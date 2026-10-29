Nghệ sĩ từng được khán giả săn đón mở quán ăn ở TP.HCM, phải tự chạy bàn

Đối với nghệ sĩ, việc mở quán ăn không chỉ là cách xoay xở trước khó khăn kinh tế mà còn là cơ hội để gặp gỡ những người yêu mến cải lương.

Nghệ sĩ cải lương Chung Tử Long tên thật là Lê Văn Trường, sinh năm 1970, xuất thân trong một gia đình nông dân có 5 anh em. Ông đam mê ca hát từ nhỏ và bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp vào năm 1990, khi được người chú tên Đặng Hồng giới thiệu vào đoàn Cải lương Sông Hậu.

Nghệ sĩ Trúc Linh là người thầy đầu tiên dạy hát cho ông. Thời gian đầu, ông sử dụng nghệ danh Trường Giang, sau đó được nghệ sĩ Vương Linh đặt nghệ danh Chung Tử Long khi về đoàn Tiếng hát Vương Linh. Trong sự nghiệp, Chung Tử Long được khán giả biết đến qua các vở cải lương như Tấm Cám, Vầng trăng đêm ly biệt, Sự tích cây uyên ương và Không bán tình em.

Ông từng chia sẻ rằng khoảng năm 2005–2006, các suất diễn cải lương có thể thu hút từ 2.000 đến 3.000 khán giả. Tuy nhiên, đến khoảng năm 2017–2018, lượng người đến xem giảm mạnh, khiến công việc biểu diễn của ông và nhiều nghệ sĩ gặp khó khăn.

Trong sự nghiệp, Chung Tử Long được khán giả biết đến qua các vở cải lương như Tấm Cám, Vầng trăng đêm ly biệt, Sự tích cây uyên ương...

Ông từng chia sẻ rằng khoảng năm 2005–2006, các suất diễn cải lương có thể thu hút từ 2.000 đến 3.000 khán giả.

Về đời tư, Chung Tử Long từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con trai riêng là Diệp Tử Đồng, sau này theo đuổi con đường ca hát. Sau đó, ông nên duyên với nghệ sĩ Hồng Hạnh. Cả hai thường đồng hành trên sân khấu, biểu diễn các tiết mục tân cổ giao duyên.

Khi sân khấu cải lương gặp khó khăn, Chung Tử Long cùng vợ và người em kết nghĩa mở quán ăn gia đình tại TP.HCM. Ông chia sẻ rằng thời điểm ấy, hai vợ chồng chỉ đi diễn khoảng 2–3 suất mỗi tháng, những ngày còn lại khá trống trải.

Quán ăn vì thế trở thành nơi để bạn bè, đồng nghiệp tụ họp, đồng thời có sân khấu nhỏ phục vụ nhu cầu giao lưu và ca hát. Nam nghệ sĩ mong muốn tạo ra không gian để những người yêu cải lương có thể gặp gỡ, trò chuyện và cùng nhau giữ gìn niềm đam mê với nghề.

Khi sân khấu cải lương gặp khó khăn, Chung Tử Long cùng vợ và người em kết nghĩa mở quán ăn gia đình tại TP.HCM.

Tuy nhiên, việc kinh doanh không diễn ra thuận lợi như mong đợi. Theo lời kể của Chung Tử Long trong chương trình Quán lạ thành quen, quán vừa hoạt động được một thời gian thì dịch COVID-19 bùng phát, khiến khách đến ăn giảm mạnh.

Trong khi doanh thu không đủ bù đắp, tiền thuê mặt bằng, nhân viên và các khoản vận hành vẫn phải chi trả. Nghệ sĩ cho biết có thời điểm tổng chi phí mỗi tháng vượt 100 triệu đồng, vợ chồng ông phải lấy tiền túi bù lỗ.

Dù từng đứng trên sân khấu phục vụ hàng nghìn khán giả, Chung Tử Long không ngại tự chạy bàn khi quán thiếu nhân viên. Ông cho biết bản thân không thấy xấu hổ khi làm công việc này, bởi điều quan trọng là được phục vụ những người đã dành tình cảm cho mình. Theo chia sẻ của nghệ sĩ, khách hàng vẫn tôn trọng và quý mến ông khi đến quán, khiến ông cảm thấy vui vẻ thay vì mặc cảm vì phải làm thêm công việc ngoài sân khấu.