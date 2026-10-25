Phim Việt quy tụ dàn cast khủng cỡ này ai làm lại: Toàn nam thần trăm tỷ, Hoài Lâm - Trúc Anh tái xuất

Nhiều khán giả bắt đầu đếm ngược từng ngày để xem bộ phim này.

Sau 3 năm im ắng, sáng ngày 25/10, dự án điện ảnh bom tấn Đặc Công Rừng Sác đã chính thức làm lễ khai máy tại Khu di tích Rừng Sác (Cần Giờ, TP. HCM), thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả bởi màn đổ bộ của dàn sao không thể khủng hơn. Đây được đánh giá là một trong những dự án phim lịch sử - chiến tranh được đầu tư hoành tráng và đáng mong chờ nhất của điện ảnh Việt.

Buổi khai máy diễn ra tại Cần Giờ, TP. HCM (Ảnh: NSX)

Nhiều nghệ sĩ đã có mặt từ sớm (Ảnh: NSX)

Tuy nhiên, danh sách diễn viên xuất hiện tại sự kiện cũng khiến khán giả chú ý khi dàn cast không như từng được nhắc đến trước đó. Những gương mặt từng được gọi tên là Steven Nguyễn, Đình Khang và Đỗ Nhật Hoàng hoàn toàn vắng mặt. Thay vào đó là sự xuất hiện của dàn "nam thần màn ảnh" thế hệ mới gắn liền với những dự án trăm tỷ, như Lê Xuân Tiền, Quốc Anh và Ma Ran Đô. Dù Ma Ran Đô phải vắng mặt ở lễ bấm máy do vướng lịch trình riêng (thông tin từ êkip), sự kết hợp của bộ ba sở hữu cả ngoại hình lẫn lượng fan đông đảo này hứa hẹn sẽ gây tiếng vang cho một tác phẩm chủ đề lịch sử.

Ngoài Lê Xuân Tiền, Ma Ran Đô, Quốc Anh, đội hình diễn viên còn có Lương Mạnh Hải, Ling Cam, NSƯT Thái Sơn, Phương Thanh, Sỹ Toàn, Huy Anh, Trúc Anh, Lê Minh Thuấn, Doãn Hoàng, Trần Phong, Hưng Nguyễn, NSND Mạnh Cường, NSƯT Hữu Châu, Khánh Huyền, Hoài Lâm, Kiều Diễm, Ngọc Nga và Lê Hóa...

Dàn sao nam toàn tên tuổi nổi bật trong Vbiz (Ảnh: NSX)

Lê Xuân Tiền (Ảnh: NSX)

Quốc Anh (Ảnh: NSX)

Lương Mạnh Hải (Ảnh: NSX)

Bên cạnh dàn nam thần, dân tình còn chú ý đến 2 cái tên nổi bật khác là Hoài Lâm và Trúc Anh trong dự án này. Tại buổi lễ, Hoài Lâm gây chú ý với vẻ ngoài giản dị. Đây là bộ phim điện ảnh thứ 2 của nam diễn viên tham gia kể từ Thiên Đường Máu trước đó.

Hoài Lâm (thứ 2 bên phải sang) (Ảnh: NSX)

Trong khi đó, "nàng thơ Mắt Biếc" Trúc Anh lại không xuất hiện tại sự kiện dù có đó từng có nhiều đồn đoán cô 100% chắc suất nữ chính trong phim. Nếu tin đồn là đúng, màn tái xuất này của Trúc Anh rất đáng để mong chờ bởi đây là lần đầu tiên cô trở lại kể từ Thiên Thần Hộ Mệnh năm 2021, trước khi gặp vấn đề về sức khỏe và phải nỗ lực cải thiện.

Sự vắng mặt của Trúc Anh tại lễ khai máy cũng như để nữ chính phim là một ẩn số có thể là một "quân bài truyền thông" từ phía nhà sản xuất nhằm tạo sự tò mò, đẩy độ thảo luận và giữ nhiệt cho bộ phim ngay từ những ngày đầu bấm máy.

Trúc Anh gần như chắc suất nữ chính Đặc Công Rừng Sác (Ảnh: FBNV)

Được nhào nặn bởi bàn tay của biên kịch Châu Thổ và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Đặc công Rừng Sác lấy cảm hứng từ những tư liệu chấn động trong cuốn sách Một thời Rừng Sác của Đại tá, Anh hùng LLVTND Lê Bá Ước. Phim sẽ tái hiện lại cuộc chiến khốc liệt kéo dài 10 năm (1966 - 1975) của lực lượng đặc công Đoàn 10.

Tại vùng rừng ngập mặn khắc nghiệt phía Đông Nam Sài Gòn, những người lính không chỉ đối đầu với khí tài hiện đại của kẻ thù mà còn phải sinh tồn giữa thiên nhiên hoang dã với cá sấu, muỗi mòng, thiếu thốn từng giọt nước ngọt, hạt muối để làm nên những chiến công vang dội như trận đánh kho xăng Nhà Bè hay kho bom Thành Tuy Hạ.

Êkip phim tại lễ khai máy (Ảnh: NSX)

Đặc Công Rừng Sác sẽ được ghi hình trong 50 ngày với sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh TPHCM - Quân khu 7. Phim dự kiến khởi chiếu vào năm 2027.