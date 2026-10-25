Người Việt duy nhất dám nhận mình y chang Cậu Năm Ngu phim Ngọc Điệm Thu, visual sao mà chả ai thèm cãi?

Nam diễn viên vừa đăng clip so sánh mình với Cậu Năm Ngu phim Ngọc Điệm Thu kèm dòng trạng thái "y chang".

Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm khiến dân mạng bật cười khi tự nhận mình giống hệt Cậu Năm Ngu trong bộ phim Ngọc Điệm Thu đang gây sốt. Cụ thể nam diễn viên đăng tải một đoạn clip ghép những phân cảnh của mình với nhân vật Ngu Sưởng Hiên do Thừa Lỗi thủ vai trong bộ phim dân quốc đang nổi đình đám của Trung Quốc. Từ góc mặt, biểu cảm cho đến trang phục, hai người được đặt cạnh nhau trong những khoảnh khắc có phần tương đồng về hành động. Đi kèm đoạn video là dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy tự tin: “Y chang”.

Clip với dòng trạng thái "Y chang" của Lê Dương Bảo Lâm

Đối với những khán giả đang theo dõi Ngọc Điệm Thu, Ngu Sưởng Hiên vốn là nhân vật chẳng còn xa lạ. Được người hâm mộ gọi thân mật là Cậu Năm Ngu, vị thiếu soái do Thừa Lỗi đảm nhận đang trở thành một trong những tâm điểm chú ý của bộ phim truyền hình Trung Quốc này. Nhân vật sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong thái ngạo nghễ cùng những biểu cảm giàu sức hút, đặc biệt trong các phân cảnh ghen tuông, giằng xé vì tình yêu. Bởi vậy, khi Lê Dương Bảo Lâm tự tin đặt mình cạnh nam thần đang được săn đón, màn đối chiếu lập tức trở thành một tình huống giải trí đúng nghĩa.

Những hình ảnh "y chang" của Lê Dương Bảo Lâm

Điều thú vị là dưới phần bình luận, khán giả dường như chẳng mấy mặn mà với việc phân định xem Lê Dương Bảo Lâm có thực sự giống Cậu Năm Ngu hay không. Cũng chẳng có màn tranh luận gay gắt về nhan sắc của hai người. Thay vào đó, người xem đón nhận đoạn clip bằng tâm thế vui vẻ, bởi họ quá hiểu tính cách cũng như phong cách hài hước của nam diễn viên.

Đây cũng chẳng phải lần đầu Lê Dương Bảo Lâm khiến khán giả bật cười bằng những màn tự so sánh bản thân với các mỹ nam nổi tiếng. Trong nhiều lần xuất hiện trên mạng xã hội và các chương trình giải trí, nam diễn viên thường xuyên tạo ra những miếng hài xoay quanh ngoại hình, thần thái và sự tự tin của chính mình. Những màn liên tưởng đến các nam thần đình đám, trong đó có Lee Min Ho, đã trở thành một phần quen thuộc trong hình ảnh giải trí của anh.

Màn bắt trend của Lê Dương Bảo Lâm cũng cho thấy sức hút của Ngọc Điệm Thu tại thời điểm hiện tại. Bộ phim lên sóng từ ngày 12/10/2026, có sự tham gia của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm, lấy bối cảnh thời Dân quốc đầy biến động. Trong phim, Thừa Lỗi vào vai Ngu Sưởng Hiên, thiếu soái xuất thân từ gia tộc quân phiệt. Anh gặp Diệp Bình Quân, nữ sinh nghèo phải đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, trong một vụ ám sát khiến cô bất ngờ trở thành nghi phạm. Để chứng minh sự trong sạch, Bình Quân chấp nhận giao kèo mười ngày cùng Ngu Sưởng Hiên tìm ra hung thủ. Từ sự nghi kỵ và những toan tính ban đầu, cả hai dần bị cuốn vào mối quan hệ tình cảm phức tạp.

Ngu Sưởng Hiên là kiểu nhân vật được xây dựng từ những mâu thuẫn đối lập, bên ngoài ngạo nghễ, có quyền lực và luôn muốn nắm thế chủ động, nhưng bên trong lại dần mất kiểm soát trước người con gái mình yêu. Chính những màn ghen tuông, giằng xé và bất lực khi không thể có được tình cảm như mong muốn đã giúp nhân vật trở thành tâm điểm bàn luận. Hiện phim đang dần đi đến hồi kết và gây ra nhiều tranh cãi về kịch bản tuy nhiên sức hút của phim nói chung và Cậu Năm Ngu nói riêng là điều không ai có thể phủ nhận.