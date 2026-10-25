Ngọc Điệm Thu bị chê tan nát

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Linh Hy, Ngọc Điệm Thu do Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm đóng chính đang dẫn đầu khung giờ phát sóng trong nhóm đài truyền hình vệ tinh. Thế nhưng sau khi cơn sốt lắng xuống, khán giả bắt đầu khó tính hơn. Hàng loạt hạt sạn được bới ra và chất vấn.

Lấy bối cảnh Trung Quốc những năm 1920, Ngọc điệm thu tái hiện một thời kỳ xã hội bị bao phủ bởi những cuộc tranh giành quyền lực giữa các thế lực quân phiệt.

Từ tình thế đối đầu ban đầu, bộ phim phát triển mối quan hệ giữa hai nhân vật chính trong thế giằng co giữa lợi ích và tình cảm.

Nam nữ chính bùng nổ phản ứng hóa học nhưng gây tranh cãi về diễn xuất.

"Cẩu huyết" từ truyện đến phim

Ngọc điệm thu trong nguyên tác của Linh Hy được cộng đồng mê ngôn tình xếp vào loại "cẩu huyết", ngược luyến tàn tâm hạng nặng.

Phải biết rằng những câu chuyện được gắn mác cẩu huyết (máu chó) đều không được chấm điểm cao trên Tấn Giang (trang truyện trực tuyến lớn nhất Trung Quốc hiện nay).

Đây là từ dùng để chỉ những tác phẩm văn học, tiểu thuyết có nội dung quá bi lụy, phi lý, gay cấn một cách thái quá hoặc lặp đi lặp lại những mô típ mòn cũ khiến người đọc vừa ức chế, vừa tò mò.

Từ Nhược Hàm mang đến hình ảnh Diệp Bình Quân với vẻ ngoài thanh tú, trầm lặng, phù hợp không khí u hoài của câu chuyện.

Trong phim Từ Nhược Hàm vào vai Diệp Bình Quân, một nữ sinh thời Dân quốc có người yêu từ thuở nhỏ là Giang Học Đình (Lưu Đông Thấm). Sau khi vị hôn phu bị bắt giam vì tội làm gián điệp, Diệp Bình Quân phải đối mặt với áp lực kép: tìm cách cứu người mình sắp kết hôn và xoay xở viện phí cho người mẹ đang đau ốm.

Trong hoàn cảnh ấy, cô tìm đến thiếu soái Ngu Sưởng Hiên (Thừa Lỗi), chấp nhận đánh đổi bản thân để giải quyết áp lực trước mắt.

Những tranh cãi về Ngọc điệm thu tập trung vào cách mà biên kịch biến sự chênh lệch quyền lực thành chất xúc tác tình yêu. Ngu Sưởng Hiên có mọi điều kiện ra giá, còn Diệp Bình Quân phải đem bản thân ra thương lượng để cứu người thân.

Gọi đó là tình yêu giằng xé thì quá dễ dãi bởi cô gái còn chưa có quyền từ chối trước khi bị đẩy vào một mối quan hệ phức tạp.

Diễn biến tâm lý của phim được cho là chưa hợp lý.

Kịch bản cũng tận dụng quá đà cảnh khốn khó của nữ chính. Mẹ bệnh, hôn phu bị giam, mỗi tai họa đều góp phần đưa cô đến bên cọng rơm cứu mạng mang tên Cậu Năm.

Khi sự gần gũi phải được thúc đẩy bằng cách khóa dần đường lui của một người, những diễn biến tình cảm sau đó đều rất khó mà không gượng ép.

Diễn xuất chưa tới của nam, nữ chính

Ngu Sưởng Hiên của Thừa Lỗi có đầy đủ điều kiện để trở thành nam chính hấp dẫn: xuất thân quân phiệt, giàu có, quyền thế, tính cách khó lường.

Song thực tế, Thừa Lỗi bị một bộ phận khán giả chê thường xuyên nhếch mép cười lạnh, cố hạ giọng để tạo vẻ quyến rũ, giống như một nỗ lực làm dáng hơn là sức hút tự thân của nhân vật.

Thừa Lỗi bị chê là quá nỗ lực làm dáng.

Quyền lực cần được cảm nhận qua cách nhân vật xử lý tình huống, đối đãi với người khác và kiểm soát cảm xúc. Chỉ riêng giọng trầm chưa thể gánh nổi vị trí đầu đàn của cả một gia tộc quân phiệt.

Vai diễn của Từ Nhược Hàm mặc dù đã được bẻ lái khét lẹt so với nguyên tác, từ nữ chính bánh bèo thành nữ cường ngoài mềm trong cứng, song ở những phân đoạn đòi hỏi diễn biến nội tâm phức tạp, ánh mắt và cách điều tiết cảm xúc của cô chưa đủ sức nặng.

Từ đầu đến cuối gần 20 tập phim, rất khó nhận ra những mâu thuẫn giằng xé phía sau biểu cảm đa phần là đơ của nữ chính.

Từ Nhược Hàm diễn xuất chưa ra những giằng xé phức tạp trong nội tâm nữ chính.

Nếu đặt Ngọc điệm thu trong chuỗi phim tình cảm dân quốc như Chưa kịp nói yêu em, Cảnh đẹp ngày vui biết bao giờ, Nhất kiến khuynh tâm thì công thức thiếu soái lạnh lùng gặp cô gái dịu dàng, kiên cường vốn không có gì mới.

Khán giả chỉ ra rằng thiết lập nữ sinh nghèo khó đi xin việc gặp thiếu soái giàu có, ngang tàng đã quá cũ kỹ, không còn điểm nhấn thu hút người xem.

Bên cạnh đó hình tượng của cặp nhân vật chính chưa mang lại cảm giác khác biệt so với các vai diễn trước đây của Từ Nhược Hàm và Thừa Lỗi. Chưa kể, diễn xuất của cả hai đều được xếp vào diện “chơi vơi” nếu so với dàn diễn viên phụ gạo cội trong phim.

Netizen thậm chí còn chỉ ra hình ảnh Từ Nhược Hàm uốn người nằm tựa vào Thừa Lỗi trông giống một "thú cưng" hoặc "món đồ sưu tầm" hơn là vị thế bình đẳng của một bộ đôi.

Ở những đoạn xung đột lên đến cao trào, sự tương tác giữa họ chưa tạo được cảm giác căng thẳng và rung động trọn vẹn.

Khi những thảo luận về phim tăng cao, nhiều khán giả đã tìm đọc lại tiểu thuyết gốc và ngỡ ngàng nhận ra mạch truyện thật sự ngược luyến tàn tâm hơn bản truyền hình rất nhiều.

Nguyên tác kết thúc trong bi kịch: nữ chính chết trong cô độc sau chuỗi ngày bị phản bội và bạo hành khiến bản chuyển thể cũng vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt.

Một số khán giả thậm chí mỉa mai gọi đây là "bộ sử thi ngược nữ" và đặt câu hỏi phải chăng nhân vật nữ trong tác phẩm chỉ là vật tế thần cho quyền lực và dục vọng của nam giới?