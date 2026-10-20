"Steven Nguyễn đang thiếu nợ đấy à?"

Chưa bao giờ thấy hình ảnh của Steven Nguyễn ở khắp nơi như bây giờ.

Cuối năm thường là thời điểm phòng vé Việt trở nên nhộn nhịp với hàng loạt dự án nối đuôi nhau ra rạp. Giữa lúc khán giả còn chưa kịp nhớ hết dàn diễn viên của phim này, phim khác đã rục rịch công bố. Mới đây, nhà sản xuất Bắt Cá 3 Tay tiếp tục tung poster mới, "điểm danh" thêm 1 bộ phim trên đường đua cuối năm nay.

Poster Bắt Cá 3 Tay hé lộ màn kết hợp giữa Steven Nguyễn, Ngô Kiến Huy và Otis, khiến khán giả phải tò mò về màn kết hợp này trên màn ảnh rộng. Trong đó, Steven Nguyễn xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, đứng cạnh Ngô Kiến Huy theo phong cách "bạn trai nhà bên" và Otis cá tính, sành điệu, từ đó tạo nên màn đối đầu để chiếm tình cảm của một cô gái. Nữ chính là ai vẫn còn là một ẩn số. Với màu sắc hài hước, lãng mạn, Bắt Cá 3 Tay được giới thiệu là xoay quanh câu chuyện tình yêu nhiều bất ngờ, dự kiến khởi chiếu ngày 4/12/2026.

Bên cạnh nội dung phim, cái tên được chú ý không kém trong lần công bố này chính là Steven Nguyễn. Bởi nếu theo dõi điện ảnh Việt thời gian gần đây, khán giả sẽ nhận ra nam diễn viên đang có tần suất xuất hiện siêu dày đặc trên màn ảnh. Dự án này nối tiếp một năm hoạt động sôi nổi của anh, khi liên tục góp mặt trong các bộ phim thuộc nhiều màu sắc khác nhau.

Sau thành công của Mưa Đỏ, Steven Nguyễn liên tục được gọi tên trong các dự án mới. Năm 2026, nam diễn viên trở lại màn ảnh nhỏ với Không Giới Hạn, đồng thời đang "bao vây" phòng vé qua những bộ phim đang chiếu hay đã được "nhá hàng" như Trại Buôn Người, Chị Chị Em Em 3, Người Mẹ Xấu, Hoàng Hậu Cuối Cùng. Anh cũng được giới thiệu sẽ góp mặt trong Đặc Công Rừng Sác và Phi Vụ Bông Tuyết Vàng.

Nhìn danh sách phim nối tiếp nhau, đi đâu cũng thấy Steven Nguyễn, có thể thấy nam diễn viên đang hoạt động hết công suất. Vì thế, khi poster Bắt Cá 3 Tay được chia sẻ, trên mạng xã hội, khán giả còn đùa vui rằng “Steven Nguyễn thiếu nợ đấy à?” bởi vì anh quá chăm đóng phim.

Việc liên tục xuất hiện trong các dự án cũng cho thấy Steven Nguyễn đang có nhiều cơ hội hoạt động và mở rộng hình ảnh trên màn ảnh. Với Bắt Cá 3 Tay, khán giả sẽ được thấy một màu sắc khác của nam diễn viên khi anh bước vào câu chuyện tình cảm hài hước, nhẹ nhàng hơn. Sau những hình tượng quen thuộc trước đó, sự thay đổi này cũng là điều đáng chờ đợi.