Không phải Gả Kim Thoa hay Ngọc Điệm Thu, đây mới là phim Trung Quốc đáng xem nhất lúc này.

Những ngày qua, sự chú ý của khán giả yêu thích phim Hoa ngữ chủ yếu đổ dồn vào hai tác phẩm Gả Kim Thoa và Ngọc Điệm Thu. Cả hai đều tạo được sức nóng lớn, phủ sóng mạng xã hội nhưng đồng thời vấp phải không ít ý kiến trái chiều về chất lượng kịch bản lẫn diễn xuất.

Cả 3 phim Gả Kim Thoa, Ngọc Điệm Thu và Thượng Công Chúa đều đang vấp phải những tranh cãi.

Trong khi đó, Thượng Công Chúa cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm khi đánh dấu màn tái hợp của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ, cặp đôi từng vướng tin đồn phim giả tình thật. Tuy nhiên, những tập đầu của tác phẩm lại nhận về nhiều lời chê bai vì tiết tấu lê thê, câu chuyện thiếu điểm nhấn, yếu tố quyền mưu chưa đủ sức hấp dẫn.

Giữa lúc hàng loạt dự án đình đám gây tranh cãi, Thành Phố Rực Rỡ lại nổi lên như một ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu phim Trung Quốc hay nhất đang phát sóng ở thời điểm hiện tại.

Thành Phố Rực Rỡ có chất lượng kịch bản và diễn xuất tốt hơn nhiều.

Do thuộc hệ sinh thái TVB, Thành Phố Rực Rỡ có phần lép vế về độ phủ truyền thông so với những bộ phim được đầu tư sản xuất và phân phối trên các nền tảng lớn tại Trung Quốc đại lục. Thế nhưng, tác phẩm vẫn chứng minh sức hút mạnh mẽ với thành tích rating ấn tượng. Thành công này phần nào phản ánh sức hấp dẫn của kịch bản cùng màn thể hiện đáng chú ý từ dàn diễn viên.

Cho những ai chưa biết, Thành Phố Rực Rỡ là bộ phim thuộc đề tài thương chiến, hào môn và tranh đoạt quyền lực dài 20 tập, quy tụ dàn diễn viên chất lượng gồm Trương Trí Lâm, Ngô Trác Hy, Cao Hải Ninh, Trương Hy Văn và Khương Đại Vệ.

Phim thuộc đề tài thương chiến, tranh đấu hào môn.

Câu chuyện xoay quanh gia tộc họ Quan, chủ sở hữu tập đoàn Thượng Lợi Phong hùng mạnh. Chủ tịch Quan Chí Sâm (Khương Đại Vệ) là một doanh nhân tôn sùng quy luật mạnh được yếu thua, luôn khuyến khích tham vọng và sự cạnh tranh.

Ông quyết định bổ nhiệm hai người con trai Quan Hiếu Hiền (Trương Trí Lâm) và Quan Hiếu Quân (Ngô Trác Hy) cùng giữ chức đồng tổng giám đốc, từ đó đẩy hai anh em vào cuộc chiến tranh giành quyền lực không khoan nhượng.

Điểm đặc biệt của Thành Phố Rực Rỡ là các nhân vật trong phim có chính diện hoàn toàn, ai cũng mang những toan tính riêng.

Hiếu Hiền là người anh đầy tham vọng, mưu mô và sẵn sàng sử dụng mọi thủ đoạn để giành chiến thắng. Trong khi đó, Hiếu Quân thông minh, quyết đoán, có nguyên tắc hơn nhưng cũng không hoàn toàn trong sạch.

Để đánh bại em trai và em dâu Vương Tuyết Oánh (Trương Hy Văn), Hiếu Hiền quyết định kết hôn với cựu công tố viên Hồng Hải Doãn (Cao Hải Ninh). Điều đáng nói là Hải Doãn và Tuyết Oánh từng là bạn thân từ nhỏ. Tuy nhiên, Tuyết Oánh đã phản bội tình bạn, cướp người yêu của Hải Doãn là Hiếu Quân để bước chân vào gia đình giàu có.

Hiếu Hiền lợi dụng chính mối thù này để biến Hải Doãn thành quân cờ chống lại vợ chồng em trai. Từ đây, những âm mưu tranh đoạt tài sản, phản bội, ngoại tình và trả thù liên tiếp nổ ra, đẩy cả gia tộc vào vòng xoáy quyền lực

Theo một bài bình luận trên Sina, Thành Phố Rực Rỡ có nội dung ổn và đủ sức khiến người xem liên tục tò mò về những diễn biến tiếp theo. Một trong những điểm sáng lớn nhất của tác phẩm nằm ở cách xây dựng nhân vật đa chiều. Khác với nhiều bộ phim phân chia rạch ròi hai phe chính diện và phản diện, Thành Phố Rực Rỡ gần như không có nhân vật nào hoàn toàn tốt đẹp. Từ nhân vật chính đến các vai phụ, mỗi người đều mang những toan tính, tham vọng và góc khuất riêng.

Trương Trí Lâm nổi tiếng với hình tượng chính diện. Thế nhưng ở Thành Phố Rực Rỡ, anh lại hóa thân thành một phản diện độc ác, nham hiểm vô cùng.

Có thể ví Thành Phố Rực Rỡ như một ván cờ quyền lực, nơi ranh giới giữa thiện và ác trở nên mờ nhạt. Có người chỉ là quân cờ trong tay kẻ khác, có người thực sự nắm quyền điều khiển cuộc chơi, nhưng cũng có những kẻ ngộ nhận rằng mình mới là người quyết định tất cả.

Bên cạnh kịch bản, màn tái xuất của Trương Trí Lâm cũng trở thành điểm nhấn đáng chú ý. Vai cậu cả Quan Hiếu Hiền, một nhân vật phản diện đầy tham vọng và thủ đoạn, được nhận xét là bước chuyển mình đáng kể so với những hình tượng chính diện quen thuộc trước đây của nam tài tử.

Không chỉ thu hút bởi những màn đấu trí căng thẳng, Thành Phố Rực Rỡ còn gây choáng với loạt cảnh nóng táo bạo đến mức có thể nói là xưa nay chưa từng thấy trên sóng truyền hình TVB. Ngay từ những tập đầu, Trương Trí Lâm và Trần Hiểu Hoa đã khiến khán giả bất ngờ với phân cảnh hôn nhau đầy nóng bỏng. Tuy nhiên, gây tranh cãi dữ dội hơn cả phải kể đến cảnh nóng của Trần Oánh.

Cảnh nóng của Trần Oánh trong Thành Phố Rực Rỡ có mức độ táo bạo chưa từng thấy trong lịch sử các phim chiếu trên đài TVB.

Trong phân cảnh này, nữ phóng viên Sarah (Trần Oánh) nắm giữ chiếc điện thoại chứa bằng chứng phạm tội của Quan Hiếu Hiền (Trương Trí Lâm). Cô quyết định sử dụng nó làm con bài mặc cả để đạt được mục đích của mình.

Để chứng minh bản thân không giấu thiết bị ghi âm, Sarah lần lượt cởi áo khoác, quần jeans, chỉ còn lại bộ nội y ren đen, trước khi tiếp tục khỏa thân ngay trước mặt Quan Hiếu Hiền. Thậm chí sau đó, cô còn sẵn sàng để anh chụp ảnh.

Phân cảnh lập tức gây tranh cãi vì mức độ táo bạo, bị một bộ phận khán giả cho là không phù hợp với khung giờ phát sóng truyền hình. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố gây sốc, tình tiết này cũng góp phần đẩy cao sự căng thẳng cho phim, gia tăng tính logic và đồng thời hỗ trợ khắc họa rõ nét tính cách của các nhân vật.