Tình cảnh không ngờ tới của Jiyeon (T-ara) sau 2 năm ly hôn chồng cầu thủ bội bạc

Jiyeon - Hwang Jae Gyun từng là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ và "xin vía".

Bước ra khỏi cuộc hôn nhân tốn nhiều giấy mực với cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun, nhiều người từng lo ngại Jiyeon (T-ara) sẽ rơi vào quãng thời gian khủng hoảng tâm lý kéo dài. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với những suy đoán ảm đạm từ dư luận, tình cảnh hiện tại của "nư thần gen 2" lại khiến công chúng không khỏi bất ngờ và thán phục.

Mới đây, loạt ảnh hậu trường được hé lộ trong chuyến lưu diễn kỷ niệm cùng T-ara đã nhanh chóng gây bão trên các nền tảng mạng xã hội. Dưới ánh đèn hậu trường, Jiyeon xuất hiện với thần thái vô cùng rạng rỡ, gương mặt xinh đẹp "thần thánh" cùng sự rạng rỡ hút mắt.

Loạt ảnh hậu trường của Jiyeon nhanh chóng gây sốt. Ảnh: Instagram

Không còn u sầu, đây là một Jiyeon xinh đẹp và tự tin. Ảnh: Instagram

Cận cảnh gương mặt cực phẩm của nữ thần nổi tiếng. Ảnh: Instagram

Nữ idol trông vô cùng rạng rỡ. Ảnh: Instagram

Không còn nét buồn man mác hay sự mệt mỏi từng khiến fan lo lắng trong giai đoạn hôn nhân rạn nứt, Jiyeon ở thời điểm hiện tại mang vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo và đầy cuốn hút. Nhiều khán giả không tiếc lời khen ngợi rằng em út T-ara dường như đã tìm lại được chính mình – một "visual huyền thoại" của Kpop gen 2 với khí chất tự tin, độc lập và đầy quyến rũ.

Sau khi trút bỏ gánh nặng của một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Jiyeon dồn toàn bộ tâm trí và năng lượng vào con đường nghệ thuật. Cô liên tục bận rộn với lịch trình lưu diễn quốc tế, tham gia các buổi fancon cùng các thành viên T-ara và chuẩn bị cho các dự án cá nhân mới.

Jiyeon ở thời điểm hiện tại mang vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo và đầy cuốn hút. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Cô vẫn xinh đẹp đáng yêu như thời mới ra mắt. Ảnh: Instagram

Trên sân khấu, Jiyeon tiếp tục chứng minh bản lĩnh của một ngôi sao hàng đầu với những bước nhảy uyển chuyển, thần thái làm chủ sân khấu đỉnh cao và sự kết nối tuyệt vời với người hâm mộ. Sự trở lại mạnh mẽ và chuyên nghiệp này không chỉ đập tan mọi nghi ngờ về phong độ của cô, mà còn là lời khẳng định đanh thép về tính chuyên nghiệp, tình yêu dành cho âm nhạc và khán giả.

Điều khiến công chúng trân trọng và dành nhiều cảm tình cho Jiyeon nhất chính là thái độ ứng xử vô cùng văn minh, tinh tế của cô sau đổ vỡ. Kể từ khi đường ai nấy đi, Jiyeon tuyệt đối không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào đụng chạm, trách móc hay nhắc đến tên chồng cũ trên truyền thông. Cô lựa chọn sự im lặng, khép lại quá khứ để tập trung nhìn về phía trước.

Ảnh: Instagram

Hiện tại, Jiyeon tập trung vào công việc và đi lưu diễn cùng T-ara. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Nhóm vẫn nhận được nhiều tình cảm của khán giả sau 17 năm ra mắt. Ảnh: Instagram

Sự điềm tĩnh của Jiyeon lại vô tình tạo nên một bức tranh đối lập rõ rệt với phía bên kia. Chồng cũ của cô - cầu thủ Hwang Jae-gyun - thi thoảng lại trở thành tâm điểm bàn tán trên các chương trình truyền hình và mạng xã hội vì những phát ngôn bóng gió về cuộc hôn nhân cũ. Giữa những ồn ào đó, Jiyeon vẫn giữ một thái độ dội im lặng, xinh đẹp và tỏa sáng trên sân khấu.

Jiyeon - Hwang Jae Gyun chính thức nên vợ nên chồng sau đám cưới hoành tráng tổ chức vào ngày 10/12/2022. Được biết, cặp đôi về chung nhà chỉ sau khoảng 1 năm hẹn hò. Sau đám cưới, họ điều hành kênh YouTube đăng tải nhiều khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc sống, khiến người hâm mộ vô cùng ngưỡng mộ, không ngừng "xin vía".

Jiyeon - Hwang Jae Gyun từng là cặp đôi được fan ngưỡng mộ. Ảnh: X

Tới tháng 6/2024, tin đồn Jiyeon - Hwang Jae Gyun rạn nứt bắt đầu xuất hiện trên khắp mạng xã hội xứ kim chi. Và đến tháng 10 cùng năm, cặp đôi xác nhận “đường ai nấy đi”, chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài 2 năm. Nguyên nhân khiến Jiyeon - Hwang Jae Gyun đổ vỡ được cho là do cựu cầu thủ họ Hwang ngoại tình và giữa cặp đôi có sự khác biệt lớn về tính cách. Còn nhớ Hwang Jae Kyun đã bị bắt gặp uống rượu xuyên đêm với những cô gái lạ mặt tại 1 quán bar giữa lúc tin đồn rạn nứt với Jiyeon đang râm ran. Hành động này được cho là “giọt nước tràn ly” khiến mỹ nhân T-ara quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của mình.

Như vậy Hwang Jae Gyun là 1 trong những nguyên nhân chính khiến cuộc hôn nhân với mỹ nhân T-ara tan vỡ. Ấy vậy mà anh lại liên tục ẩn ý trách móc vợ cũ trên sóng truyền hình. Từ đây, cựu cầu thủ họ Hwang đã hứng trọn “cơn mưa gạch đá” từ công chúng. Nhiều khán giả nhận xét, Hwang Jae Gyun nhỏ nhen, không đáng mặt đàn ông và chỉ đáng "xách dép" cho Jiyeon.

Hình ảnh Hwang Jae Gyun tiệc tùng thâu đêm bên bạn bè và 1 cô gái lạ mặt từng gây xôn xao cõi mạng. Ảnh: X

Sau khi ly hôn, Jiyeon tập trung vào các hoạt động cùng nhóm T-ara và chưa từng đưa ra bất kỳ phát ngôn nào về cuộc hôn nhân tan vỡ của mình với Hwang Jae Gyun. Ngược lại, Hwang Jae Gyun tuyên bố giải nghệ vào tháng 12 năm ngoái, ký hợp đồng với công ty SM C&C để tham gia lĩnh vực truyền hình. Tuy nhiên, anh vấp phải nhiều chỉ trích khi thường lên truyền hình bóng gió về cuộc hôn nhân cũ.

Cặp đôi đường ai nấy đi chỉ sau 2 năm. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo