Phim Netflix cả thế giới chào thua 1 siêu phẩm: Ngôi vương tại 82 nước, nam chính mở miệng là mê hoặc toàn cầu

Đây là bộ phim đang vượt mặt Doctor X để thống trị mảng phim dài tập Netflix trên khắp thế giới.

Không còn là "trận địa" của riêng phim Hàn, Netflix thu hút người xem trong dịp cuối năm 2026 với hàng loạt series Âu Mỹ hấp dẫn. Trong số đó, Below (hay Ác Mộng Đại Dương) đang sở hữu thành tích khủng, chặn đứng màn bứt phá của hàng loạt dự án tiếng tăm khác về lượt xem và mức độ bàn tán.

Theo thống kê từ FlixPatrol, Below đang là bộ phim có thứ hạng cao nhất trên BXH phim dài tập, và giữ vị trí Top 1 này tại 82 quốc gia. Tại Việt Nam, phim cũng đang bám trụ vững vàng trong Top 4. Mặt khác, dự án phim Hàn đang hot Doctor X lại đang nằm ở vị trí thứ 4 trên phạm vi toàn cầu.

Below giữ ngôi vương Netflix, mảng phim dài tập

Với 6 tập phim cho mùa 1, Below được lòng giới phê bình khi nhận về điểm "cà tươi" 87%, cùng nhiều review tích cực. Phần lớn các chuyên trang dành lời ngợi khen nức nở cho diễn xuất của nam chính Josh Hartnett, đặc biệt khi anh tự mình thoại theo giọng điệu người dân vùng làng biển địa phương Canada. "Vừa mang tính thời sự vừa hấp dẫn, loạt phim hứa hẹn là một trong những tác phẩm hay và cảm động nhất năm", "Below diễn tiến nhanh chóng, được thúc đẩy bởi những cảnh quay chắc chắn và một vài tình tiết bất ngờ" là một số bình luận tích cực đến từ giới chuyên môn.

Below đưa khán giả đến với vùng làng biển Newfoundland, Canada, nơi Calvin (Josh Hartnett đóng) - một ngư dân góa vợ sinh sống và chưa từng vơi đi nỗi ám ảnh mất cha nhiều thập kỷ trước. Một ngày nọ, một tảng băng trôi kỳ lạ xuất hiện, mang theo một sinh vật khổng lồ bí ẩn. Từ đó, hàng loạt vụ tấn công người dân xảy ra, buộc Calvin phải đứng ra bảo vệ gia đình, trấn an người dân, cũng như vạch trần những bí mật về ngôi làng và nguồn gốc loài sinh vật này.

Trước Below, Josh Hartnett được đánh giá là một trong những tài tử có màn "F5" sự nghiệp đáng chú ý nhất thời gian qua. Ra mắt từ những năm 90 đúng chuẩn "chất liệu bạn trai" trong lòng nhiều fan nữ, Hartnett ghi điểm trong nhiều dự án như Halloween H20: 20 Years Later, Trân Châu Cảng, Black Hawk Down, hay vai nam chính trong siêu phẩm ma cà rồng kinh dị 30 Days of Night. Song, sự nghiệp anh không thể bùng nổ sau một thời gian dài gắn với hình tượng "trai đẹp", dần dần mất đi nhiều cơ hội đóng chính.

Josh Harnett

Mãi đến thập niên 2010, anh mới vực dậy sự nghiệp đáng kể ở mảng truyền hình, tham gia nhiều show đình đám như Penny Dreadful, Black Mirror hay The Bear. Năm 2024 vừa qua, Hartnett nhận nhiều lời tán dương khi thủ vai nam chính kiêm phản diện trong dự án Trap của bậc thầy M. Night Shyamalan, và giờ đây là series Below của Netflix.