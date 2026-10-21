Ngọc Điệm Thu: Cậu Năm Ngu rơi nước mắt thu hút nửa triệu lượt thảo luận

Câu nói "Em thắng rồi" của Ngu Sưởng Hiên trong tập 16 Ngọc Điệm Thu đã tạo lên những tranh luận về tình yêu, sự chiếm hữu và cái giá của việc buông bỏ.

Sau khi tập 16 phát sóng, phân cảnh Ngu Sưởng Hiên rơi nước mắt và thả Diệp Bình Quân về lại với gia đình đã tạo nên cụm từ tìm kiếm tạm dịch là "Ngọc điệm thu: kẻ ở trên cũng phải cúi đầu" đã thu hút gần 500.000 lượt đọc. Lượng khán giả tương tác cũng khá lớn.

Nội dung này miêu tả Ngu Sưởng Hiên đã tính toán nhiều điều nhưng không lường được khát vọng tự do của Diệp Bình Quân. Phân cảnh này thu hút sự chú ý của khán giả trên mạng xã hội Trung Quốc, đồng thời mở ra những cách nhìn khác nhau về mối quan hệ giữa hai nhân vật. Với Ngu Sưởng Hiên, nước mắt là dấu hiệu của sự sụp đổ. Với Diệp Bình Quân, quyền được lựa chọn cuộc đời mình mới là điều cô kiên quyết giành lại. Còn với khán giả, cảnh phim đặt ra một câu hỏi khó hơn chuyện ai thắng, ai thua: một người có thể yêu sâu đậm đến đâu mà vẫn không có quyền quyết định thay người mình yêu?

Sau khi thả Diệp Bình Quân, Ngu Sưởng Hiên cũng thả những con chim quý trong lồng son mình hàng ngày chăm chút. Điều này thể hiện sự chấp nhận buông bỏ của nhân vật. (Ảnh chụp màn hình)

Có lẽ chính sự giằng co ấy khiến câu "Em thắng rồi" vượt khỏi ý nghĩa của một lời thoại thông thường, trở thành khoảnh khắc để người xem tiếp tục tranh luận về ranh giới giữa tình yêu và tự do. Câu thoại đánh dấu sự đảo chiều trong mối quan hệ. Ngu Sưởng Hiên vẫn là người có quyền lực ngoài xã hội, nhưng trước khát vọng tự do của Diệp Bình Quân, những tính toán và cách thức kiểm soát vốn giúp anh chiếm ưu thế đều trở nên bất lực.

Diệp Bình Quân đã chiến đấu cho sự tự do. (Ảnh chụp màn hình)

Trong phim, Ngu Sưởng Hiên do Thừa Lỗi thể hiện là một thiếu soái xuất thân từ gia đình quân phiệt, có vẻ ngoài bất cần nhưng luôn muốn nắm thế chủ động. Với Diệp Bình Quân do Từ Nhược Hàm đóng, sự áp đặt của anh không đơn thuần là biểu hiện của tình yêu mãnh liệt, mà còn đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa yêu thương và chiếm hữu.

Trên Weibo, các bài đăng về phim tiếp tục khai thác sự giằng xé giữa hai nhân vật, tập trung vào màn đối đầu căng thẳng, trong đó cả hai nhân vật đều đẩy cảm xúc đến giới hạn. Những nội dung này cho thấy phân cảnh được bàn luận không chỉ như một khoảnh khắc tình cảm mà còn như biểu hiện của cuộc đấu tranh về quyền chủ động trong mối quan hệ.

Ánh mắt thể hiện tình cảm của nhân vật Ngu Sưởng Hiên do Thừa Lỗi đóng đã nhận được nhiều nhận xét tích cực. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, phản ứng của khán giả không nhất thiết đồng nhất. Với những người đồng cảm với Ngu Sưởng Hiên, giọt nước mắt và lời đầu hàng có thể là khoảnh khắc nhân vật bộc lộ phần yếu mềm sau thời gian dài che giấu cảm xúc. Với người đặt trọng tâm vào trải nghiệm của Diệp Bình Quân, nỗi đau của anh không thể xóa đi những tổn thương mà sự chiếm hữu đã gây ra. Sự khác biệt này cũng là điểm khiến cảnh phim có chất liệu để tiếp tục được bàn luận: khán giả có thể xúc động trước nỗi đau của một nhân vật nhưng không nhất thiết đồng tình với cách nhân vật ấy yêu. Chính vì những tình tiết hấp dẫn này mà bộ phim liên tục tạo nên những cuộc thảo luận cho khán giả, tăng thêm sức nóng.

Ngọc điệm thu phát sóng trên Hồ Nam TV và MangoTV từ ngày 12/10/2026. Theo Sina, rating thời gian thực của phim đạt đỉnh 0,533% trong ngày 13/10; sau đó, đài tiếp tục công bố mức đỉnh 0,539% và cho biết phim đứng đầu nhóm đài cấp tỉnh trong cùng khung giờ 3 ngày liên tiếp. Trên mạng xã hội Weibo, những phân cảnh có xung đột tình cảm mạnh cũng tạo chất liệu cho video cắt cảnh, bài bình luận và nội dung do người hâm mộ sáng tạo. Trước đó, một bài tổng hợp trên Sina ghi nhận chủ đề về màn khiêu vũ giữa các nhân vật trong phim đã đạt 4,204 triệu lượt thảo luận.





