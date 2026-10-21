Uất ức thay cho Huyền Lizzie, xem dân mạng đôi co về nhan sắc mà nản!

Vẻ ngoài của Huyền Lizzie đang là chủ đề gây tranh cãi trên MXH.

Sau thời gian gắn liền với những vai phụ nữ thành đạt, thời thượng trên màn ảnh nhỏ, Huyền Lizzie trở lại với Căn Nhà Không Mái Che bằng một hình tượng hoàn toàn khác. Cô đảm nhận vai Hạnh, người phụ nữ nông thôn nghèo khó, trải qua cuộc hôn nhân bất hạnh, chịu đựng người chồng bạo lực và một mình nuôi hai con. Cuộc sống của Hạnh gắn với những công việc chân tay vất vả, từ bán rau đến hái chè, nuôi lợn gà, cùng vô số nỗi lo cơm áo không có hồi kết. Trên gương mặt nhân vật còn có một vết bớt lớn kéo dài xuống vùng cằm, đánh dấu sự khác biệt rõ rệt so với diện mạo thường thấy của nữ diễn viên.

Huyền Lizzie trong hậu trường phim (Ảnh: FBNV)

Thế nhưng, kể từ khi phim lên sóng, một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất lại là chuyện Huyền Lizzie vẫn quá đẹp, quá sang so với hoàn cảnh của Hạnh. Không ít ý kiến cho rằng tạo hình của cô chưa đủ lam lũ, gương mặt vẫn sáng và phong thái vẫn có nét của một phụ nữ thành thị. Từ đó, những nhận xét kiểu Huyền Lizzie không hợp vai nghèo khổ, không đủ khắc khổ để khiến người xem tin vào nhân vật liên tục xuất hiện.

Đọc những tranh luận này, không ít cảm giả có phần uất ức thay cho nữ diễn viên. Bởi nếu theo dõi phản ứng của khán giả, có thể thấy không phải tất cả đều phủ nhận diễn xuất của Huyền Lizzie. Trái lại, nhiều người vẫn đánh giá cô thể hiện khá tốt những cảm xúc của Hạnh, đặc biệt trong các phân cảnh nhân vật bị dồn ép, hoảng loạn và chịu đựng những tổn thương trong cuộc sống. Điều khiến một bộ phận khán giả chưa hoàn toàn tin vào nhân vật chủ yếu nằm ở diện mạo, chứ không đồng nghĩa nữ diễn viên không thể hiện được sự đau khổ hay bất lực của một người phụ nữ nghèo.

Đừng đánh đồng tạo hình chưa tới với diễn xuất chưa tốt

Phải thừa nhận rằng với một nhân vật như Hạnh, tạo hình có vai trò rất quan trọng. Đây là người phụ nữ quanh năm lao động vất vả, thiếu thốn vật chất, chịu áp lực từ gia đình và gần như không có điều kiện chăm sóc bản thân. Những năm tháng cơ cực ấy không chỉ được kể bằng lời thoại hay hoàn cảnh trong kịch bản, mà còn cần hiện diện trên gương mặt, mái tóc, làn da, trang phục và dáng vẻ của nhân vật. Chỉ cần một vài chi tiết chưa đủ thuyết phục, khán giả đã có thể cảm thấy Hạnh vẫn giống một nữ diễn viên đang hóa thân thành người nghèo hơn là một người phụ nữ thực sự sống trong hoàn cảnh ấy.

(Ảnh: VTV)

Tuy nhiên, tạo hình chưa đủ thuyết phục không có nghĩa diễn xuất chưa đủ thuyết phục. Đây là hai yếu tố liên quan nhưng không thể đánh đồng. Một diễn viên có thể thể hiện tốt sự sợ hãi, nhẫn nhịn, tổn thương và tình thương dành cho con, nhưng tổng thể nhân vật vẫn chưa tạo được cảm giác chân thực nếu hóa trang, phục trang và cách dàn dựng chưa hỗ trợ hiệu quả. Ngược lại, một gương mặt được làm cho sạm đi, quần áo cũ kỹ hay mái tóc rối bời cũng không tự động biến một vai diễn thành xuất sắc nếu người diễn không thể truyền tải được cảm xúc.

Với Huyền Lizzie, những phân cảnh Hạnh bị dồn vào đường cùng cho thấy cô đã có sự đầu tư về tâm lý. Nhân vật không chỉ buồn bã hay cam chịu một cách đơn giản, mà còn phải đối diện với nỗi sợ, sự bất lực và những giằng xé của người mẹ muốn bảo vệ con trong một cuộc sống quá nhiều bất trắc. Đó là những trạng thái cần được thể hiện qua ánh mắt, biểu cảm và phản ứng trước từng tình huống. Thế nên không thể chỉ nhìn vào việc Huyền Lizzie vẫn xinh đẹp rồi kết luận cô không diễn ra được nét khắc khổ.

Huyền Lizzie diễn tốt nhưng tạo hình chưa đủ tốt (Ảnh: VTV)

Bản thân nữ diễn viên cũng không hoàn toàn giữ nguyên diện mạo vốn có để bước vào phim. Huyền Lizzie từng chia sẻ cô giảm cân, chủ động tìm mua quần áo cũ tại chợ Kim Liên với giá khoảng 10.000 đồng mỗi món, tổng chi phí trang phục cả phim chỉ hơn 100.000 đồng. Những chi tiết này cho thấy sự nghiêm túc của cô trong quá trình chuẩn bị cho vai Hạnh. Dĩ nhiên, nỗ lực phía sau hậu trường không mặc nhiên bảo đảm thành quả trên màn ảnh sẽ hoàn hảo. Nhưng nếu tạo hình cuối cùng chưa khiến khán giả tin hoàn toàn vào cuộc sống của nhân vật, điều đó cũng không có nghĩa mọi cố gắng của diễn viên đều trở nên vô nghĩa.

Huyền Lizzie vẫn đẹp, nhưng ekip có thể làm tốt hơn

Dĩ nhiên những góp ý về tạo hình nhân vật Hạnh vẫn hoàn toàn đúng. Với một người phụ nữ thường xuyên làm việc ngoài trời, quanh năm đầu tắt mặt tối và phải đối diện với những biến cố kéo dài, làn da, gương mặt và dáng vẻ hoàn toàn có thể được xử lý kỹ hơn để phản ánh cuộc sống ấy. Làn da sạm nắng tự nhiên hơn, những dấu vết mệt mỏi rõ nét hơn hay trang phục có độ cũ phù hợp với sinh hoạt thường ngày đều có thể giúp nhân vật gần gũi hơn với hình dung của khán giả.

(Ảnh: VTV)

Nhưng rõ ràng câu chuyện không chỉ dừng lại ở một mình Huyền Lizzie, tạo hình trên màn ảnh là kết quả phối hợp giữa diễn viên, bộ phận hóa trang, phục trang, đạo diễn, ánh sáng và cách quay dựng. Huyền Lizzie có thể chủ động thay đổi ngoại hình, biểu cảm và cách thể hiện nhân vật, nhưng không thể một mình quyết định toàn bộ diện mạo cuối cùng của Hạnh.

Nếu khán giả cảm thấy nhân vật chưa đủ lam lũ, đó có thể là góp ý dành cho tổng thể quá trình xây dựng hình ảnh, thay vì trở thành lý do để phủ nhận khả năng hóa thân của nữ diễn viên. Hạnh có thể cần một tạo hình thuyết phục hơn, nhưng điều đó không có nghĩa Huyền Lizzie không thể diễn ra cái khổ. Đôi khi, thứ cần thay đổi không phải là yêu cầu diễn viên phải trở nên xấu xí hơn, mà là cách cả ekip giúp khán giả nhìn thấy rõ hơn những dấu vết của cuộc đời nhân vật trên màn ảnh.

Chưa kể, khán giả cũng không nên mặc định một diễn viên chỉ phù hợp với những vai diễn tương xứng với ngoại hình ngoài đời. Huyền Lizzie đẹp, có khí chất sang trọng là điều không thể phủ nhận, nhưng không thể vì thế mà cô chỉ nên đóng tiểu thư, phú bà hay những người phụ nữ thành đạt. Diễn viên cần được thử sức với nhiều dạng nhân vật, kể cả những người có hoàn cảnh sống hoàn toàn trái ngược với hình ảnh quen thuộc của họ. Nếu cứ lấy nhan sắc làm giới hạn cho khả năng hóa thân, điện ảnh sẽ mất đi cơ hội chứng kiến những màn lột xác thú vị.