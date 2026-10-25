Lần đầu tiên Song Hye Kyo ra mắt bạn trai

Sự xuất hiện của người bạn trai bên cạnh Song Hye Kyo khiến công chúng đứng ngồi không yên.

Netflix Hàn Quốc vừa tổ chức sự kiện kỷ niệm 10 năm hoạt động tại Seoul với tên gọi Netflix Janchi (Netflix Feast), quy tụ nhiều ngôi sao đình đám như Song Hye Kyo, Gong Yoo, Jeon Do Yeon, Lee Do Hyun, Byeon Woo Seok, Jo Yeo Jeong. Tại đây, nền tảng phát trực tuyến giới thiệu loạt dự án Hàn Quốc đáng chú ý sắp ra mắt như Tantara, Possible Love, Grand Galaxy Hotel, Beauty in the Beast, All of Us Are Dead mùa 2 và Solo Leveling live-action.

Khoảng khắc được mong chờ nhất sự kiện chính là dàn cast Tantara bước tới sân khấu trước đám đông khán giả. Bên cạnh Seolhyun, Song Hye Kyo và Gong Yoo đứng cạnh nhau lập tức tạo nên một khung hình khiến người hâm mộ xuýt xoa vì visual quá xứng đôi. Song Hye Kyo diện chiếc váy đen dáng ôm với thiết kế cổ vuông thanh lịch, tôn lên bờ vai mảnh mai cùng vóc dáng nữ tính. Mái tóc đen dài uốn nhẹ buông tự nhiên càng làm nổi bật gương mặt thanh tú, làn da sáng và nét đẹp dịu dàng, sang trọng đặc trưng của nữ diễn viên. Ở tuổi ngoài 40, cô vẫn giữ được khí chất trẻ trung, cuốn hút mà không cần tạo hình cầu kỳ.

Dàn cast phim Tantara diện kiến khán giả

Đứng bên cạnh, Gong Yoo ghi điểm với vẻ ngoài nam tính, phong độ trong chiếc áo khoác màu be phối cùng áo cổ lọ đen và quần tối màu. Mái tóc đen được tạo kiểu gọn gàng, đường nét gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng cao ráo giúp nam diễn viên toát lên sức hút của một quý ông trưởng thành. Nếu Song Hye Kyo mang đến cảm giác mềm mại, thanh lịch thì Gong Yoo lại có nét điềm đạm, mạnh mẽ.

Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, cặp đôi còn khiến netizen hào hứng vì đây là lần đầu Song Hye Kyo và Gong Yoo hợp tác trên màn ảnh. Ngay từ khi dự án Tantara được công bố, màn kết hợp giữa hai ngôi sao hàng đầu đã được khán giả mong chờ, thậm chí có người còn đòi nhà sản xuất kéo dài bộ phim để được ngắm cặp đôi lâu hơn.

Nhiều bình luận xuýt xoa vì cả hai quá đẹp đôi, đồng thời tích cực “đẩy thuyền”, hy vọng họ sẽ tạo nên phản ứng hóa học bùng nổ khi lên phim. Một số khán giả còn hào hứng mong hai ngôi sao có thể viết nên chuyện tình đẹp cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời. Nhiều fan còn đùa rằng đây là lần đầu tiên Song Hye Kyo ra mắt bạn trai, bởi lẽ trong Tantara, Gong Yoo vào vai Dong Gu (người bạn thanh mai trúc mã) luôn đồng hành và âm thầm dành sự quan tâm đặc biệt cho Min Ja do Song Hye Kyo thủ vai.

Một số bình luận của netizen: - Ui 2 anh chị nhà mình đẹp đôi quá đi. - Bà Kyo chính ra lần đầu tiên ra mắt bạn trai đó nhỉ haha. - Ai đẩy thuyền cặp này cùng tôi được không? - Nhắc nhở mình có tuổi rồi nha, cưới luôn đi là đẹp. - 2 ma cà rồng chính hiệu luôn mà, trẻ dã man.

Tantara thuộc thể loại trưởng thành, xoay quanh một nhóm người chẳng có gì ngoài những giấc mơ trở thành ngôi sao. Họ dốc toàn bộ sức lực để theo đuổi khát vọng giữa một thời kỳ khắc nghiệt và đầy bạo lực của ngành giải trí Hàn Quốc. Min Ja là người đã không ngừng theo đuổi thành công bằng sự táo bạo và quyết liệt ngay từ khi còn nhỏ. Dong Gu, người sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ Min Ja và giấc mơ của cô. Trong khi đó, Min Hui (Seolhyun) thủ vai là một cô gái mạnh mẽ, theo đuổi thành công theo cách riêng và có mối quan hệ vừa yêu vừa ghét phức tạp với Min Ja.

“Thế giới được khắc họa trong Tantara rất tàn khốc và bạo lực. Tuy nhiên, đây cũng là một tác phẩm cho thấy khát vọng vươn tới thành công và sự quan tâm mà con người dành cho nhau vẫn có thể tỏa sáng ngay giữa bùn lầy”, Song Hye Kyo chia sẻ.

Gong Yoo nói thêm: “Ngay cả khi bị người khác cười nhạo, họ vẫn mạnh dạn lên tiếng và tiếp tục tiến về phía trước. Khi có ai đó bất ngờ chắn đường, họ hoặc tìm cách dẹp bỏ chướng ngại ấy, hoặc tìm ra một lối đi khác. Ngay cả khi có người cố kéo họ xuống trong lúc họ vươn tới ước mơ, họ vẫn kiên trì bám trụ đến cùng.”

Dàn diễn viên xác nhận thông tin được công bố trước đó trong tuần rằng bộ phim sẽ lên sóng Netflix vào ngày 11/12.