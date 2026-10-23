Song Hye Kyo có bến đỗ mới

Sau khoảng thời gian chuẩn bị cho chặng đường mới, Song Hye Kyo đã chính thức tìm được bến đỗ tiếp theo.

Ngày 23/10, Management STAND thông báo đã ký hợp đồng độc quyền với Song Hye Kyo, chính thức xác nhận bến đỗ mới của nữ diễn viên sau nhiều tháng chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo. Công ty cho biết sẽ đồng hành cùng ngôi sao The Glory trong các hoạt động ở cả Hàn Quốc lẫn thị trường quốc tế, đồng thời cam kết hỗ trợ cô trong những dự án sắp tới. Cùng với thông báo, Management STAND cũng công bố loạt ảnh hồ sơ mới của Song Hye Kyo, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Loạt ảnh profile công ty mới của Song Hye Kyo

Đây được xem là bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1981. Trước đó, vào ngày 26/6, United Artists Agency (UAA) xác nhận hợp đồng độc quyền với Song Hye Kyo đã kết thúc sau khoảng 14 năm đồng hành. Nữ diễn viên gia nhập UAA từ năm 2012, trở thành nghệ sĩ đầu tiên của công ty và cùng đơn vị này trải qua nhiều cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Sau khi chia tay, cả hai đều gửi lời cảm ơn, chúc đối phương thuận lợi trên hành trình mới.

Việc Song Hye Kyo tìm được công ty quản lý mới vào thời điểm chuẩn bị trở lại với một dự án truyền hình lớn càng khiến quyết định này nhận được nhiều quan tâm. Dù chưa có thông tin cụ thể về những thay đổi trong kế hoạch hoạt động hay định hướng lựa chọn kịch bản, sự đồng hành của Management STAND được kỳ vọng sẽ giúp nữ diễn viên có thêm nguồn lực để phát triển sự nghiệp, mở rộng hoạt động trong và ngoài Hàn Quốc. Với vị thế đã được khẳng định qua nhiều thập kỷ, điều khán giả chờ đợi không chỉ là những lần xuất hiện mới mà còn là các vai diễn đủ sức tạo dấu ấn tiếp theo.

Tin vui về công ty quản lý mới đến ngay trước thời điểm Song Hye Kyo trở lại màn ảnh nhỏ với Tantara. Bộ phim Netflix sẽ chính thức lên sóng vào ngày 11/12/2026, quy tụ dàn diễn viên đáng chú ý gồm Song Hye Kyo, Gong Yoo, Kim Seol Hyun và Cha Seung Won. Dự án được chấp bút bởi biên kịch Noh Hee Kyung, người đứng sau Our Blues, That Winter, the Wind Blows và Worlds Within, đồng thời do đạo diễn Lee Yoon Jung thực hiện.

Lấy bối cảnh ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc từ thập niên 1960 đến 1980, Tantara kể câu chuyện về những con người xuất thân nghèo khó nhưng mang khát vọng vươn lên trong thế giới âm nhạc đầy cạnh tranh. Song Hye Kyo đảm nhận vai Min Ja, người phụ nữ bước chân vào ngành công nghiệp ghi âm sau tuổi thơ nhiều thiếu thốn. Bên cạnh cô là Dong Gu do Gong Yoo thủ vai, người bạn từ thuở nhỏ luôn sát cánh và bảo vệ ước mơ của cô. Câu chuyện còn có sự góp mặt của Min Hui (Kim Seol Hyun), một giọng ca trẻ đầy tham vọng, cùng nhà sản xuất âm nhạc Seok Gil Yeo (Cha Seung Won).

Tạo hình phim mới của Song Hye Kyo

Sức hút của bộ phim ngoài màn kết hợp giữa Song Hye Kyo và Gong Yoo thì còn đến từ lần tái ngộ giữa nữ diễn viên với biên kịch Noh Hee Kyung. Cả hai từng hợp tác trong Thế Giớ Người Ta Sống và Gió Mùa Đông Năm Ấy. Sự trở lại của bộ đôi sau nhiều năm khiến khán giả kỳ vọng vào một nhân vật có chiều sâu tâm lý, đồng thời mở ra cơ hội để Song Hye Kyo tiếp tục chứng minh khả năng biến hóa qua những câu chuyện giàu tính nhân văn.

Ra mắt từ năm 1996, Song Hye Kyo đã trải qua gần ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật và trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng Hallyu. Tên tuổi cô được khán giả châu Á biết đến rộng rãi qua loạt phim như Trái Tim Mùa Thu, All In, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Hậu Duệ Mặt Trời, The Glory,... Từ hình tượng nữ chính lãng mạn, Song Hye Kyo từng bước xây dựng vị thế bằng khả năng đảm nhận nhiều dạng vai, duy trì sức hút qua những giai đoạn khác nhau của thị trường phim ảnh Hàn Quốc.

Song Hye Kyo tái xuất bên cạnh Gong Yoo

Với việc chính thức gia nhập Management STAND và chuẩn bị trở lại cùng Tantara, Song Hye Kyo đang bước vào một giai đoạn mới cả về quản lý lẫn hoạt động nghệ thuật. Thành công của dự án sắp tới vẫn cần được kiểm chứng khi phim lên sóng, nhưng đây rõ ràng là thời điểm đáng chú ý đối với nữ diễn viên. Sau gần 30 năm làm nghề, cô vẫn duy trì được sức hút với khán giả và tiếp tục khiến công chúng tò mò về những lựa chọn tiếp theo trong sự nghiệp.