo Hyun với tư cách nhân chứng trong phiên tòa xét xử nam YouTuber Kim Se Ui diễn ra vào ngày 11/11 tới đây với các cáo buộc vi phạm Đạo luật Mạng thông tin - truyền thông và vi phạm Đạo luật Xử phạt bạo lực tình dục. Ngoài ra, việc lấy lời khai nhân chứng (Kim Soo Hyun) sẽ được tiến hành kín.

Như vậy, Kim Soo Hyun - Kim Se Ui sẽ chính thức đối mặt với nhau tại tòa án trong vài ngày tới.

Kim Soo Hyun bị triệu tập ra tòa làm nhân chứng trong phiên xét xử Kim Se Ui - kẻ đối đầu với nam diễn viên suốt 2 năm qua. Ảnh: Naver

Trước đó, qua nhiều buổi phát sóng trực tiếp, Kim Se Ui đã cáo buộc Kim Soo Hyun từng hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô vẫn còn là trẻ vị thành niên. Không chỉ vậy, YouTuber họ Kim còn khẳng định việc Kim Soo Hyun ráo riết đòi nợ đã khiến Kim Sae Ron tự kết liễu mạng sống của chính mình. Nhưng sau đó, phía cảnh sát đã kết luận, những thông tin nói trên đều không đúng sự thật.

Tới tháng 6 năm nay, Kim Se Ui đã bị bắt giam, khởi tố với các cáo buộc phỉ báng theo Đạo luật Mạng thông tin - truyền thông, vi phạm Đạo luật Xử phạt bạo lực tình dục và vi phạm Đạo luật Xử phạt hành vi theo dõi.

Trong khi đó, Kim Soo Hyun đã được minh oan hoàn toàn trong drama hẹn hò Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên. Khi ấy, Sở Cảnh sát Seongdong (Hàn Quốc) chính thức ra quyết định không truy tố, không chuyển hồ sơ của Kim Soo Hyun trong vụ bị tố cáo vi phạm Luật Phúc lợi Trẻ em sang Viện kiểm sát.

Theo cảnh sát, trong quá trình điều tra, họ tập trung là rõ 2 vấn đề là Kim Soo Hyun có hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô chưa đủ 18 tuổi hay không, và có tồn tại hành vi bóc lột hay xâm hại tình dục trẻ vị thành niên như phía tố cáo đã nêu hay không. Kết quả điều tra cho thấy toàn bộ cáo buộc cho rằng Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên đều là thông tin sai sự thật, không có căn cứ. Nam diễn viên được xác định không vi phạm Luật Phúc lợi Trẻ em. Kết luận trên của cơ quan chức năng đồng nghĩa với việc Kim Soo Hyun vô tội, không có mối quan hệ tình cảm vượt quá giới hạn với Kim Sae Ron vào năm cô 14 tuổi.

Sau khi được minh oan, tài tử họ Kim hiện đang đẩy mạnh việc trở lại hoạt động ở làng giải trí.

Kim Soo Hyun thắng áp đảo trong trận chiến pháp lý với Viện Garo Sero. Ảnh: Naver

Vụ ồn ào tình ái liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron chính thức nổ ra sau khi 1 nhân vật tự xưng là dì Kim Sae Ron bất ngờ tuyên bố nữ diễn viên từng hẹn hò tài tử họ Kim thông qua kênh YouTube Viện Garo Sero. Người này tiết lộ, mối quan hệ yêu đương của 2 nghệ sĩ kéo dài từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2021, thậm chí còn tố Kim Soo Hyun thao túng tâm lý Kim Sae Ron khi cô ở độ tuổi vị thành niên.

Người tự xưng là dì của Kim Sae Ron và Viện Garo Sero còn cho biết gia đình cố diễn viên nắm trong tay hàng nghìn bức ảnh tình cảm, chứng minh Kim Soo Hyun có mối quan hệ tình ái không đúng mực với Kim Sae Ron lúc cô còn vị thành niên.

Sau đó, luật sư Go Sang Rok đã thay mặt Kim Soo Hyun đưa ra thông báo khẩn, bác bỏ nghi vấn nam diễn viên hàng đầu có hàng nghìn bức ảnh tình cảm với Kim Sae Ron, đồng thời nhấn mạnh nam tài tử chỉ hẹn hò sao nữ họ Kim khi cô đã đủ tuổi trưởng thành. Từ đó tới nay, nam diễn viên Queen of Tears ra sức tung bằng chứng chứng minh sự trong sạch của anh trong cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên thông qua luật sư đại diện. Chưa dừng lại ở đó, tài tử hạng S đã kiện gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero ra tòa với cáo buộc phỉ báng, bôi nhọ danh dự.

Đến nay, Kim Soo Hyun được minh oan hoàn toàn trong cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên, còn Kim Se Ui đang phải trả giá vì vu khống tài tử họ Kim.

Drama tình ái liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực suốt 2 năm qua. Ảnh: Nate

Nguồn: Koreaboo