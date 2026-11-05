Diễn viên hot nhất Hàn Quốc lúc này: Kim Ji Won - Kim Yoo Jung bó tay chịu thua, visual quá đỗi thần thánh

Cái tên này đang bùng nổ ở Hàn Quốc một cách đầy bất ngờ, không ai lường trước nổi.

Thời điểm hiện tại, diễn viên đang hot nhất màn ảnh Hàn Quốc không ai khác mà chính là Park Jin Young. Nam thần tượng kiêm diễn viên vừa bất ngờ dẫn đầu bảng xếp hạng FUNdex, vượt qua hàng loạt ngôi sao đình đám, bao gồm cả 2 nữ đồng nghiệp cực kỳ nổi tiếng Kim Ji Won và Kim Yoo Jung. FUNdex là bảng xếp hạng của Good Data Corporation, phân tích mức độ quan tâm của công chúng đối với các bộ phim truyền hình, chương trình giải trí và những người tham gia.

Park Jin Young đang là diễn viên hot nhất Hàn Quốc hiện tại.

Theo kết quả tuần thứ 5 của tháng 10, Park Jin Young chiếm vị trí số 1 với 4,12% thị phần thảo luận, tăng 2 bậc so với tuần trước. Kim Yoo Jung xếp thứ 2 với 4,10%, Kim Ji Won đứng thứ 3 với 3,41%. Hai vị trí còn lại trong top 5 lần lượt thuộc về Seo Hyun Jin (2,13%) và Yoo Yeon Seok (1,96%).

Đây là một kết quả nằm ngoài dự đoán. Bởi trước khi phim lên sóng, Park Jin Young không được đánh giá cao về sức hút truyền thông bằng hai đồng nghiệp nữ. Ngay cả với 100 Days of Deception, sự chú ý ban đầu cũng chủ yếu đổ dồn vào Kim Yoo Jung, ngôi sao vốn sở hữu danh tiếng và thành tích diễn xuất nổi bật. Thế nhưng, Park Jin Young đã tạo nên cú bứt phá ngoạn mục, chinh phục khán giả bằng diễn xuất ấn tượng cùng nhan sắc thần thánh.

Anh dẫn đầu BXH FUNdex (ảnh: fanpage Nhà Tôi 3 Đời Xem Phim Hàn)

100 Days of Deception lấy bối cảnh Gyeongseong những năm 1930, khi Triều Tiên nằm dưới ách đô hộ của Nhật Bản. Phim kể về Lee Ga Kyung (Kim Yoo Jung), một tay trộm vặt nhận nhiệm vụ trà trộn vào Phủ Tổng đốc để làm gián điệp cho lực lượng kháng Nhật. Tại đây, cô gặp Sato Hideo, một phiên dịch viên ưu tú người Triều Tiên nhưng lớn lên trong sự giáo dưỡng của Nhật Bản. Cuộc gặp gỡ mở ra chuyện tình nguy hiểm giữa những âm mưu tình báo và cuộc đấu tranh giành độc lập.

Park Jin Young không chỉ điển trai mà còn có diễn xuất ấn tượng.

Trong phim, Park Jin Young đảm nhận vai Sato Hideo, tên thật Kim Tae Woong, một người Triều Tiên được quan chức cấp cao Nhật Bản nhận làm con nuôi. Anh luôn giằng xé giữa cội nguồn dân tộc, lòng trung thành với cha nuôi và khát vọng được thừa nhận. Báo Sports Chosun đánh giá Park Jin Young đã tạo nên một trong những vai diễn tiêu biểu trong sự nghiệp. Anh thể hiện tinh tế sự đối lập giữa vẻ ngoài lạnh lùng và nội tâm đầy tổn thương, giữa lòng trắc ẩn và những lựa chọn tàn nhẫn. Đặc biệt, những chuyển biến cảm xúc được nam diễn viên khắc họa bằng lối diễn tiết chế, khiến nhân vật vừa đáng thương vừa khó đoán.

Không chỉ diễn xuất, ngoại hình lịch lãm cùng khả năng thể hiện lời thoại bằng nhiều ngôn ngữ (tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Anh) cũng giúp Park Jin Young ghi điểm. Thành tích FUNdex lần này phần nào cho thấy anh đang từng bước khẳng định vị thế của một nam diễn viên thực lực, thay vì chỉ được biết đến với danh xưng thành viên GOT7.

Thực tế, từ năm ngoái, Park Jin Young đã bắt đầu đến gần hơn với đông đảo công chúng nhờ bộ phim Our Unwritten Seoul, đóng cùng Park Bo Young. Diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc cùng phản ứng hóa học ngọt ngào với bạn diễn giúp anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Thế nhưng phải đến 100 Days of Deception, sức hút của Park Jin Young mới thực sự bùng nổ mạnh mẽ.

Park Jin Young tạo phản ứng hóa học cực tốt với Kim Yoo Jung trong 100 Days of Deception, đến nỗi nhiều khán giả đang đẩy thuyền mong họ phim giả tình thật.

Trên mạng xã hội, không ít khán giả thậm chí phải thốt lên rằng tại sao đến tận bây giờ họ mới biết đến một nam diễn viên vừa đẹp trai vừa tài năng như vậy. Nhiều người cũng dự đoán rằng sau thành công của 100 Days of Deception, sự nghiệp diễn xuất của Park Jin Young sẽ lên như diều gặp gió, đưa anh tiến gần hơn đến hàng ngũ nam chính hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc.