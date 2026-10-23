Phim Việt giờ vàng đang ngán ngoại tình, ham trẻ hoá

Phim Việt giờ vàng vừa thoát lối mòn này đã va ngay vào lối mòn khác khi 3 phim liên tiếp đều có chung 1 đề tài nàng học bá đụng độ chàng cá biệt.

Phim Việt giờ vàng gần đây đã có những thay đổi về màu sắc trong cách kể chuyện. Nếu trước đó, những mâu thuẫn hôn nhân, ngoại tình, người thứ ba hay các mối quan hệ gia đình toan tính thường xuyên được mổ xẻ thì các tác phẩm gần đây lại thiên về "trẻ hóa". Đó là một cô nàng "con nhà người ta" học giỏi, nghiêm túc, bản lĩnh va phải một anh chàng cá biệt, lười học và nghịch ngợm. Từ đó mở ra câu chuyện nhẹ nhàng hơn bên cạnh những ồn ào trong gia đình vốn quen thuộc với khán giả truyền hình.

Tuy nhiên, từ Phía Bên Kia Thành Phố, Mùa Hè Năm Ấy cho đến Căn Nhà Không Mái Che, tình tiết "oan gia ngõ hẹp" này đang được sử dụng với tần suất dày đặc khi 3 phim nối đuôi nhau có chung 1 tuyến nhân vật. Điều này không khỏi dẫn đến câu hỏi: Chẳng lẽ VTV vừa thoát lối mòn này lại va ngay vào một lối mòn khác?

Nàng học giỏi gặp chàng trai khó trị - Công thức "trái dấu hút nhau" phủ sóng màn ảnh

Trong bộ phim mới nhất Căn Nhà Không Mái Che, giữa bầu không khí có phần u uất, nặng nề về bi kịch gia đình, mối quan hệ giữa Thơ (Thu Hà Ceri) và Hùng (Nam Việt) được biên kịch thổi vào như một làn gió mát lành. Thơ là cô nữ sinh nghèo vượt khó, chăm ngoan, được mẹ Hùng gửi gắm kèm cặp cậu con trai bất trị. Từ sự khó chịu ban đầu, những màn chọc ghẹo lém lỉnh của Hùng và sự cứng cỏi của Thơ đã tạo nên những nhịp phim nhẹ nhàng, thư giãn. Dần dần, cả hai mở ra cơ hội nhìn thấy những khía cạnh khác của đối phương.

Ảnh: VTV

Trước Căn Nhà Không Mái Che, Mùa Hè Năm Ấy lên sóng cũng nhận “bão like” từ khán giả cho bộ đôi “gà bông” Phương (Lưu Ly) và Khánh (Long Vũ). Một bên là chàng trai lười học, bên còn lại là cô gái chăm chỉ và trong sáng. Những tương tác ngọt lịm của cặp học sinh trái dấu này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem.

Ảnh: FBNV

Đến Phía Bên Kia Thành Phố, Cương (Võ Hoài Vũ) là chàng trai có phần ngổ ngáo, bộc trực, và tất nhiên là cũng “đội sổ”. Anh chàng cá tính này ấy vậy mà lại đổ gục trước trước sự dịu dàng, chăm học và vẻ ngoài xinh xắn của Tuyết Lan (Tú Quyên). Sự đối lập của cả 2 tạo ra những màn tương tác vừa có chút đối đầu, vừa mở ra khả năng nảy sinh rung động.

Ảnh: VTV

Điểm chung của 3 cặp đôi là mối quan hệ không bắt đầu bằng sự hòa hợp. Đây là công thức của dòng phim thanh xuân, một cặp đôi học trò thường đi từ khó chịu, đấu khẩu đến âm thầm quan tâm, đồng hành. Hành trình thay đổi cách nhìn về nhau từ đó luôn có khả năng khơi gợi sự tò mò. Nhưng cũng bởi là công thức quen thuộc, người xem có thể nhanh chóng đoán được câu chuyện nên không còn quá bất ngờ về diễn biến. Và khi 3 bộ phim cùng khai thác kiểu nhân vật tương tự lại chiếu trong thời gian gần nhau, cảm giác trùng lặp là điều khó tránh khỏi.

Cũ hay mới không quan trọng bằng cách làm

Sự thay đổi hướng đi của VFC là một tín hiệu tích cực. Việc đưa năng lượng thanh xuân tươi trẻ lên sóng giờ vàng đã mang đến làn gió mới, đồng thời tạo không gian cho dàn diễn viên trẻ tiềm năng khai phá khả năng nhập vai. Sự tươi mới của những gương mặt như Long Vũ, Lưu Ly, Thu Hà Ceri, Nam Việt... mang lại cảm giác dễ chịu cho người xem thay vì chỉ xoay quanh những gương mặt quen thuộc.

Thực tế chứng minh trong Mùa Hè Năm Ấy, 10 tập đầu về Phương và Khánh tuổi học sinh đã nhận được nhiều lời khen và tương tác bùng nổ trên các MXH. Đến mức khi họ lớn lên, người xem còn tỏ thái độ không thể chấp nhận việc thay diễn viên ở tuổi trưởng thành. Hay với Căn Nhà Không Mái Che, Thơ và Hùng cũng trở thành "vitamin chữa lành" cho khán giả giữa những bi kịch gia đình nặng nề.

Ảnh: VTV

Song, việc 3 dự án liên tiếp đều có tình tiết thanh xuân vườn trường “làm việc gặp làm phiền” không tránh khỏi câu hỏi được đặt ra về tính sáng tạo. Với những khán giả khó tính, việc chưa xem đã đoán trước diễn biến có thể mang lại cảm giác nhàm chán. Phản ứng tích cực với một cặp đôi không đồng nghĩa với nhu cầu xem liên tục từ bộ phim này sang bộ phim khác. Bởi nếu vậy, sự sáng tạo sẽ dần bị hạn chế, những gương mặt trẻ tiềm năng cũng không đáp ứng được để “xoay vòng” diễn viên. Và cũng chẳng khác nào những kịch bản hôn nhân đổ vỡ, ngoại tình, gia đình mâu thuẫn bị xào đi xào lại.

Phim VTV đã mở rộng đề tài, giảm sự phụ thuộc vào những mâu thuẫn hôn nhân và bi kịch tình ái (dù vẫn còn) là một bước tiến tích cực. Nhưng đổi mới không chỉ nằm ở việc thay chuyện ngoại tình bằng chuyện tình học đường hay thay những màn đấu đá bằng các màn đấu khẩu đáng yêu. Sự đổi mới cần thể hiện cả trong cách nhìn nhân vật, xây dựng xung đột và phát triển câu chuyện. Bài toán đặt ra là làm sao để mỗi cặp đôi có cá tính riêng, mỗi câu chuyện có màu sắc riêng, thay vì để khán giả chỉ cần nhìn vào mô tả nhân vật đã đoán được phần lớn diễn biến phía sau.

Ảnh: NSX

Nói vậy để thấy, việc chuyển hướng sang đề tài thanh xuân là bước đi đúng đắn nhưng công thức hay đến mấy nếu bị lạm dụng liên tục cũng sẽ dần mất đi sự tò mò. Việc VTV thoát khỏi cái bóng của drama gia đình nặng nề là làn gió mới cho dòng phim truyền hình. Nhưng để giữ chân khán giả đường dài, có lẽ cần nhiều hơn những phép thử mới mẻ cho "bình rượu cũ", thay vì chỉ dừng lại ở một bộ khung "nàng học giỏi và chàng cá biệt" quá an toàn.