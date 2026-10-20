Nữ diễn viên Việt vừa được kết nạp Đảng, từng được cả Bộ Quốc phòng khen thưởng mới tài

Nữ diễn viên vừa có một dấu mốc lớn trong cuộc đời.

Mới đây, diễn viên Thu Quỳnh thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh tại lễ kết nạp Đảng cùng dòng trạng thái ngắn gọn: "Hạnh phúc và biết ơn". Đây là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình của nữ diễn viên vốn đã quen mặt với khán giả truyền hình qua hàng loạt vai diễn ấn tượng.

Thu Quỳnh đăng tải hình ảnh thể hiện sự hạnh phúc, biết ơn khi được kết nạp Đảng (Ảnh: FBNV)

Thu Quỳnh đăng tải hình ảnh thể hiện sự hạnh phúc, biết ơn khi được kết nạp Đảng (Ảnh: FBNV)

Thu Quỳnh đăng tải hình ảnh thể hiện sự hạnh phúc, biết ơn khi được kết nạp Đảng (Ảnh: FBNV)

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu nữ diễn viên được nhắc đến với một dấu mốc mang ý nghĩa đặc biệt ngoài những thành tựu trong nghề. Trước đó, vào tháng 11/2023, Thu Quỳnh cùng một số diễn viên như Việt Anh, Hà Việt Dũng được trao bằng khen của Bộ Quốc phòng vì những đóng góp trong bộ phim truyền hình Cuộc Chiến Không Giới Tuyến.

Tác phẩm khai thác cuộc sống, nhiệm vụ của những người lính biên phòng, qua đó đưa đến góc nhìn về công việc bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh và hỗ trợ đồng bào nơi biên giới. Việc Thu Quỳnh góp mặt trong bộ phim và được trao bằng khen cùng ê-kíp là một dấu ấn đáng nhớ trong hành trình làm nghề của cô.

Thu Quỳnh trong Cuộc Chiến Không Giới Tuyến (Ảnh: VTV)

Nhắc đến Thu Quỳnh, nhiều khán giả sẽ lập tức nhớ đến My Sói trong Quỳnh Búp Bê. Với hình tượng một cô gái sắc sảo, lạnh lùng và nhiều thủ đoạn, nhân vật này trở thành một trong những vai phản diện nổi bật của phim truyền hình Việt. Thu Quỳnh tạo được dấu ấn mạnh mẽ đến mức My Sói vẫn thường được nhắc lại mỗi khi khán giả bàn luận về những nhân vật phản diện đáng nhớ trên màn ảnh nhỏ.

Thu Quỳnh trong Quỳnh Búp Bê (Ảnh: VTV)

Thế nhưng, điều khiến sự nghiệp của nữ diễn viên đáng chú ý nằm ở khả năng chuyển đổi hình tượng. Sau My Sói, cô tiếp tục đảm nhận vai Huệ trong Về Nhà Đi Con - người phụ nữ hiền lành, giàu lòng vị tha, trải qua nhiều tổn thương trong hôn nhân nhưng vẫn nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân. Hai nhân vật gần như đối lập hoàn toàn về tính cách, số phận và cách hành xử, cho thấy một màu sắc khác trong diễn xuất của Thu Quỳnh.

Vai Huệ cũng mang về cho nữ diễn viên giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39 năm 2019. Đây là giải thưởng cá nhân quan trọng, đánh dấu sự ghi nhận dành cho những nỗ lực của cô sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Trước đó, Thu Quỳnh từng chia sẻ rằng mình đã đóng phim từ năm 2008, trải qua nhiều lần được đề cử nhưng chưa từng giành chiến thắng. Vì vậy, giải thưởng dành cho vai Huệ có ý nghĩa đặc biệt đối với cô.

Thu Quỳnh trong vai Huệ (Ảnh: VTV)

Không dừng lại ở hai vai diễn nổi tiếng, Thu Quỳnh còn góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình được khán giả quan tâm như Sống Chung Với Mẹ Chồng, Cuộc Chiến Không Giới Tuyến, Cha Tôi Người Ở Lại, Lửa Trắng,... Mỗi bộ phim mang đến một hình ảnh khác nhau, giúp nữ diễn viên duy trì sự hiện diện trên màn ảnh qua nhiều giai đoạn. Tính đến thời điểm hiện tại, Thu Quỳnh góp mặt trong 5 bộ phim được ghi nhận dẫn đầu bảng xếp hạng rating toàn quốc ở những thời điểm phát sóng. Điều này giúp cô trở thành nữ diễn viên có nhiều phim top 1 rating nhất sóng giờ vàng.

Bên cạnh truyền hình, Thu Quỳnh còn có nền tảng đào tạo diễn xuất bài bản khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và từng hoạt động tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Hành trình làm nghề của cô vì thế không chỉ gắn với những bộ phim giờ vàng mà còn có sự tiếp nối giữa sân khấu và truyền hình. Ở tuổi 38, Thu Quỳnh vẫn là cái tên được khán giả nhớ đến qua những vai diễn có cá tính riêng. Từ My Sói gai góc, Huệ giàu lòng trắc ẩn đến những nhân vật trong các bộ phim mang đề tài xã hội, nữ diễn viên từng bước xây dựng dấu ấn bằng sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn.

Thu Quỳnh ở tuổi 38 (Ảnh: FBNV)