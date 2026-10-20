Mỹ nhân đẹp nhất Ngọc Điệm Thu vừa làm 1 điều không ai tin nổi, netizen nổi giận tranh cãi xối xả

Rất nhiều tranh cãi xoay quanh nữ chính của bộ phim Ngọc Điệm Thu đang nổ ra trên mạng xã hội.

Bộ phim Ngọc Điệm Thu càng chiếu càng thu hút nhiều sự chú ý của khán giả Việt. Trong những diễn biến mới nhất, Diệp Bình Quân (Từ Nhược Hàm) đã có một hành động khó tin và ngay lập tức làm rộ lên vô vàn tranh cãi trên mạng xã hội (MXH).

Theo đó, vì tưởng rằng Giang Học Đình (Lưu Đông Thấm) đã bị Ngu Sưởng Hiên (Thừa Lỗi) ra lệnh xử tử, thế nên cô đã cầm súng chĩa vào anh và nói những lời đầy căm hận. Đáng nói hơn, khi Ngu Sưởng Hiên cầm kéo bàn tay đang cầm súng của cô chĩa thẳng vào tim mình và nói nếu định giết anh thì hãy bắn đi, Diệp Bình Quân đã thực sự bóp cò.

Ngu Sưởng Hiên đánh cược vào tình yêu nhưng anh đã thua.

Thực tế, có lẽ Ngu Sưởng Hiên cũng đã đề phòng đến trường hợp này, thế nên trong súng không hề có đạn. Dẫu vậy, việc cô thực sự bóp cò đã khiến anh chết lặng con tim. Mối quan hệ giữa hai người tưởng như đã cải thiện, thậm chí có thể Diệp Bình Quân đã có một chút rung động với anh. Nhưng cuối cùng, cô thực sự chọn nổ súng, thực sự định lấy đi mạng sống của anh.

Tình tiết này không chỉ khiến Ngu Sưởng Hiên sững sờ mà cả khán giả cũng vậy. Rất nhiều người bị sốc vì thông thường trong những bộ phim ngôn tình thế này, nữ chính thường dù rất căm hận nhưng không thể bóp cò.

Bên cạnh sự bất ngờ, nhiều người còn bày tỏ sự phẫn nộ đối với nữ chính. Lý do là bởi thực ra, Ngu Sưởng Hiên không hề giết Giang Học Đình. Hơn nữa trước đó, anh còn đích thân đi tìm bác sĩ phẫu thuật cứu mạng mẹ cô. Thế nhưng Diệp Bình Quân lại tin cả thế giới trừ nam chính. Cuối cùng, sau tất cả những cố gắng của Ngu Sưởng Hiên chỉ đổi lại một phát súng mà nếu trong đó có đạn, anh đã bị giết chết.

Khoảnh khắc nam chính bàng hoàng không ngờ nữ chính thực sự bóp cò gây tranh luận trên mạng xã hội.

Dẫu vậy, cũng có những người nói rằng việc Diệp Bình Quân hành động như vậy cũng là phù hợp với thiết lập nhân vật, chẳng qua do cô đang chưa biết bộ mặt thật của Giang Học Đình mà thôi. Hơn nữa, dù Ngu Sưởng Hiên rất yêu Diệp Bình Quân nhưng tình yêu của anh lại mang rất nhiều sự áp bức, chiếm hữu, cưỡng đoạt. Do đó, những gì diễn ra là hệ quả tất yếu.

Bình luận của netizen: - Nhỏ này bị gì vậy trời, xem mà bực. - Hiện tại Giang Học Đình vẫn là hôn phu của nữ chính mà bà, nghe tin vậy ai cũng muốn trả thù người. Giang Học Đình hiện tại vẫn là người tốt trong mắt nữ chính, không làm gì sai mà bị giết thì oan quá còn gì. Dù có hảo cảm hay gọi là chút rung động với nam chính thì sao bằng mấy năm với vị hôn phu được. Mom bình tĩnh chút, sắp tới đoạn nữ chính biết rồi nè, là không còn như vậy nữa. - Trời ơi nói nữ cường tri thức thuần khiết gì mà ngốc nghếch cỡ đó. Lúc nào cũng tác động vật lý, bạo lực và xốc nổi mà không nhìn thấy người ta trăm lần cứu giúp. Cứ tát đánh xiên bắn miết, tui điên ghê ấy. Trong khi người ta như là vua một cõi. - Anh tỉnh lắm đoán được ý đồ của cô em. Anh là cậu năm Ngu nhưng a không ngu. - Bả bắn thật các bác ạ. - Phải tui mà là cậu tui đi yêu người khác luôn, cho bà này vào thanh lâu. - Rồi gần tới khúc ngược nữ chính chưa mọi người. - Bạn ơi đừng nói vậy tội nhân vật. Tính cách của nữ chính rất kiên cường nhưng cũng có chút cố chấp. Mà nữ chính với nam phụ sắp kết hôn. Khi yêu phải mãnh liệt và bảo vệ tình yêu như vậy chứ. Nữ chính chưa biết bộ mặt thật của nam phụ nên thành ra vẫn yêu và làm mọi việc cho nam phụ. Họ còn là thanh mai trúc mã nữa. Còn nam chính như này cũng hơi quá. Cưỡng yêu thì phải chấp nhận thôi. Thiết lập nhân vật như vậy cũng là hợp lý.

Ngọc Điệm Thu là bộ phim tình cảm lấy bối cảnh Trung Quốc những năm 1920, thời kỳ Dân Quốc với các thế lực quân phiệt tranh giành quyền lực. Nội dung xoay quanh chuyện tình đầy sóng gió giữa thiếu soái Ngu Sưởng Hiên (Thừa Lỗi) và nữ sinh Diệp Bình Quân (Từ Nhược Hàm).

Vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ, Diệp Bình Quân tìm việc tại Tương Tây hội quán nhưng bất ngờ bị cuốn vào một vụ ám sát và trở thành nghi phạm. Để chứng minh sự trong sạch, cô buộc phải lập giao ước với Ngu Sưởng Hiên, tìm ra hung thủ thực sự trong vòng 10 ngày.

Ban đầu, Ngu Sưởng Hiên chỉ muốn lợi dụng cô để che giấu những kế hoạch quân sự của mình, nhưng sau quá trình tiếp xúc, anh dần nảy sinh tình cảm. Thế nhưng trái tim Diệp Bình Quân lúc này đang hướng về vị hôn phu Giang Học Đình. Việc anh cương quyết muốn dùng quyền lực để chiếm lấy trái tim cô bằng mọi giá cùng những biến động thời cuộc đã đẩy tình yêu này vào vô vàn sóng gió.