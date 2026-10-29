Rapper đình đám 1 thời giờ đi bán cà phê ở TP HCM, phải tự xoay xở đủ việc

Ở tuổi 45, anh hiện có cuộc sống gia đình bên bà xã Thụy Vy và 2 con.

Đinh Tiến Đạt được biết đến với nghệ danh Mr.Dee. Trước khi theo đuổi rap, anh là thành viên của Vũ đoàn Hoàng Thông, chuyên về breakdance. Năm 2002, màn kết hợp với ca sĩ Thanh Thảo trong ca khúc Chàng và nàng giúp tên tuổi Đinh Tiến Đạt đến gần hơn với khán giả. Sau đó, anh tiếp tục tạo dấu ấn với những sản phẩm như Vui cùng Mr.Dee, Chí Phèo, Đi học và Giáo dục công dân.

Ở thời điểm rap vẫn chưa phổ biến rộng rãi tại Việt Nam, Đinh Tiến Đạt là một trong những gương mặt góp phần đưa dòng nhạc này đến gần công chúng. Phong cách có phần bụi bặm, lời rap gần gũi cùng khả năng vũ đạo giúp anh xây dựng hình ảnh riêng. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang có chỗ đứng, nam rapper dần chuyển hướng sang một lĩnh vực hoàn toàn khác: kinh doanh cà phê.

Đinh Tiến Đạt từng là một trong những rapper nổi bật của làng nhạc Việt đầu những năm 2000. Ảnh: FBNV

Ở thời điểm rap vẫn chưa phổ biến rộng rãi tại Việt Nam, Đinh Tiến Đạt là một trong những gương mặt góp phần đưa dòng nhạc này đến gần công chúng. Ảnh: FBNV

Khi đang được khán giả yêu thích, anh dần rời xa sân khấu để tập trung cho công việc kinh doanh cà phê. Ít người biết, Đinh Tiến Đạt đã thử sức với việc mở quán cà phê từ thời còn hoạt động trong Vũ đoàn Hoàng Thông. Khi đó, anh cùng một số thành viên góp vốn kinh doanh nhưng sớm nhận ra việc vận hành cửa hàng tốn nhiều thời gian và công sức hơn tưởng tượng. Do chưa có kinh nghiệm buôn bán, nhóm quyết định tạm dừng để tập trung cho nghệ thuật.

Đến năm 2012, khi đã có tên tuổi trong làng rap, Đinh Tiến Đạt quay lại với công việc kinh doanh. Lần này, anh nghiêm túc học pha chế để nắm rõ sản phẩm trước khi hướng dẫn nhân viên. Quán cà phê của nam rapper từng gây chú ý với phong cách hoài cổ, trưng bày nhiều món đồ cổ mà anh sưu tầm.

Khi đang được khán giả yêu thích, anh dần rời xa sân khấu để tập trung cho công việc kinh doanh cà phê. Ảnh: FBNV

Thế nhưng, nổi tiếng trong âm nhạc không đồng nghĩa với việc có thể kinh doanh thuận lợi. Giai đoạn này, Đinh Tiến Đạt gặp khó khăn vì tình hình kinh tế và thiếu kinh nghiệm vận hành. Có lúc, anh phải dùng tiền đi diễn để bù lỗ cho quán. Khi không còn nhân viên hỗ trợ, nam rapper tự mình đảm nhận nhiều công việc, từ pha chế, phục vụ khách đến tính tiền.

Không muốn tiếp tục kinh doanh theo kiểu làm đến đâu tính đến đó, Đinh Tiến Đạt tìm cách học hỏi sâu hơn về ngành cà phê. Anh từng đến Đà Lạt để tìm hiểu quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch và sơ chế cà phê. Năm 2016, anh mở thêm một quán theo hướng cà phê đặc sản tại trung tâm quận 1, TP.HCM. Tuy nhiên, việc cùng lúc vận hành hai thương hiệu với nhóm khách hàng và cách hoạt động khác nhau khiến anh tiếp tục gặp nhiều áp lực, thậm chí liên tục bù lỗ.

Sau những trải nghiệm không như kỳ vọng, Đinh Tiến Đạt quyết định đóng hai thương hiệu cũ để xây dựng mô hình mới bài bản hơn. Năm 2019, anh bắt đầu phát triển thương hiệu cà phê theo hướng chú trọng chất lượng sản phẩm và quy trình vận hành. Đến năm 2021, cửa hàng đầu tiên của mô hình này đi vào hoạt động. Dù đại dịch COVID-19 khiến việc kinh doanh gặp thêm trở ngại, anh vẫn tìm cách duy trì hệ thống và từng bước phát triển công việc tại TP.HCM.

Khi không còn nhân viên hỗ trợ, nam rapper tự mình đảm nhận nhiều công việc, từ pha chế, phục vụ khách đến tính tiền. Ảnh: FBNV

Ít ai biết, phía sau hình ảnh ông chủ kinh doanh tại TP.HCM là quãng thời gian nam rapper phải tự tay pha chế, phục vụ khách, tính tiền và thậm chí dùng cát-xê đi diễn để bù lỗ cho quán. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm gần như rút khỏi làng nhạc để tập trung kinh doanh và xây dựng gia đình, Đinh Tiến Đạt trở lại với chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai năm 2024. Sự xuất hiện của anh đưa hình ảnh rapper đời đầu đến gần hơn với khán giả trẻ, đồng thời đánh dấu việc anh tiếp tục theo đuổi âm nhạc sau thời gian dài vắng bóng.

Ở tuổi 45, Đinh Tiến Đạt hiện có cuộc sống gia đình bên bà xã Thụy Vy và hai con. Anh kết hôn vào cuối năm 2018, đón con trai đầu lòng năm 2019 và con gái vào tháng 8/2023. Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, nam rapper cho biết việc làm chồng, làm cha mang đến cho anh nhiều trải nghiệm mới, đồng thời trở thành chất liệu để sáng tác.

Năm 2026, Đinh Tiến Đạt tiếp tục hoạt động âm nhạc với những sản phẩm mới. Ca khúc Mùi (t)Hương ra mắt trong năm nay mang màu sắc R&B nhẹ nhàng, khác với hình ảnh rapper bụi bặm quen thuộc trước đây.

Sau nhiều năm gần như rút khỏi làng nhạc để tập trung kinh doanh và xây dựng gia đình, Đinh Tiến Đạt trở lại với chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai năm 2024. Ảnh: FBNV