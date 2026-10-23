Hình ảnh phải đào sâu chôn chặt của Cậu Năm Ngu phim Ngọc Điệm Thu, hình tượng soái ca tan thành mây khói rồi!

Đừng xem những hình ảnh này nếu bạn không muốn hình tượng Cậu Năm Ngu của Thừa Lỗi bị phá vỡ.

Thời điểm hiện tại, bộ phim Ngọc Điệm Thu đang cực kỳ hot. Nam chính Thừa Lỗi cũng ghi điểm trong mắt khán giả nhờ hình tượng Cậu Năm Ngu bá đạo, si tình. Theo sức hút của vai diễn và bộ phim, những thông tin xoay quanh Thừa Lỗi cũng trở thành điểm nóng trên mạng xã hội.

Thừa Lỗi đang gây sốt với vai Ngu Sưởng Hiên, hay còn gọi là Cậu Năm Ngu trong phim ngôn tình dân quốc Ngọc Điệm Thu.

Trong đó, những hình ảnh cũ của Thừa Lỗi hồi đóng phim ngắn Học Viện Trên Núi Cốc Viễn đã được netizen đào lại. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của nữ chính Ngô Hoàn Hoàn (Vương Nhã Giai) vốn là một nữ sinh đại học ngành hóa học ở thời hiện đại. Sau một tai nạn, cô xuyên không về thời cổ đại. Tại đây, cô trở thành con gái của một vị tướng quân, cải nam trang để vào học tại thư viện Cốc Viễn.

Vai diễn cũ của Thừa Lỗi trong phim Học Viện Trên Núi Cốc Viễn được đào lại.

Ngô Hoàn Hoàn quen biết với những người bạn mới, trong đó có Đường Văn Khởi, con trai viện trưởng. Đây cũng chính là vai diễn của Thừa Lỗi. Con trai viện trưởng thư viện có tính cách nghịch ngợm, thích nghiên cứu những phát minh kỳ quặc, đặc biệt là thuốc nổ. Ban đầu anh và nữ chính thường xuyên gây chuyện, cãi vã, nhưng dần dần nảy sinh tình cảm.

Nhóm bạn cùng nhau đấu tranh cho những bất công của giáo dục thời phong kiến, lập trường học miễn phí, giúp người nghèo và phụ nữ có được cơ hội tiếp cận tri thức, thay đổi vận mệnh của chính mình. Kể từ khi nổi tiếng, Thừa Lỗi gắn liền với hình tượng lạnh lùng bá đạo. Cung Thượng Giác trong Vân Chi Vũ và Ngu Sưởng Hiên trong Ngọc Điệm Thu đang chiếu - 2 vai diễn nổi bật nhất của anh chàng đều theo phong cách này.

Hình ảnh Đường Văn Khởi tinh nghịch, trẻ trâu khác hẳn với phong thái bá đạo vốn làm nên tên tuổi của Thừa Lỗi.

Nhiều người nói đùa rằng vai Đường Văn Khởi cần phải được đào sâu chôn chặt mãi mãi, vì chỉ cần trồi lên là sẽ khiến hình ảnh bá đạo và si tình của Cậu Năm Ngu tan biến ngay lập tức.

Thế nhưng Đường Văn Khởi ở Học Viện Trên Núi Cốc Viễn lại khác hoàn toàn. Hình ảnh anh chàng làm nũng cha, đóng giả con gái, là một thanh niên "trẻ trâu", nghịch ngợm chính hiệu. Nhiều người khi xem lại những hình ảnh này đã phải cười nghiêng ngả, có netizen đùa rằng hình ảnh này đúng là phải "đào sâu chôn chặt xuống 3 tấc đất", bởi cứ hở ra thì hình ảnh "siêu ngầu" của Cậu Năm Ngu sẽ tan thành mây khói.

Vai diễn Đường Văn Khởi của Thừa Lỗi khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Thực tế, hình ảnh này cũng cho thấy khả năng diễn xuất của Thừa Lỗi. Thực tế trong lứa diễn viên trẻ của màn ảnh Hoa ngữ hiện tại, anh thuộc nhóm thiểu số có năng lực diễn xuất khá tốt, điểm cộng là rất chịu khó đầu tư cho vai diễn. Đây là điều mà các ngôi sao lưu lượng ngày nay không phải ai cũng làm được.