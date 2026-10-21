Showbiz có 1 mỹ nhân đẹp đến mức được đồng nghiệp cho 7.000 tỷ đồng: Mọi cô gái đều tránh mặt, không ai muốn làm bạn

Bàn về nhan sắc, mỹ nhân này không có đối thủ.

Trương Bá Chi là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc), từng được truyền thông và công chúng ca ngợi nhờ nhan sắc thuộc hàng cực phẩm của làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo cùng những đường nét hài hòa, nữ diễn viên không chỉ chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp mà còn trở thành biểu tượng nhan sắc của cả một thế hệ. Thậm chí, Trương Bá Chi từng tự tin tuyên bố: “Ở Hong Kong, tôi chỉ công nhận Lê Tư đẹp hơn mình”.

Sự tự tin ấy còn được thể hiện trong cuộc trò chuyện với Trương Hinh Dư. Trương Bá Chi từng thẳng thắn nói rằng mình đẹp đến mức mọi cô gái đều muốn tránh mặt, bởi không ai muốn bị lu mờ khi đứng cạnh cô. "Chị quá đẹp rồi, chị thấy chị đẹp đến mức hầu hết các cô gái đều tránh mặt chị. Nhưng chị cảm thấy em có can đảm đấy, chị không nghĩ em sẽ tới nhà chị chơi", nữ diễn viên tự nhận xét.

Sinh năm 1980, Trương Bá Chi mang trong mình hai dòng máu Trung Quốc và Anh. Vẻ đẹp pha trộn giữa nét sắc sảo, quyến rũ cùng sự thanh thuần giúp cô nổi bật ngay từ những ngày đầu bước chân vào làng giải trí. Năm 1998, sau khi trở về Hong Kong (Trung Quốc) từ Úc, cô bắt đầu hoạt động với vai trò người mẫu quảng cáo và nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Châu Tinh Trì.

Bước ngoặt lớn đến khi Trương Bá Chi được trao vai Liễu Phiêu Phiêu trong Vua Hài Kịch. Bộ phim ra mắt năm 1999, đưa tên tuổi nữ diễn viên trẻ vụt sáng và để lại một trong những hình tượng kinh điển của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Hình ảnh Liễu Phiêu Phiêu với vẻ đẹp vừa ngây thơ, vừa bất cần đã trở thành ký ức khó quên đối với nhiều thế hệ khán giả. Ở tuổi 18, Trương Bá Chi nhanh chóng được xem là nàng thơ mới của màn ảnh, sở hữu sức hút khiến nhiều người mê đắm.

Sau màn chào sân ấn tượng, nữ diễn viên liên tiếp góp mặt trong các tác phẩm như Điệp Vụ Tokyo, Đội Bóng Thiếu Lâm, Sư Tử Hà Đông, Vô Cực... Không chỉ có nhan sắc nổi bật, Trương Bá Chi còn từng bước khẳng định năng lực diễn xuất. Năm 2000, cô nhận đề cử Diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong với Tình Nguyện. Đến năm 2004, cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Kim Tượng nhờ vai diễn trong Vong Bất Liễu (Lost in Time), đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp.

Điều khiến Trương Bá Chi trở nên đặc biệt là vẻ đẹp có thể biến hóa giữa nhiều sắc thái. Khi thì trong trẻo, mong manh như mối tình đầu, lúc lại sắc sảo và quyến rũ trên màn ảnh. Trong Vô Cực của đạo diễn Trần Khải Ca, cô đảm nhận vai Khuynh Thành, một mỹ nhân sở hữu nhan sắc khiến người khác phải ghen tị. Với nhiều khán giả, Trương Bá Chi dường như sinh ra để đảm nhận những vai diễn được xây dựng quanh vẻ đẹp, bởi mỗi lần xuất hiện, cô đều dễ dàng thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên, cuộc đời và sự nghiệp của nữ diễn viên không chỉ có hào quang. Trương Bá Chi từng vướng vào scandal ảnh riêng tư gây chấn động showbiz Hong Kong (Trung Quốc) năm 2008, đồng thời trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ với Tạ Đình Phong. Dù vậy, cô vẫn duy trì sức hút đáng kể trong mắt công chúng, tiếp tục xuất hiện trên truyền hình và chuyển hướng sang lĩnh vực livestream bán hàng. Những năm gần đây, nữ diễn viên được truyền thông Trung Quốc nhắc đến với khả năng kinh doanh trực tuyến và sức hút thương mại lớn.

Về đời tư, Trương Bá Chi là mẹ của ba người con. Dù đã bước qua thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp điện ảnh, cô vẫn thường xuyên gây chú ý mỗi khi xuất hiện nhờ diện mạo trẻ trung và phong thái nổi bật. Nhan sắc của nữ diễn viên cũng là chủ đề được bàn luận trở lại mỗi khi những hình ảnh thời trẻ của cô được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tháng 7 vừa qua, cái tên Trương Bá Chi tiếp tục thu hút sự chú ý khi truyền thông Trung Quốc lan truyền thông tin cô có tên trong di chúc của Châu Tinh Trì. Theo truyền thông Trung Quốc tiếp tục lan truyền thông tin Trương Bá Chi còn xuất hiện trong bản di chúc của "vua hài" Châu Tinh Trì. Được biết, từ tháng 5/2024, nam đạo diễn đã hoàn tất việc phân chia khối tài sản trị giá khoảng 300 triệu USD (hơn 7.000 tỷ đồng). Do chưa lập gia đình và không có con, phần lớn tài sản của Châu Tinh Trì được cho là dành cho người thân trong gia đình.

Trên thực tế, mối quan hệ giữa Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi vốn rất đặc biệt. Chính Châu Tinh Trì là người trao cho Trương Bá Chi cơ hội lớn đầu tiên với Vua Hài Kịch, góp phần đưa cô trở thành ngôi sao chỉ sau một vai diễn. Trong nhiều năm, nữ diễn viên cũng không ít lần thể hiện sự biết ơn đối với đàn anh, từng tham gia Đội Bóng Thiếu Lâm và góp mặt trong những dự án khác của ông.