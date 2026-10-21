Ngọc Điệm Thu gây tranh cãi vì kịch bản lỗi thời?

Tình tiết nữ chính chấp nhận đánh đổi bản thân để cứu vị hôn phu trong Ngọc Điệm Thu gây tranh luận về cách xây dựng tình yêu, quyền lựa chọn và sự tôn trọng phụ nữ.

Bộ phim Ngọc điệm thu có sự tham gia của hai diễn viên Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm đang thu hút sự chú ý bởi những tình tiết tình cảm gây tranh luận. Đặc biệt, diễn biến từ tập 14 đặt nhân vật nữ chính vào tình thế phải đánh đổi bản thân để cứu vị hôn phu đang bị giam giữ và có tiền chữa bệnh cho mẹ. Thay vì tạo nên một câu chuyện tình yêu đầy giằng xé, tình tiết này khiến một bộ phận khán giả đặt câu hỏi: Liệu sự chiếm hữu và ép buộc có thể được lãng mạn hóa dưới danh nghĩa tình yêu?

Thừa Lỗi có lợi thế ở tạo hình thiếu soái, trong khi Từ Nhược Hàm được chú ý bởi vẻ ngoài thanh nhã, phù hợp hình tượng nữ sinh thời Dân quốc. (Ảnh chụp màn hình)

Trong Ngọc điệm thu, Từ Nhược Hàm vào vai Diệp Bình Quân, một nữ sinh thời Dân quốc có người yêu từ thuở nhỏ là Giang Học Đình (Lưu Đông Thấm). Sau khi vị hôn phu bị bắt giam vì tội làm gián điệp, Diệp Bình Quân phải đối mặt với áp lực kép: tìm cách cứu người mình sắp kết hôn và xoay xở viện phí cho người mẹ đang đau ốm. Trong hoàn cảnh ấy, cô tìm đến thiếu soái Ngu Sướng Hiên (Thừa Lỗi). Vốn dành tình cảm đơn phương cho Diệp Bình Quân, Ngu Sướng Hiên có trong tay quyền lực và những nguồn lực mà cô đang cần. Mối quan hệ giữa hai người vì thế không chỉ là câu chuyện về tình cảm, mà còn bị chi phối bởi sự chênh lệch về địa vị và khả năng quyết định số phận của đối phương.

Dù ngoài mặt đồng ý sẽ ở lại nhà cùng Ngu Sưởng Hiên nhưng trong lòng Diệp Bình Quân vẫn nhớ thương chồng sắp cưới. Còn thiếu soái lên cơn ghen khi nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn của người mình yêu. Diệp Bình Quân liên tục chống cự, bật khóc và thể hiện rõ sự bất an khi Ngu Sưởng Hiên có hành động thân mật. Những cảnh quay được xây dựng theo hướng tình yêu giằng xé vì thế lại làm dấy lên câu hỏi về ranh giới giữa đam mê, chiếm hữu và cưỡng ép.

Ngu Sưởng Hiên chăm sóc Diệp Bình Quân. (Ảnh chụp màn hình)

Một trong những chi tiết được chú ý là diễn xuất của Từ Nhược Hàm trong những phân cảnh Diệp Bình Quân giằng xé giữa việc cứu người thân và sự phản kháng của chính mình. Nhân vật tìm đến Ngu Sướng Hiên với ý định đánh đổi bản thân, nhưng khi đối diện với sự thân mật, cô lại đau đớn và chống cự. Sự mâu thuẫn này có thể phản ánh trạng thái tâm lý của một người bị dồn vào đường cùng.

Tuy nhiên, quá trình này chưa được Từ Nhược Hàm diễn tả trọn vẹn. Cách biểu cảm của cô khá cứng nhắc, gương mặt chỉ gồng cứng và khóc để thể hiện nỗi tuyệt vọng của nhân vật. So với biểu cảm đa dạng của bạn diễn Thừa Lỗi thì người đẹp còn khoảng cách khá xa.

Ngọc điệm thu hấp dẫn vì chuyện tình trắc trở. (Ảnh chụp màn hình)

Tranh luận về tính kiểm soát trong mối quan hệ tình cảm nam nữ cho thấy motif quá cũ của dòng phim lấy bối cảnh thời Dân quốc đã từng có trước đây là Chưa kịp nói yêu em, Cảnh đẹp ngày vui biết bao giờ, Nhất kiến khuynh tâm, Giây phút ấy vượt giới hạn... Sự đối lập giữa vẻ ngoài lạnh lùng, quyền lực của nam chính và nét dịu dàng, kiên cường của nữ chính thường được dùng để tạo sức hút.

Tuy nhiên, một tình tiết từng được xem là biểu hiện của tình yêu mãnh liệt có thể tạo ra cách tiếp nhận khác khi được đặt trong câu chuyện về quyền lực và sự đồng thuận. Việc một nhân vật nam quyết liệt theo đuổi tình yêu không tự động khiến hành vi của anh trở nên lãng mạn. Điều quan trọng là tác phẩm nhìn nhận hành vi ấy như thế nào và nhân vật nữ có thực sự được trao quyền lựa chọn.

Những ý kiến tranh cãi về phim tập trung vào ba điểm: mối quan hệ thiếu cân bằng, việc sử dụng hoàn cảnh khốn khó của nữ chính để thúc đẩy tuyến tình cảm và cách kịch bản xử lý tâm lý nhân vật chưa đủ thuyết phục.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng hoàn cảnh, tâm lý của các nhân vật trong phim phù hợp bối cảnh thời đại. Khởi đầu mối quan hệ của cặp đôi là việc Ngu Sưởng Hiên lợi dụng Diệp Bình Quân để trêu tức người vợ sắp cưới Đào Tử Nghi, nhằm mục đích lấy khu đất xây dựng nhà máy chế tạo vũ khí. Chính vì điều này mà anh không nhận được sự tin tưởng và tôn trọng của Diệp Bình Quân ngay từ đầu.

Theo Sina, các nhà làm phim đã cố gắng chỉnh sửa nhiều chi tiết trong truyện gốc chỉ đơn thuần là chuyện tình cảm nam nữ, thành một câu chuyện về lý tưởng và lòng yêu nước. Tuy nhiên, ở những tập sắp tới, nếu không có cách giải quyết hợp lý, bộ phim sẽ thổi bùng tranh luận về ranh giới giữa việc mô tả một mối quan hệ không lành mạnh và biến mối quan hệ ấy thành hình mẫu lãng mạn. Từ đó, Ngọc điệm thu có thể hụt hơi trong cuộc đua tháng 10 với rất nhiều bộ phim hấp dẫn như Gả kim thoa, Mỹ nhân dư...