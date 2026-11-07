Căn nhà 4 phòng ngủ không ai dám vào ở sau khi "hoàng tử nhạc Indie" dọn đi

Sau khi nam ca sĩ nhạc Indie đình đám này dọn đi, ngôi nhà mà anh từng ở không thể cho thuê tiếp.

D4vd từng là nam ca sĩ gen Z hàng đầu Hollywood. Tuy nhiên, sự nghiệp và danh tiếng của anh đã tan tành sau khi vướng cáo buộc liên quan đến cái chết của 1 thiếu nữ. D4vd bị cảnh sát Los Angeles (Mỹ) bắt giữ vì tình nghi giết người vào giữa tháng 4 năm nay.

Vụ việc của D4vd không chỉ hủy hoại chính anh mà còn gây lao đao cho người khác. Theo tờ TMZ, chủ nhà của D4vd đang khóc ròng, hối hận vì đã cho nam ca sĩ SN 2005 này thuê nhà. Ngôi biệt thự có 4 phòng ngủ, 5 phòng tắm tại khu Hollywood Hills (Los Angeles, Mỹ) mà D4vd thuê để ở dài hạn này bị cho là hiện trường đầu tiên của vụ án mạng. Do đó, sau khi D4vd rời đi vào cuối năm ngoái và bị bắt vào tháng 4 vừa qua, chủ nhà hoàn toàn không tìm được người thuê mới dù đã hạ giá thuê.

D4vd đã bị tạm giam vì cáo buộc sát hại 1 thiếu nữ.

Ngôi nhà mà D4vd từng ở không ai dám thuê và dọn vào sống vì bị cho là hiện trường án mạng. Ảnh: TMZ.

Ban đầu, bất động sản được rao cho thuê với mức giá lên tới 23.950 USD/tháng (khoảng 630 triệu đồng). Tuy nhiên, sau khi bê bối của "hoàng tử gen Z showbiz" nổ ra giá thuê giảm còn 21.500 USD/tháng (khoảng 565 triệu đồng). Cách đây không lâu, chủ nhà tiếp tục giảm giá xuống còn 18.950 USD/tháng (khoảng 498 triệu đồng). Như vậy, so với giá thuê ban đầu, chủ nhà đã giảm tới 5.000 USD/tháng (khoảng 132 triệu đồng). Dù vậy, người tìm nhà nào cũng lắc đầu khi nghe địa chỉ bất động sản.

Trong khi chủ nhà cũ đang chật vật gánh chịu hậu quả từ lỗi lầm của D4vd, những rắc rối pháp lý của nam ca sĩ trẻ này cũng ngày càng chồng chất. D4vd tuyên bố không nhận tội đối với các cáo buộc hình sự nhằm vào mình. Cuối tháng 9 vừa qua, gia đình nạn nhân đệ đơn kiện D4vd, yêu cầu bồi thường thiệt hại do cái chết oan uổng của cô gái.

D4vd không nhận các cáo buộc hình sự liên quan đến cái chết của 1 thiếu nữ. Ảnh: Billboard.

D4vd có tên đầy đủ là David Anthony Burke, sinh ngày 28/3/2005 tại Queens, New York, Mỹ. D4vd nổi lên như một "hoàng tử Indie" của thế hệ Gen Z và thường được so sánh với Billie Eilish. Sự nghiệp âm nhạc của D4vd bắt đầu một cách khá độc đáo. Ban đầu, D4vd là một game thủ và bắt đầu sáng tác nhạc theo lời khuyên của mẹ để lồng ghép vào các video game của mình, tránh vi phạm bản quyền trên YouTube. Không có thiết bị thu âm chuyên nghiệp, D4vd đã sử dụng ứng dụng BandLab để tạo ra các bản nhạc từ trong tủ quần áo của chị gái.

Năm 2022, D4vd nhanh chóng trở nên nổi tiếng với 2 ca khúc Romantic Homicide và Here With Me, thu hút hàng tỷ lượt stream trên Spotify và trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Đầu năm 2025, D4vd đã phát hành album thứ hai mang tên Withered. Album này được D4vd mô tả là một "sự tiến hóa" trong âm nhạc, phản ánh quá trình trưởng thành và những góc khuất trong tâm hồn.

Trong năm 2025, D4vd đã có màn trình diễn đáng chú ý tại Lễ hội âm nhạc Coachella, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả và truyền thông. D4vd nổi tiếng với dòng nhạc "bedroom pop" và thường viết các ca khúc về tình yêu và cảm xúc, dù D4vd chưa từng trải qua cảm giác thất tình. D4vd chia sẻ đã viết những ca khúc này để "chuẩn bị cho cảm xúc đó".

Nguồn: TMZ