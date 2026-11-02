Mỹ nhân T-ara mang thai con trai đầu lòng với chồng cầu thủ kém 9 tuổi
Giọng ca sinh năm 1987 thông báo tin mừng này vào đúng dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới cầu thủ bóng đá Cho Yu Min kém 9 tuổi.
Vào ngày 1/11, nữ ca sĩ Soyeon (cựu thành viên T-ara) bất ngờ thông báo đang mang thai con đầu lòng. Giọng ca sinh năm 1987 thông báo tin mừng này vào đúng dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới cầu thủ bóng đá Cho Yu Min kém 9 tuổi. Con đầu lòng là con trai, và em bé đến giữa khoảng thời gian khó khăn nhất khi Cho Yu Min bị chấn thương và phải bỏ dở World Cup 2026 hè vừa qua.
Bài đăng của Soyeon nhanh chóng gây sốt mạng xã hội. Cô nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Không những vậy, các thành viên T-ara còn đập tan nghi vấn bất hòa, cạch mặt Soyeon. Bên dưới bài đăng, Eunjung bình luận "Tuyệt vời! Chúc mừng chị nhiều lắm!", Jiyeon và Hyomin thể hiện sự ủng hộ bằng cách "thả tim".
Nguyên văn tâm thư của Soyeon:
Hôm nay là ngày 1/11. Nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới, tôi muốn chia sẻ một tin tức vô cùng đáng trân trọng, hạnh phúc và biết ơn. Thật sự rất hồi hộp!
Em bé của chúng tôi sắp chào đời rồi.
Thật ra hiện tại tôi đang trong trạng thái bụng bầu to tròn, đi đứng lạch bạch đây.
Ngay sau khi kết hôn, tôi và chồng đã cùng nhau trải qua 4 năm nỗ lực hướng đến kỳ World Cup thứ hai, sau khi hoàn thành kỳ World Cup đầu tiên - vốn là giấc mơ của chồng tôi.
Khi tên anh ấy được đưa vào danh sách chính thức tham dự World Cup 2026, chúng tôi đã vô cùng hạnh phúc vì anh ấy một lần nữa thực hiện được ước mơ của mình. Thế nhưng, ngay trước khi có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui ấy, anh lại gặp chấn thương trong một trận đấu thuộc vòng chung kết diễn ra tại Mỹ. Với tư cách là một cầu thủ, anh buộc phải gác lại tất cả và một mình trở về nhà.
Trong lúc chúng tôi cùng nhau vượt qua thử thách lớn nhất cuộc đời anh ấy, Đức Chúa Trời đã ban tặng cho chúng tôi một sinh linh quý giá vào một ngày mà thật sự chúng tôi chưa từng nghĩ tới, cũng chưa bao giờ dám lên kế hoạch hay tưởng tượng đến.
Tôi nghĩ đó chính là một phép màu…
Kể từ ngày biết đến sự hiện diện của em bé, cả tôi và chồng đều thực sự thấu hiểu ý nghĩa của hai chữ biết ơn. Ngày qua ngày, chúng tôi sống trong lòng biết ơn và vui vẻ đồng hành cùng con trong bụng mẹ.
Từ nay về sau, tôi sẽ luôn sống với lòng biết ơn, bên cạnh người chồng hiền lành, chăm chỉ, em bé chắc chắn sẽ giống bố như đúc và những chú cún cưng đáng yêu của chúng tôi!
#Mẹ Tuổi Dê #Mẹ Của Bé Trai Chính là tôi đây!
Và rồi, gia đình chúng tôi đã có thêm thành viên thứ 3.
Park Soyeon sinh năm 1987, được mệnh danh là "giọng ca vàng" của nhóm nhạc huyền thoại T-ara. Cô là một trong những thần tượng sở hữu thực lực đáng gờm nhất thế hệ Kpop thứ 2. Trước khi chạm tay đến hào quang cùng T-ara, cô từng thực tập tại SM Entertainment và suýt chút nữa đã ra mắt cùng SNSD.
Tuy nhiên, Soyeon đã đầu quân cho công ty Core Content Media (sau này đổi tên thành MBK Entertainment) và ra mắt cùng T-ara năm 2009. Cô là nhân tố quan trọng làm nên thành công vang dội của hàng loạt bản hit quốc dân như Roly-Poly, Day by Day, hay Cry Cry. Dù sự nghiệp của nhóm phải trải qua biến cố chấn động vào năm 2012, Soyeon vẫn kiên cường cùng các thành viên vượt qua sóng gió trước khi chính thức rời MBK Entertainment vào năm 2017 để phát triển sự nghiệp solo.
Về đời tư, Soyeon từng có mối tình dài gần 7 năm đầy thăng trầm với Oh Jong Hyuk trước khi chia tay vào năm 2016. Sau nhiều năm kín tiếng để chữa lành những tổn thương, Soyeon đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc thực sự bên cầu thủ bóng đá Cho Yu Min (kém cô 9 tuổi). Cặp đôi chính thức kết hôn vào cuối năm 2022 và nhận được vô vàn lời chúc phúc từ người hâm mộ. Đến năm 2024, Cho Yu Min ký hợp đồng với câu lạc bộ Sharjah FC thuộc giải UAE League. Soyeon khăn gói theo chồng sang Dubai sinh sống và thường xuyên cập nhật những hình ảnh cuộc sống ở Trung Đông.
Nguồn: Instagram