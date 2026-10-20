Lưu Thi Thi nối gót Lưu Diệc Phi chinh phục phim hiện đại

Sau những dự án chưa đạt kỳ vọng, Lưu Thi Thi đang dần dời bỏ dòng phim cổ trang để khai phá vùng đất mới.

Lưu Thi Thi bước chân vào ngành giải trí từ năm 2004. Cô từng ghi dấu ấn qua Tiên kiếm kỳ hiệp 3 và Bộ bộ kinh tâm, đồng thời được xếp vào nhóm nữ diễn viên nổi bật sinh năm 1985 của màn ảnh Hoa ngữ, cùng Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Đường Yên. Sau khi kết hôn với Ngô Kỳ Long, nữ diễn viên từng giảm hoạt động trong giai đoạn 2020 - 2022 để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Sau đó, cô lấy lại sức hút với bộ phim Nhất niệm quan sơn năm 2023, đóng cùng Lưu Vũ Ninh. Tuy nhiên, hai phim cổ trang Chưởng tâm và Hoài thủy trúc đình ra mắt năm ngoái đều chưa đạt kỳ vọng về độ phủ sóng.

Hiện nay cô đang có phim Túy mộng. Trong phim này, cô vào vai Thẩm Lạc Thủy, một phóng viên điều tra trở về quê nhà sau nhiều năm làm việc xa xứ. Nhân vật bị cuốn vào vụ án cũ xảy ra 16 năm trước cùng những vụ án mạng liên tiếp.

Tạo hình mái tóc ngắn và lối diễn xuất tiết chế của nữ diễn viên tạo nên hình ảnh khác biệt so với các vai cổ trang trước đây. Một số ý kiến đánh giá cô có tiến bộ trong việc sử dụng ánh mắt, biểu cảm khi nói lời thoại. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng diễn xuất của Lưu Thi Thi chưa đủ sức thuyết phục trong những phân đoạn đòi hỏi cảm xúc mạnh với hình ảnh một nữ phóng viên.

Lưu Thi Thi trong phim Túy mộng. (Ảnh chụp màn hình)

Với một diễn viên đã gắn bó lâu năm với dòng phim cổ trang, việc chuyển sang dòng phim khác đòi hỏi tạo hình mới và quan trọng là cách tiếp cận nhân vật phù hợp với từng thể loại.

Nữ diễn viên vừa đóng máy một bộ phim bối cảnh thời Dân quốc là Thiên lý giang sơn đồ kết hợp cùng Trương Nhược Quân. Sắp tới, Lưu Thi Thi sẽ góp mặt trong phim Mẫu đơn đỏ dự kiến khởi quay tháng 2/2027 với mức đầu tư kinh phí lớn. Mẫu đơn đỏ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lâm Ngữ Đường. Nhân vật trung tâm là Mẫu Đơn, một phụ nữ sinh ra trong gia đình truyền thống với những quy tắc lễ giáo nghiêm ngặt, nhưng từ nhỏ đã có tính cách phóng khoáng và nổi loạn. Sau khi người chồng của cuộc hôn nhân sắp đặt đầu tiên qua đời, Mẫu Đơn quyết định tự nắm giữ hạnh phúc của mình. Trên hành trình tìm kiếm tự do, cô lần lượt trải qua những mối tình mãnh liệt với người yêu đầu đã có gia đình ở quê nhà, người anh họ làm Hàn lâm tại kinh thành, một võ sư biểu diễn quyền thuật trên cầu Thiên Kiều và một nhà thơ ở Hàng Châu.

Nhân vật Mẫu Đơn được xây dựng như người phụ nữ không chấp nhận để lễ giáo quyết định số phận. Cô kiên trì theo đuổi tình yêu và quyền tự chủ, bất chấp những định kiến của xã hội đương thời. Ekip từng sáng tạo Câu chuyện hoa hồng do Lưu Diệc Phi đóng chính là đạo diễn Uông Tuấn và biên kịch Lý Tiêu sẽ thực hiện phim Mẫu đơn đỏ. Có hai lợi thế đó nên bộ phim được nhiều người đặt kỳ vọng.

Đây cũng là thử thách đáng chú ý của Lưu Thi Thi khi muốn theo bước đồng nghiệp cùng lứa Lưu Diệc Phi khi chuyển hướng phim cổ trang sang phim hiện đại như Đi về nơi có gió, Câu chuyện hoa hồng. Nữ diễn viên vốn quen thuộc với hình tượng thanh lịch, điềm tĩnh và có phần lạnh lùng trong các phim cổ trang. Trong khi đó, Mẫu Đơn là nhân vật sôi nổi, giao thiệp rộng và giàu năng lượng, tạo ra sự tương phản rõ nét với hình ảnh quen thuộc của cô.