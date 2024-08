Đinh Tiến Đạt ngày càng “lão hóa ngược” tại Anh trai vượt ngàn chông gai

Trải qua Công diễn 1 Anh trai vượt ngàn chông gai, 33 Anh tài tiếp tục đối diện với những thử thách cam go và thách thức ở Công diễn 2. Trong tập này, 2 nhà sát nhập thành 1 Liên minh, gọi là Hợp tác Liên minh. Việc thành lập Liên minh hoàn toàn phụ thuộc vào sự tính toán của các Anh tài, mỗi Nhà sẽ có các chiến lược riêng và thuyết phục Nhà còn lại hợp tác. Ở Công diễn 2, mỗi Liên minh sẽ phải trình diễn 2 tiết mục, 1 tiết mục vocal và 1 tiết mục trình diễn. Đặc biệt, mỗi tiết mục chỉ có tối đa 6 thành viên trong Liên minh tham gia, mỗi thành viên phải trình diễn ít nhất 1 tiết mục.

Sau khi thuyết phục lẫn nhau, Liên minh Tinh tú (Nhà Sao sáng và Nhà Tái sinh) quy tụ những cái tên "đỉnh lưu" gồm NSND Tự Long, SOOBIN, Cường Seven, Đinh Tiến Đạt, Quốc Thiên, Rhymastic... đã mang đến một tiết mục đầy sắc màu và sự tươi vui qua tiết mục Chợt nghe bước em về.

Liên minh Tinh tú mang đến một tiết mục đầy sắc màu và sự tươi vui qua Chợt nghe bước em về. "Ở Công diễn 2, thông điệp vũ trụ đối với Liên minh Tinh tú không phải những gì đến từ ngoài hành tinh của chúng ta. Vũ trụ của các Anh tài Liên minh Tinh tú là cha là mẹ là anh em của chúng ta, là vợ là con là tri kỷ. Đối với các thành viên trong Liên minh Tinh tú, mọi thứ qua đi chúng ta đều có thể lấy lại được, có thể làm lại được, có thể viết lại được nhưng có lẽ thời gian qua đi sẽ là thứ không bao giờ quay trở lại. Bởi vậy chúng ta hãy trân quý những gì xảy ra và những khoảnh khắc bên nhau", đó cũng chính là những lời tâm huyết mà Tiến Đạt đã đại diện Liên minh Tinh tú chia sẻ với khán giả trường quay. Anh xuất hiện ấn tượng trong trang phục cướp biển bảnh bao, nhan sắc càng ngày càng “lão hóa ngược” song song với phong cách thời trang ngày càng đi lên.

Đinh Tiến Đạt chứng tỏ khả năng “cỗ máy nhảy” cực đáng gờm tại Công diễn 2

Về concept, câu chuyện của Chợt nghe bước em về xoay quanh các nhân vật trong tiệm đồ chơi Tinh tú: nhân vật Con rối Hoàng tử (SOOBIN), Thor (Quốc Thiên), Cướp biển (Đinh Tiến Đạt), Thám Tử (Rhymastic), Cao bồi (Cường Seven), Thần Thời gian (Tự Long). Ở đó mỗi ngày các nhân vật này sẽ có một khoảng thời gian được vui chơi với nhau và đến đúng 12g phải về lại vị trí của mình. Tại đây, Tiến Đạt đã gây ấn tượng với verse hát sáng, đầy tình cảm, càng chứng tỏ sự đa tài của Anh tài này khi không chỉ rap ấn tượng, vũ đạo đỉnh mà hát cũng rất “ra gì và này nọ”.

Trong phần “vui chơi” của các nhân vật trong tiệm đồ chơi, khán giả đã được chứng kiến màn “battle dance” giữa “Cướp biển” Tiến Đạt và “Cao bồi” Cường Seven cực kì ấn tượng, chứng tỏ danh hiệu “cỗ máy nhảy” của Liên minh. Tiến Đạt và Cường Seven đều có nền tảng vũ đạo cực ấn tượng, tuy nhiên sau nhiều năm ít hoạt động khiến nhiều khán giả trẻ khó biết 2 Anh tài này có khả năng nhảy đỉnh cao ra sao. Chính vì thế, khi thấy bước nhảy của Tiến Đạt và Cường Seven tại Công diễn 2, không ít khán giả “đổ rạp” và thán phục trước từng động tác của 2 Anh tài này. Ngay từ phần tập luyện, Tiến Đạt và Cường Seven đã tỏ ra là 1 đôi dancer ăn ý, tạo nên điểm nhấn đầy cuốn hút cho tiết mục của Liên minh Tinh tú.