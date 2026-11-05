Trung Quốc chính thức công bố 7 phim truyền hình hot nhất toàn cầu: 1 siêu phẩm lập kỷ lục rating cao nhất 8 năm qua

Đây là những bộ phim Trung Quốc được công nhận là hot nhất toàn cầu.

Mới đây, Văn phòng Ban Tuyên truyền Trung ương và Văn phòng Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia đã chính thức công bố kết quả tuyển chọn chương trình "Thị giác Trung Quốc - Phát sóng toàn cầu" giai đoạn 2025-2026. Đáng chú ý, danh sách tác phẩm truyền hình xuất sắc có sự góp mặt của những bộ phim quen thuộc với khán giả Việt Nam.

Theo kết quả được công bố, chương trình năm nay lựa chọn 30 tác phẩm xuất sắc, 26 tác phẩm lọt vào vòng đề cử, 10 hoạt động quảng bá xuất sắc và 10 đơn vị quảng bá tiêu biểu. Riêng hạng mục tác phẩm truyền hình xuất sắc ghi nhận 7 cái tên gồm Thái Bình Niên, Gia Nghiệp, Phản Nhân Loại Bạo Hành, Tàng Hải Truyện, Nhật Quang Chi Thành, Vấn Tâm 2 và Lục Tỷ Muội.

Gia Nghiệp do Dương Nghiệp và Hàn Đông Quân đóng chính... (Ảnh: Weibo)

... cùng với Tàng Hải Truyện của Tiêu Chiến đều là những tác phẩm tạo tiếng vang lớn ở thị trường Việt Nam (Ảnh: Weibo)

Đây không phải cuộc bình chọn đại chúng mà là hoạt động tuyển chọn và đánh giá chuyên môn do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc phối hợp với Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia (Quảng Điện) tổ chức. Kết quả được xác định thông qua quá trình thẩm định, chú trọng giá trị nội dung, định hướng văn hóa, khả năng lan tỏa quốc tế và hiệu quả quảng bá tác phẩm Trung Quốc ra nước ngoài.

Trong danh sách này, Tàng Hải Truyện và Gia Nghiệp là hai cái tên có độ nhận diện nổi bật tại Việt Nam. Sức hút của hai tác phẩm phần nào đến từ Tiêu Chiến và Dương Tử, những ngôi sao lưu lượng hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Nhờ vậy, cả hai bộ phim đều thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu phim Trung Quốc, đồng thời có lợi thế trong việc tiếp cận khán giả quốc tế.

Thái Bình Niên là cái tên đáng xem với những ai thích dòng phim lịch sử (Ảnh: Weibo)

Một cái tên đáng chú ý khác là Thái Bình Niên. Tác phẩm này cũng nhận được sự quan tâm của không ít khán giả Việt Nam, đặc biệt là những người yêu thích dòng phim lịch sử. Việc tái hiện những biến động chính trị, chiến tranh và số phận con người trong thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc, cùng với đó là sự góp mặt của nhiều diễn viên thực lực giúp bộ phim tạo được dấu ấn riêng, thay vì phụ thuộc vào sức hút thần tượng.

Trong khi đó, Lục Tỷ Muội là đại diện nổi bật của dòng phim chính kịch gia đình, gây tiếng vang nhờ thành tích rating ấn tượng trên truyền hình Trung Quốc. Cụ thể, phim ghi nhận rating trung bình 4,349% - cao nhất kể từ khi hệ thống CVB bắt đầu thống kê năm 2018 đến nay.

Lục Tỷ Muội là tác phẩm nắm giữ kỷ lục rating CVB của phim truyền hình Trung Quốc (Ảnh: Sina)

Với các khán giả Việt, Phản Nhân Loại Bạo Hành, Nhật Quang Chi Thành và Vấn Tâm 2 tuy không tạo ra mức độ thảo luận quá lớn, nhưng vẫn là những tác phẩm có dấu ấn riêng, tạo được sức hút ở cả Trung Quốc lẫn nhiều thị trường quốc tế.

Đáng nói, danh sách của Quảng Điện không đơn thuần tôn vinh những bộ phim có lượt xem cao hay sở hữu ngôi sao nổi tiếng. Trọng tâm của chương trình là lựa chọn các tác phẩm có khả năng đại diện cho nội dung truyền hình Trung Quốc, góp phần quảng bá văn hóa và mở rộng sức ảnh hưởng của ngành công nghiệp phim ảnh nước này trên thị trường quốc tế.

Nguồn: WeChat