Mỹ nhân đẹp nhất Vườn Sao Băng đã làm gì với gương mặt của mình vậy?

Diện mạo khác lạ của người đẹp này đang là tâm điểm gây tranh luận.

Ngày 7/11, tờ Osen đưa tin nữ diễn viên Han Chae Young chia sẻ loạt ảnh đi nghỉ dưỡng tại một khu resort hạng sang trên trang cá nhân. Ngay lập tức, nhan sắc của nữ diễn viên trở thành chủ đề bàn luận khắp Hàn Quốc.

Trong hình ảnh mới nhất, mỹ nhân Vườn Sao Băng xuất hiện trong chiếc áo đen chấm bi, mái tóc dài buông xõa. Tuy nhiên, Han Chae Young khiến nhiều người không nhận ra vì diện mạo có phần khác lạ, thiếu tự nhiên. Gương mặt của cô trông khá đơ cứng, nụ cười gượng gạo. Nhiều khán giả khi nhìn thấy minh tinh 8X đều chung 1 câu hỏi: "Đây có thực sự là Han Chae Young mà chúng ta biết không?".

Gương mặt thiếu tự nhiên và nụ cười gượng gạo của nữ diễn viên 8X khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng: "Đây có phải Han Chae Young không vậy?". Ảnh: Instgram.

Diện mạo khác lạ của Han Chae Young làm dấy lên nghi vấn cô đang gánh chịu di chứng thẩm mỹ. Cũng có người cho rằng Han Chae Young đã dùng filter quá đà để che giấu vấn đề tuổi tác, khiến gương mặt bị làm mịn đến mất sạch nếp nhăn, trông kém tự nhiên và cằm bị bóp nhỏ kỳ cục.

Có người nghi ngờ cô đang gánh chịu di chứng từ các phương pháp thẩm mỹ. Số khác lại nhận định nữ diễn viên chỉ sử dụng bộ lọc hình ảnh quá mức để che khuyết điểm tuổi tác khiến gương mặt trở nên thiếu tự nhiên. Ảnh: Instagram.

Thực tế, đây không phải lần đầu nhan sắc của Han Chae Young trở thành tâm điểm tranh cãi trên các diễn đàn. Tháng 6/2025, khi tham dự họp báo ra mắt phim City of Evil, nữ diễn viên khiến công chúng ngỡ ngàng khi xuất hiện với gương mặt thay đổi, mất đi vẻ đẹp như búp bê từng khiến tên tuổi cô trở nên nổi tiếng.

Qua những hình ảnh ghi lại bằng camera thường, minh tinh xứ Hàn để lộ nhiều dấu hiệu lão hóa rõ rệt, đôi mắt lệch nhau rõ rệch, nghi đang gánh chịu di chứng can thiệp thẩm mỹ. Trong quá khứ, Han Chae Young từng thừa nhận cô đã đụng chạm dao kéo để hoàn thiện nhan sắc. Trong đó, cô cho biết từng có đôi mắt một mí và đã phẫu thuật thẩm mỹ để có mắt hai mí rõ nét hơn.

Nhan sắc khác lạ, lộ dấu hiệu lão hoá và đôi mắt cách xa nhau lạ lùng của Han Chae Young trong lần xuất hiện vào tháng 6/2025. Ảnh: Nate.

Han Chae Young là 1 trong những tượng đài nhan sắc đình đám xứ Hàn thập niên 2000. Cô từng khuynh đảo showbiz với biệt danh "búp bê Barbie sống". Đặc biệt trong dàn diễn viên tham gia bộ phim Vườn Sao Băng làm mưa làm gió châu Á 1 thời, Han Chae Young được xem là người đẹp nhất. Mỹ nhân này sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng với đường nét hài hoà, đôi mắt to tròn lấp lánh, nụ cười rộng cực tươi tắn, đôi môi căng mọng hồng hào và làn da trắng sáng, mịn màng.

Vẻ đẹp hoàn mỹ, ngọt ngào và gương mặt hoàn mỹ giúp Han Chae Young trở thành biểu tượng nhan sắc xứ Hàn. Ảnh: X.

Han Chae Young sinh năm 1980, nổi lên cùng lứa với Song Hye Kyo sau tác phẩm Trái Tim Mùa Thu. Tuy nhiên, người đẹp này lại sớm từ bỏ hào quang showbiz để lui về làm người phụ nữ của gia đình.

Chuyện tình cổ tích của "nữ thần sắc đẹp" xứ Hàn từng gây sốt một thời nhờ màn cầu hôn đẳng cấp. Ông xã Han Chae Young đã không ngại chi gần 140 tỷ đồng, gồm 9,1 tỷ cho chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, 1 "xế hộp" hạng sang trị giá 3,6 tỷ và căn hộ tân hôn ở khu nhà giàu Cheongdam khoảng 127 tỷ để có thể nhận được cái gật đầu đồng ý làm vợ đại gia của mỹ nhân hàng đầu showbiz Hàn.

"Búp bê xứ Hàn" rời bỏ hào quang showbiz để làm dâu gia tộc giàu có. Ảnh: Starnews.

Nguồn: Kbizoom