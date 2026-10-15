Xuất hiện phim 18+ cực hot đe dọa ngôi vương Trại Buôn Người

Bộ phim này vẫn hot hòn họt tại rạp chiếu Việt Nam dù đã ra mắt đến tận phần 4.

Dù chưa chính thức khởi chiếu rạp Việt, Quỷ Ăn Tạng 4: Hổ Tinh đã vươn lên dẫn đầu doanh thu ở phân khúc phim ngoại. Tác phẩm ghi nhận tỷ lệ lấp đầy tại các cụm rạp vô cùng ấn tượng, cùng số lượng vé bán ra liên tục tăng vọt trong những ngày chiếu sớm. Hiện tại tính đến 15h00 ngày 15/10, tổng doanh thu phim đã vượt mốc 7 tỷ đồng.

Nadech tái xuất trong phần 4 của Quỷ Ăn Tạng

Sức bứt phá mạnh mẽ của Quỷ Ăn Tạng 4: Hổ Tinh được dự đoán sẽ cản trở Trại Buôn Người kéo dài chuỗi ngày thống trị vị trí số 1 phòng vé. Thậm chí, dự án đến từ xứ chùa vàng có thể làm gián đoạn tham vọng lập kỷ lục số ngày top 1 phòng vé liên tiếp của Trại Buôn Người trong thời gian tới.

Doanh thu ngày của Quỷ Ăn Tạng 4: Hổ Tinh

Không nằm ngoài dự đoán, nam thần Nadech Kugimiya tiếp tục là tâm điểm thu hút hàng đầu đối với khán giả Việt. Trên MXH, netizen dành nhiều lời khen và sự tập trung cho visual, những khoảnh khắc gợi cảm trong rừng thiêng nước độc của Nadech trước khi biết rõ nội dung phim là gì. Nhiều phân đoạn khoe body rắn rỏi, phong trần của anh chàng liên tục được chia sẻ trên mạng.

Netizen bình luận về phim: - Nadech chính là "linh hồn" gánh toàn bộ phim, vào vai Yak ở tuổi 21 cũng khá thuyết phục. - Phần này thiên về hành động và sinh tồn hơn, những màn truy đuổi giữa rừng sâu khá cuốn.

Nadech vẫn là điểm sáng của loạt phim

Bên cạnh đó, Quỷ Ăn Tạng 4: Hổ Tinh được đánh giá mang đậm hơi hướng hành động, giật gân và sinh tồn hơn, thay vì tập trung vào kinh dị tâm linh như các dự án trước đó. Bộ phim lần này đưa khán giả trở về thời điểm trước khi gia đình Yak gặp nạn. Ở bối cảnh những năm 60, Yak lúc này là một người lính trẻ, công tác tại khu rừng rặm hiểm trở Khao Khwang. Cùng với trung sĩ Paphan và một nhóm cứu hộ, anh phải tìm ra một nhóm người mất tích và tiêu diệt thực thể mang tên Saming - Hổ Tinh có khả năng biến hình vô cùng quỷ quyệt.

Phần phim mới này đánh dấu tham vọng của ekip trong việc xây dựng và phát triển Vũ trụ điện ảnh, thay vì chỉ gói gọn trong bi kịch gia đình Yak. Đồng thời, những lát cắt khác như Hổ Tinh còn là nỗ lực để đoàn phim đưa các giai thoại chốn rừng sâu khác của Thái Lan lên màn ảnh rộng.

Phần hành động trở thành điểm sáng của Quỷ Ăn Tạng 4

Hiện tại, phần hành động, diễn xuất của phim đang nhận về cơn mưa lời khen tuy nhiên kịch bản (tương tự phần 3) đang gây khá nhiều tranh cãi. Một số khán giả cho rằng phim thuần giải trí, thiên về kinh dị, hành động thì không nên quá đặt nặng mặt kịch bản; số khác lại khẳng định Quỷ Ăn Tạng chỉ nên dừng lại ở phần 2. Dĩ nhiên dù phản hồi theo chiều hướng nào thì Quỷ Ăn Tạng vẫn là 1 thương hiệu hot và dễ dàng tạo được sức hút phòng vé khi ra mắt ở Việt Nam.