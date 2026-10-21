Dàn sao Kiều Nữ Và Đại Gia sau 18 năm: Người là đại gia showbiz, người rời bỏ thế gian

Từng là cơn sốt màn ảnh cách đây 2 thập kỷ, dàn diễn viên Kiều Nữ Và Đại Gia năm nào bây giờ đã có nhiều sự thay đổi trong cuộc sống.

Ra mắt vào năm 2008 trên sóng truyền hình HTV9, Kiều Nữ Và Đại Gia (đạo diễn Nguyễn Duy Võ Ngọc) từng là bộ phim đình đám một thời khi tạo nên cơn sốt màn ảnh nhỏ nhờ kịch bản kịch tính, bóc tách chân thực mối quan hệ đổi trác tiền - tình cùng những góc khuất trong cuộc sống của các cô gái trẻ nơi thị thành. Không chỉ ghi dấu ấn trong lòng khán giả, bộ phim còn là bệ phóng tên tuổi cho cả một dàn diễn viên tài năng. Gần hai thập kỷ trôi qua, số phận của từng gương mặt đình đám ngày ấy đã có nhiều đổi thay ngỡ ngàng.

Ảnh: NSX

Lý Nhã Kỳ (vai Diễm Kiều): "Nữ hoàng kim cương" giàu có, độc thân yêu đời

Trong phim, Diễm Kiều là cô chị cả sắc sảo, lạnh lùng và luôn làm chủ cuộc chơi với các đại gia. Sau bộ phim, cô đã có bước tiến dài trong cả sự nghiệp lẫn thương trường. Lý Nhã Kỳ kinh doanh bất động sản, đầu tư điện ảnh và từng đảm nhiệm vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam. Sở hữu biệt thự xa hoa, resort riêng tại Đồng Nai, Lâm Đồng cùng bộ sưu tập kim cương nghìn tỷ, cô được mệnh danh là "chị đại kim cương" của showbiz.

Ảnh: NSX

Ở tuổi U45, Lý Nhã Kỳ vẫn giữ vững phong độ nhan sắc quyến rũ, trẻ trung. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế và làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc lớn. Về đời tư, nữ diễn viên vẫn là "mỹ nhân độc thân đắt giá" của Vbiz.

Vào tháng 8/2026, Lý Nhã Kỳ bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên MXH khi bài viết của cô liên tục bị chỉnh sửa 4 lần kèm theo những dòng trạng thái đầy ẩn ý giữa lúc dư luận dấy lên hàng loạt tin đồn thất thiệt xoay quanh cô. Sau đó, phía quản lý của nữ diễn viên đã chính thức lên tiếng đính chính, làm rõ vụ việc để tránh những hiểu lầm không đáng có. Bất chấp dư luận hay tin đồn trên mạng, "kiều nữ" Diễm Kiều ngày nào vẫn khẳng định bản thân vẫn sống vui vẻ, tập trung quản lý công việc kinh doanh và tận hưởng cuộc sống riêng tư.

ẢNh: FBNV

Ngọc Lan (vai Phương Hồng): Sự nghiệp rực rỡ nhưng tuyên bố giải nghệ ở tuổi U40

Vào vai Phương Hồng - cô gái quê ngây thơ bị đẩy vào con đường bán thân, Ngọc Lan đã lấy đi nhiều nước mắt của người xem nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Đây cũng là bệ phóng đưa tên tuổi của cô lên hàng sao truyền hình.

Ảnh: FBNV

Suốt gần 2 thập kỷ qua, Ngọc Lan là một trong những gương mặt phủ sóng dày đặc màn ảnh nhỏ miền Nam với hơn 150 vai diễn lớn nhỏ, chinh phục hàng loạt giải thưởng uy tín. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, tháng 8/2024, Ngọc Lan tuyên bố chính thức giải nghệ sau 21 năm gắn bó với ống kính để tập trung toàn bộ thời gian chăm sóc con trai.

Quyết định rời xa hào quang showbiz, Ngọc Lan chuyển hướng sang kinh doanh riêng và thỉnh thoảng đảm nhận vai trò MC cho một số talkshow. Hậu ly hôn diễn viên Thanh Bình vào năm 2019, cô chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân bình yên, kín tiếng. "F5" bản thân với diện mạo mới đầy cá tính cùng tinh thần thoải mái, tự do.

Ảnh: FBNV

Thùy Lâm (vai Quỳnh Hoa): Đăng quang Hoa hậu rồi biến mất khỏi làng giải trí

Thùy Lâm đảm nhận vai Quỳnh Hoa - cô kiều nữ lặn lội mưu sinh trong phim. Ngay trong năm 2008 khi bộ phim đang phát sóng, Thùy Lâm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mùa đầu tiên và xuất sắc lọt vào Top 15 Miss Universe 2008.

(Ảnh: NSX)

Khi đang ở đỉnh cao nhan sắc và sự nghiệp, năm 2010, Thùy Lâm quyết định lên xe hoa với bạn trai là Tiến sĩ Kinh tế. Ngay sau đó, cô gần như rút lui hoàn toàn khỏi các hoạt động giải trí để lui về chăm sóc tổ ấm gia đình và chuyển sang kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp.

Hiện tại, Thùy Lâm có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc bên chồng và các con. Dù rất hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, mỗi lần tái xuất ở các sự kiện nhỏ, nàng hậu vẫn khiến dân tình trầm ồ bởi nhan sắc không tuổi, mặn mà và thần thái sang trọng.

Ảnh: FBNV

Bên cạnh 3 cô nàng kiều nữ, dàn "đại gia" cũng góp phần làm nên thành công cho bộ phim. Sau gần 2 thập kỷ lên sóng, mỗi người đều có hướng đi và những biến số riêng trong cuộc sống.

Cố NSƯT Thanh Hoàng (vai Tú Martel) từng khiến khán giả ấn tượng với hình tượng vị đại gia lắm tiền, ăn chơi nhưng có nét tính cách duyên dáng, hài hước. Sự nghiệp của ông gắn liền với nhiều tác phẩm sân khấu và điện ảnh kinh điển của miền Nam. Năm 2018, sự ra đi đột ngột của cố nghệ sĩ sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư đã khiến đồng nghiệp và khán giả không khỏi tiếc thương.

Ảnh: Tư liệu

Trong khi đó, NSƯT Chí Trung (vai Bình "Bia"), là một đại gia gốc Bắc ham mê sắc đẹp trong phim, tiếp tục có những cống hiến bền bỉ cho sân khấu kịch miền Bắc và chuỗi chương trình Táo Quân quen thuộc. Trải qua biến cố ly hôn, nam nghệ sĩ hiện tại đã nghỉ hưu tại Nhà hát Tuổi Trẻ, tận hưởng cuộc sống tuổi xế chiều an yên, thư thái bên bạn gái mới và rời xa bớt những ồn ào của giới giải trí.

Ảnh: NSX

Khương Thịnh (vai Tuấn Hotel) từng là gương mặt nam tính, lịch lãm đảm nhận vai vị đại gia giả dối lại vẫn duy trì phong độ diễn xuất ổn định qua nhiều năm. Song, khác với sự ồn ào trên phim, ngoài đời Khương Thịnh là người cực kỳ kín tiếng. Anh lặng lẽ cống hiến cho nghiệp diễn qua hàng loạt bộ phim truyền hình giờ vàng, đồng thời vun vén cho tổ ấm gia đình nhỏ hạnh phúc, êm ấm bên vợ và các con.

Ảnh: Tư liệu

Trải qua 18 năm, những hào quang và sóng gió của kiều nữ và đại gia trên màn ảnh đã rời xa, nhường chỗ cho những lựa chọn cá nhân của mỗi người. Dù tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu hay chọn góc lặng bên gia đình, dấu ấn mà dàn diễn viên năm ấy để lại vẫn là một phần ký ức khó quên của màn ảnh nhỏ Việt.