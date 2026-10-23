Song Joong Ki bị mỉa mai vì xin vai diễn

Câu nói của Song Joong Ki khiến netizen Hàn được dịp tràn vào mỉa mai.

Mới đây, trên một chương trình giải trí, đoạn clip phỏng vấn các nghệ sĩ gửi lời chúc mừng đến đạo diễn Jang Hang Jun đã thu hút sự chú ý từ khán giả. Đây là mốc đánh dấu bộ phim điện ảnh The King's Warden (Dưới Bóng Điện Hạ) do Jang Hang Jun cầm trịch cán mốc hơn 16 triệu vé, đưa ông bước vào hàng ngũ "đạo diễn quốc dân" hay "đạo diễn triệu vé" của điện ảnh xứ kim chi.

Trong video xuất hiện, Song Joong Ki đã đùa vui về vị thế mới của đạo diễn Jang: "Bây giờ đạo diễn đã trở thành người sở hữu bộ phim đạt 16 triệu lượt xem rồi, tôi cảm thấy mọi thứ đã thay đổi. Có vẻ như từ giờ tôi phải lấy lòng đạo diễn nhiều hơn thôi".

Song Joong Ki đùa vui về sự thành công của đạo diễn Dưới Bóng Điện Hạ

Chưa hết, Song Joong Ki còn tiếp tục "quảng cáo" bản thân: "Chẳng phải đạo diễn nên tìm ai đó đóng vai một nhà làm phim bậc thầy sao? Tôi nghĩ chẳng có mấy ai hợp vai này hơn tôi đâu. Khi nào không có ai xung quanh, chúng ta hãy thảo luận nghiêm túc về chuyện này nhé".

Dưới Bóng Điện Hạ là bộ phim làm nên lịch sử phòng vé

Vốn dĩ ngoài Song Joong Ki, cũng có một vài diễn viên khác bày tỏ mong muốn góp mặt trong tác phẩm tiếp theo của Jang Hang Jun như một cách chúc mừng đồng nghiệp, song ánh nhìn của netizen đến anh lại theo chiều hướng tiêu cực, ngán ngẩm. Nam diễn viên nhận chỉ trích, một phần bởi câu nói chạm đúng vào vấn đề mà công chúng bàn tán suốt thời gian qua: liệu Song Joong Ki có đang dần đánh mất sức hút từng giúp mình đứng trong hàng ngũ sao hạng S của màn ảnh Hàn? Nhiều người cho rằng anh đang "hết thời" và phải chủ động nhún nhường để kiếm vai diễn.

Một số bình luận của netizen Hàn Quốc: - Từ hồi kết hôn xong là phong độ cứ tụt dốc không phanh... - Đúng là sau khi lập gia đình thì sự nghiệp dậm chân tại chỗ thật - Nhìn anh ấy giờ già chát rồi. Lên hình nhìn Lee Kwang Soo còn phong độ hơn - Giờ dàn diễn viên nam trẻ, đẹp lại tài năng đầy ra đó. Xin các đạo diễn cứ mạnh tay trao cơ hội cho nhân tố mới đi... - Nhìn sang Song Hye Kyo thì ngày càng lên như diều gặp gió, còn Joong Ki thì...

Sở dĩ lời nói đùa của Song Joong Ki vấp phải làn sóng mỉa mai như vậy xuất phát từ nhiều lý do về cả ngoại hình lẫn sự nghiệp của anh trong thời gian gần đây. Từng là "nam thần không tuổi" vạn người mê của màn ảnh Hàn với nét đẹp trong trẻo, thư sinh như thời Cậu Bé Người Sói, Sungkyunkwan Scandal hay Nice Guy, Song Joong Ki trong những lần xuất hiện dạo gần đây, đặc biệt qua ảnh đời thường, lại lộ rõ dấu vết tuổi tác. Nếu như các đồng nghiệp khác như Hyun Bin, Lê Min Ho, Kim Woo Bin... "gừng càng già càng cay" thì hào quang của Song Joong Ki lại giảm đáng kể.

Song Joong Ki trong một lần xuất hiện gần đây

Song Joong Ki từng bước lên hàng ngũ sao hạng S quyền lực bậc nhất Hallyu nhờ siêu phẩm toàn châu Á Hậu Duệ Mặt Trời, Vincenzo. Tuy nhiên, kể từ sau khi tái hôn với nữ diễn viên Katy Louise Saunders và đón con, các dự án điện ảnh hay truyền hình như Hwaran (Hopeless), My Name is Loh Kiwan, My Youth dù nhận được phản hồi tích cực về giới chuyên môn nhưng lại không tạo được hiệu ứng bùng nổ về cả doanh thu lẫn độ phủ sóng như mong đợi.

Những tác phẩm phim thời gian gần đây được đánh giá là khó lòng vực dậy sự nghiệp của Song Joong Ki

Việc dư luận liên tục đặt sự nghiệp của Song Joong Ki lên bàn cân so sánh với vợ cũ - Song Hye Kyo - cũng khiến anh chịu không ít áp lực. Khi Song Hye Kyo gặt hái hàng loạt giải thưởng lớn nhờ The Glory, sự chững lại trong mảng phim thương mại của Song Joong Ki khiến những khoảnh khắc nhún nhường như trên vô tình trở thành cái cớ để cư dân mạng mỉa mai.

Netizen cho rằng nam diễn viên đùa không vui, đã quá già nên mới phải đi xin vai diễn của đạo diễn nổi tiếng

Nguồn: Pann