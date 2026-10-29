Quá khứ không ai ngờ của diễn viên được MC Trấn Thành kêu gọi ủng hộ chữa suy thận giai đoạn cuối

So với hiện tại, ngoại hình của nữ diễn viên 9x đã thay đổi khá nhiều.

Tháng 6/2025, Trấn Thành công khai ủng hộ Ngân Hòa 100 triệu đồng và kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ cô có kinh phí điều trị. Nữ diễn viên sau đó thông báo ngừng nhận quyên góp, gửi lời cảm ơn tới đồng nghiệp và khán giả đã hỗ trợ mình trong giai đoạn khó khăn.

Đến tháng 5/2026, Ngân Hòa cập nhật sức khỏe đã có chuyển biến tích cực, đồng thời bày tỏ mong muốn trở lại với công việc. Sau biến cố, nữ diễn viên cho biết cô trân trọng hơn những ngày được sống, được làm nghề và gặp gỡ khán giả.

Mới đây, Ngân Hòa đăng tải đoạn video chia sẻ hình ảnh trong quá khứ, khiến nhiều người chú ý bởi diện mạo khác lạ. Trong khung hình, nữ diễn viên để tóc ngắn, mặc áo sơ mi kẻ. So với hình ảnh hiện tại, phong cách nữ tính thường thấy trong các dự án phim, diện mạo tóc ngắn này mang đến một hình ảnh khác biệt hoàn toàn của Ngân Hòa.

Ngân Hoà chia sẻ hình ảnh cũ trong quá khứ với mái tóc ngắn cá tính. Ảnh: FBNV

So với hiện tại, vẻ ngoài của nữ diễn viên 9x đã thay đổi khá nhiều. Ảnh: FBNV

Tháng 6/2025, Trấn Thành công khai ủng hộ Ngân Hòa 100 triệu đồng và kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ cô có kinh phí điều trị. Ảnh: FBNV

Sau khi thông báo lấy lại được sức khoẻ, Ngân Hoà đã quay trở lại hoạt động nghệ thuật. Trước đó vào khoảng tháng 5/2023, Ngân Hòa được chẩn đoán mắc suy thận mạn giai đoạn 3. Đến tháng 2/2025, bệnh đã tiến triển sang giai đoạn 5, tức giai đoạn cuối. Trong thời gian này, nữ diễn viên vẫn nỗ lực hoàn thành công việc diễn xuất trước khi phải tập trung điều trị.

Đáng chú ý, Ngân Hòa tham gia bộ phim truyền hình Bóng Ma Hạnh Phúc trong giai đoạn sức khỏe gặp nhiều vấn đề. Cô đảm nhận vai Như Trang, nhân vật gây tranh luận với khán giả. Theo chia sẻ được báo chí dẫn lại, nữ diễn viên đã cố gắng hoàn thành vai diễn dù thể trạng suy giảm, sau đó mới dành thời gian điều trị bệnh.

Vào khoảng tháng 5/2023, Ngân Hòa được chẩn đoán mắc suy thận mạn giai đoạn 3. Đến tháng 2/2025, bệnh đã tiến triển sang giai đoạn 5, tức giai đoạn cuối. Ảnh: FBNV

Sau khi thông báo lấy lại được sức khoẻ, Ngân Hoà đã quay trở lại hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Trước khi nhận được sự quan tâm vì mắc suy thận mạn giai đoạn cuối và nhận được sự hỗ trợ từ MC Trấn Thành cùng nhiều đồng nghiệp, diễn viên Ngân Hòa đã có thời gian hoạt động nghệ thuật, góp mặt trong một số dự án truyền hình và điện ảnh.

Ngân Hòa sinh năm 1996, từng theo học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Cô tham gia nhiều dự án phim như Vua bánh mì, Giấc mơ của mẹ, Trại hoa đỏ và 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. Dù chưa phải gương mặt quá nổi bật trong làng giải trí, nữ diễn viên vẫn bền bỉ theo đuổi diễn xuất và tích lũy kinh nghiệm qua từng vai diễn.

Với khán giả yêu điện ảnh, Ngân Hòa từng xuất hiện trong phim Mai của Trấn Thành với vai người yêu của Bình Minh. Cô cũng đảm nhận vai Trinh trong Tâm Sắc Tấm. Đây là hai vai diễn được Trấn Thành nhắc đến khi công khai kêu gọi hỗ trợ nữ diễn viên vào tháng 6/2025, thời điểm cô gặp khó khăn vì bệnh tật.