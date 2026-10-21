Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo bản Nhật chiếm top 1 rating cả nước, lập kỷ lục 2 năm chưa phim nào chạm tới

Sau 5 năm gây sốt, cộng đồng mạng lại có dịp thảo luận về bộ phim Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo.

Chỉ vừa lên sóng tập đầu tiên, Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Minamida Minami đã lập tức ghi nhận thành tích rating mở màn ấn tượng, đồng thời đưa Ashida Mana trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Là phiên bản Nhật làm lại từ bộ phim Hàn Quốc đình đám Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo, tập đầu tiên của Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Minamida Minami đạt rating 7,4% ở nhóm hộ gia đình và 3,9% ở nhóm khán giả cá nhân, đứng top 5 cả nước. Đáng chú ý, đây là mức rating mở màn cao nhất trong khung giờ phát sóng của phim kể từ Mountain Doctor vào mùa hè năm 2024, đánh dấu khoảng hai năm chưa có tác phẩm nào tái lập được thành tích tương tự.

Bên cạnh thành tích trên truyền hình, bộ phim cũng nhận được những phản hồi ban đầu khá tích cực trên mạng xã hội. Điểm số 3,6/5 trên Filmarks cùng nhiều bình luận khen ngợi diễn xuất của Ashida Mana cho thấy phiên bản Nhật đã bước đầu tạo được thiện cảm.

Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Minamida Minami xoay quanh Minamida Minami (Ashida Mana), một cô gái mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD), sở hữu thành tích học tập xuất sắc nhưng lại gặp vô vàn trở ngại khi bước chân vào môi trường làm việc thực tế. Tốt nghiệp Khoa Luật Đại học Tokyo với thành tích đứng đầu khóa, đồng thời vượt qua kỳ thi luật sư với điểm số cao nhất, Minami tưởng chừng đã nắm trong tay mọi điều kiện để bắt đầu sự nghiệp. Thế nhưng, những định kiến liên quan đến tình trạng của cô khiến các văn phòng luật lần lượt từ chối tuyển dụng, bất chấp năng lực nổi bật.

Bước ngoặt đến khi Minami được nhận vào Văn phòng Luật sư Hirokawa & Howard, nơi cô bắt đầu hành trình chứng minh bản thân. Dù có trí nhớ phi thường và tình yêu sâu sắc dành cho luật pháp, nữ luật sư trẻ lại gặp khó khăn trong giao tiếp, thấu hiểu cảm xúc người khác cũng như ứng phó với những tình huống bất ngờ. Chính sự khác biệt ấy khiến cô thường xuyên bị nghi ngờ về khả năng làm việc với khách hàng. Thông qua những vụ kiện, các mối quan hệ đồng nghiệp và cả những biến chuyển trong đời sống cá nhân, bộ phim khắc họa quá trình Minami từng bước trưởng thành, học cách đối diện với giới hạn của bản thân và tìm ra phương thức riêng để tiến về phía trước.

Điểm sáng nổi bật nhất của tập mở màn nằm ở Ashida Mana. Nữ diễn viên được khán giả khen ngợi nhờ khả năng biến đổi biểu cảm linh hoạt, thể hiện một Minami vừa thông minh, nhạy bén trong lĩnh vực chuyên môn, vừa lúng túng trước những quy tắc giao tiếp mà người khác xem là hiển nhiên. Những lời khen như “thiên tài diễn xuất bẩm sinh” hay nhận xét rằng cô có thể diễn xuất linh hoạt đã xuất hiện trên mạng xã hội ngay sau khi tập phim lên sóng.

Không chỉ gây ấn tượng về diễn xuất, visual của Ashida Mana cũng là chủ đề được bàn luận sôi nổi. Ở tuổi trưởng thành, nữ diễn viên mang đến hình ảnh tươi sáng, trong trẻo với đường nét gương mặt thanh tú, ánh mắt lanh lợi và vẻ ngoài đáng yêu. Một số khán giả nhận xét càng theo dõi càng thấy nữ chính có sức hút, đặc biệt ở cách cô thể hiện sự chân thành và nhiệt tình trong những tương tác thường ngày với đồng nghiệp.

Trong phiên bản Hàn Quốc phát sóng năm 2022, Park Eun Bin đã chinh phục khán giả bằng cách khắc họa Woo Young Woo với lối tư duy logic sắc bén, trí nhớ đáng kinh ngạc, niềm say mê đặc biệt dành cho cá voi cùng những phản ứng vụng về trước các quy tắc giao tiếp xã hội. Đằng sau vẻ ngoài có phần ngây ngô là một cô gái luôn nỗ lực chứng minh năng lực, khao khát được công nhận và từng bước học cách kết nối với thế giới xung quanh. Màn hóa thân tinh tế của Park Eun Bin đã góp phần đưa nhân vật trở thành biểu tượng, khiến bất kỳ diễn viên nào tiếp nhận vai diễn tương tự cũng khó tránh khỏi sự so sánh với bản gốc.