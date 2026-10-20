Phim Việt chưa ra rạp đã lật đổ Trại Buôn Người, suất chiếu không bằng 1/2 nhưng doanh thu bỏ xa quá đỉnh

Bộ phim này vốn được cho là sẽ "phá chuỗi" top 1 của Trại Buôn Người.

Bộ phim Án Mạng Karaoke dù phải tới 30/10 mới chính thức ra mắt nhưng lại có những suất chiếu sớm ngay từ 18h ngày 21/10. Và dù chỉ chiếu sớm trong buổi tối với số suất chiếu không quá nhiều, phim vẫn tạo ra biến động đáng chú ý trên bảng xếp hạng phòng vé. Cụ thể theo số liệu thống kê phòng vé toàn quốc ngày 21/10/2026 ghi nhận chiều ngày 20/6, Án Mạng Karaoke thu về 522,29 triệu đồng với 6.071 vé bán ra trên 1.001 suất chiếu. Thành tích này đưa bộ phim lên vị trí số 1 bảng xếp hạng doanh thu trong ngày, đẩy Trại Buôn Người xuống vị trí thứ hai với 232,21 triệu đồng và 2.556 vé bán ra.

Án Mạng Karaoke phá chuỗi top 1 của Trại Buôn Người (Ảnh: NSX)

Đáng chú ý, Án Mạng Karaoke đạt doanh thu cao hơn khoảng 2,25 lần so với đối thủ dù số suất chiếu chưa bằng một nửa trong ngày mở bán vé đầu tiên. Trong khi phim của đạo diễn Hoàng Lê và giám đốc sáng tạo Võ Thanh Hòa có 1.001 suất chiếu, Trại Buôn Người được phân bổ tới 2.489 suất trong ngày. Đây là khoảng cách đáng lưu ý nếu đặt doanh thu bên cạnh số suất chiếu và lượng vé bán ra của hai tác phẩm.

Án Mạng Karaoke thuộc thể loại trinh thám kết hợp hài hước quanh cái chết bất thường của bà Thủy, do NS Vân Dung thủ vai, trong bối cảnh một nhóm người bị mắc kẹt tại khu nhà sàn giữa núi rừng. Chi tiết chiếc micro cắm trong họng nạn nhân trở thành điểm khởi đầu cho cuộc điều tra, khi những người từng có mâu thuẫn với bà Thủy đều có khả năng trở thành nghi phạm.

Ảnh: NSX

Theo phần giới thiệu của nhà sản xuất, câu chuyện được triển khai theo hướng nhiều nghi phạm, nhiều lời khai và những bí mật dần được hé lộ. Bối cảnh mưa bão, nguy cơ sạt lở cùng tình trạng cô lập khiến các nhân vật không dễ rời khỏi hiện trường, đồng thời đẩy mối nghi ngờ giữa họ lên cao. Trailer phim cũng nhấn mạnh thông điệp “9 nghi phạm - 9 lời nói dối”, đặt ra câu hỏi về động cơ thực sự đằng sau vụ án.

Ảnh: NSX

Dàn diễn viên của phim gồm NS Vân Dung, NS Đại Nghĩa, Thanh Sơn, Phương Dung, Tiểu Bảo Quốc, Tuyền Mập, Quỳnh Lý, Tạ Lâm, Trịnh Thảo và Đoàn Thiên Ân. Trong đó, Thiên Ân đảm nhận vai Tâm, nữ phóng viên lên núi tu tập rồi bất ngờ bị cuốn vào vụ án và tham gia truy tìm hung thủ.

Trước khi có số liệu phòng vé, Án Mạng Karaoke đã nhận được một số phản hồi tích cực từ các buổi chiếu đặc biệt. Dẫu vậy, những lời khen ban đầu vẫn chỉ là một phần tham khảo, chưa thể đại diện cho phản ứng của toàn bộ khán giả. Với một bộ phim trinh thám, chất lượng kịch bản, cách triển khai manh mối và mức độ thuyết phục của lời giải cuối cùng sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định đánh giá sau khi phim ra mắt.

Ảnh: NSX

Án Mạng Karaoke dự kiến mở các suất chiếu sớm từ 18h ngày 21/10 theo lịch được công bố, trước khi bước vào đợt phát hành rộng rãi. Kết quả ban đầu đã giúp phim chiếm vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng doanh thu trong ngày, nhưng liệu bộ phim có duy trì được lợi thế trước các đối thủ và tạo ra hiệu ứng truyền miệng đủ lớn hay không vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng.