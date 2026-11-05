Tăng Thanh Hà không cần phải giống Nam Phương Hoàng hậu

Những chia sẻ về vai Nam Phương Hoàng hậu của Tăng Thanh Hà từ NSX Hoàng Hậu Cuối Cùng đang gây chú ý.

Hoàng Hậu Cuối Cùng là dự án điện ảnh nhận được nhiều sự chú ý ngay từ khi công bố dàn diễn viên. Đặc biệt, thông tin Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên MXH. Đây cũng là lần trở lại màn ảnh rộng đáng chú ý của ngọc nữ sau 13 năm vắng bóng, khiến sự xuất hiện của cô trong dự án càng được khán giả quan tâm. Dẫu vậy, bên cạnh sự hào hứng, lựa chọn này cũng tạo ra không ít ý kiến trái chiều.

Trong đó, vấn đề được bàn luận nhiều nhất là diện mạo của Tăng Thanh Hà có thực sự phù hợp với hình dung về Nam Phương Hoàng hậu hay không. Nhiều khán giả đặt lên bàn cân nhan sắc của nữ diễn viên với những hình ảnh tư liệu về vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn, từ đó đặt câu hỏi liệu cô có đủ sự tương đồng về ngoại hình và khí chất để hóa thân thành nhân vật lịch sử đặc biệt này.

Mới đây, trong video making film về quá trình casting - tuyển chọn diễn viên, nhà sản xuất Hoàng Hậu Cuối Cùng đã chính thức chia sẻ về hành trình tìm kiếm người đảm nhận vai diễn quan trọng nhất dự án. Theo đó, ekip khẳng định ngay từ đầu, họ không đặt nặng việc phải tìm được một gương mặt giống hoàn toàn với nguyên mẫu lịch sử.

Video making film về quá trình casting - tuyển chọn diễn viên

Đạo diễn Bảo Nhân chia sẻ: "Với vai Nam Phương Hoàng hậu thì ngay từ đầu, chúng tôi đã không đặt nặng việc tìm một gương mặt phải giống hoàn toàn với nguyên mẫu lịch sử. Điều chúng tôi tìm kiếm là một diễn viên có thần thái, có khả năng thể hiện được chiều sâu cảm xúc của một người phụ nữ đã đi qua rất nhiều biến cố trong cuộc đời".

Lý giải về độ khó của quá trình casting, ekip cho biết họ đã tổ chức song song hai hình thức tuyển chọn: casting công khai và gửi lời mời riêng đến nhiều diễn viên. "Có hàng trăm hồ sơ đã được gửi về. Cũng có rất nhiều diễn viên, người đẹp, hoa hậu được mời lên gặp và thử vai. Nhưng không một ai thực sự khiến chúng tôi cảm thấy đây chính là Nam Phương", Bảo Nhân nói tiếp.

Đạo diễn Bảo Nhân

Lý do nằm ở cách bộ phim xây dựng nhân vật. Nam Phương trong Hoàng Hậu Cuối Cùng không còn là hình ảnh một cô gái trẻ vừa bước chân vào cuộc hôn nhân hoàng gia. Thay vào đó, bộ phim khai thác người phụ nữ ở giai đoạn đã trải qua nhiều biến cố, là một người mẹ của ba đứa con và đang phải đối diện với những bi kịch hôn nhân.

Đạo diễn Nam Cito nhấn mạnh: "Nhân vật Nam Phương và câu chuyện của cô ấy được chúng tôi khai thác trong phim là một phụ nữ đang bước qua những giông bão của cuộc đời chứ không còn là một cô gái ở lứa tuổi mười tám đôi mươi. Cô đã là một bà mẹ ba con và đang đứng trước những bi kịch của hôn nhân. Việc tìm kiếm một diễn viên hội tụ một lúc đủ ba tiêu chí nhan sắc, diễn xuất và thần thái của một bậc mẫu nghi thiên hạ không hề đơn giản". Đó cũng là lý do ekip không thể dễ dàng đưa ra lựa chọn. Sau nhiều vòng casting, trong khi những nhân vật khác dần tìm được người đảm nhận, Nam Phương vẫn là mảnh ghép khiến ekip trăn trở.

Đạo diễn Nam Cito

Sau cùng, trong cuộc họp cuối cùng, Madam Đinh Hương đã gợi ý cái tên Tăng Thanh Hà.

Về phía Tăng Thanh Hà, lời mời từ nhà sản xuất Đinh Hương mang đến cho cô một cảm xúc rất đặc biệt. Tăng Thanh Hà gọi đó giống như "có một ngọn lửa ở trong tim đang bập bùng cháy lại sau một khoảng thời gian rất là lâu". Dẫu vậy, cảm xúc háo hức không đồng nghĩa với việc cô lập tức gật đầu. Sau hơn 10 năm rời xa điện ảnh để tập trung cho cuộc sống gia đình và công việc riêng, nữ diễn viên hiểu rằng lần trở lại này không đơn giản chỉ là nhận thêm một vai diễn.

Tăng Thanh Hà

"Không còn là một sự lựa chọn cá nhân đơn thuần nữa, mà nó là một sự cân nhắc nhiều vai trò, vị trí và trách nhiệm khác nhau của mình trong cuộc sống lúc đó", Tăng Thanh Hà chia sẻ về những suy nghĩ khi nhận được lời mời. Chính vì vậy, cô đã xin ekip cho mình thời gian đọc kịch bản trước khi đưa ra phản hồi chính thức để không làm mất thời gian của mọi người.

Phía đạo diễn cũng hoàn toàn thấu hiểu sự thận trọng này: "Sự thận trọng của Hà là điều chúng tôi có thể hiểu được, bởi vì đã hơn mười năm Hà rời xa điện ảnh để tập trung cho cuộc sống gia đình cũng như công việc riêng".

Sau khi dành trọn một ngày để đọc và nghiên cứu kịch bản, Tăng Thanh Hà nhận ra mình thực sự xúc động trước câu chuyện. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tất cả các nhân vật trong câu chuyện này ai cũng có tình yêu, sự cô đơn, sự tổn thương và khao khát được yêu thương như tất cả chúng ta". Tuy nhiên, ngay cả khi đã có thiện cảm với kịch bản, Tăng Thanh Hà vẫn chưa vội nhận lời. Cô chủ động đề nghị được thử tạo hình và diễn xuất trước khi chính thức nhận vai trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Tạo hình Nam Phương Hoàng hậu của Tăng Thanh Hà

Ngay sau đó, ekip tổ chức một buổi thử phục trang, trang điểm, chụp hình và quay thử với sự tham gia của Tăng Thanh Hà cùng Ma Ran Đô - diễn viên đảm nhận vai vua Bảo Đại. Đây cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên trở lại phim trường sau 13 năm và gặp bạn diễn ngoài đời. Và kết quả vượt qua những gì ekip kỳ vọng.

Đạo diễn Nam Cito đánh giá: "Sự chuyên nghiệp, tập trung và khả năng nhập tâm vào nhân vật của Hà đã khiến giúp tôi cảm nhận được rõ thần thái, khí chất cũng như chiều sâu cảm xúc mà nhân vật Nam Phương Hoàng hậu cần có". Tăng Thanh Hà cũng cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng, chia sẻ đó là khoảnh khắc bản thân bắt đầu những bước đi đầu tiên trong hành trình quay trở lại với điều mình từng rất yêu.

Cặp đôi vua Bảo Đại - Nam Phương Hoàng hậu

Bên cạnh hành trình tìm kiếm Nam Phương Hoàng hậu, video making film cũng hé lộ quá trình lựa chọn những nhân vật quan trọng khác trong phim. Với vai Bảo Đại, nhà sản xuất cho biết Ma Ran Đô là một trong số rất ít diễn viên hội tụ được những yếu tố mà kịch bản yêu cầu. Không chỉ có ngoại hình và diễn xuất, sự nghiêm túc cùng cam kết dành thời gian dài để chuẩn bị cho vai diễn cũng là những yếu tố giúp anh ghi điểm. Trong khi đó, về phía Lệ Hà, Trâm Anh tiết lộ bản thân khá bất ngờ khi được ekip mời đến thử vai. Cô kể rằng khi đến buổi casting, mình được đưa cho kịch bản nhân vật Lệ Hà.

Về bộ phim, Hoàng Hậu Cuối Cùng là dự án điện ảnh lấy cảm hứng từ cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu, vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn, cùng những biến cố xoay quanh cuộc hôn nhân với vua Bảo Đại. Không chỉ tái hiện hình ảnh một người phụ nữ từng đứng ở vị trí cao quý bậc nhất chốn hoàng cung, bộ phim còn khai thác những góc khuất trong đời sống tình cảm, những tổn thương và sự cô đơn phía sau danh phận hoàng hậu. Đặc biệt, câu chuyện được đặt vào giai đoạn Nam Phương đã là mẹ của ba người con, phải đối diện với những giông bão trong hôn nhân và những lựa chọn đầy day dứt của cuộc đời.

Thông qua góc nhìn và cảm xúc riêng của hai đạo diễn, Hoàng Hậu Cuối Cùng hứa hẹn mang đến một cách tiếp cận khác về nhân vật lịch sử này, không chỉ nhìn Nam Phương qua nhan sắc, địa vị hay những hình ảnh tư liệu quen thuộc, mà còn đặt cô vào vị trí của một người phụ nữ với những khát khao yêu thương rất đỗi đời thường.

Nguồn: NSX