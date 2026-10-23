"Bé An" Đất Phương Nam từ biệt đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn: "Chú đã để lại một phần đẹp nhất của tuổi thơ”

Tâm thư của nam diễn viên gửi tới đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn gây chú ý trên MXH.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, người đứng sau bộ phim truyền hình kinh điển Đất Phương Nam, qua đời ở tuổi 73 vào chiều 22/10/2026, để lại niềm tiếc thương cho nhiều thế hệ nghệ sĩ và khán giả. Giữa những lời tiễn biệt dành cho vị đạo diễn tài hoa, chia sẻ của Hùng Thuận, nam diễn viên gắn liền với vai bé An, khiến nhiều người xúc động. Hơn 30 năm sau ngày được đạo diễn trao cơ hội đầu tiên trên màn ảnh, nam diễn viên vẫn nhớ như in ân tình của người đã mở ra cột mốc quan trọng trong cuộc đời mình. Với Hùng Thuận, Nguyễn Vinh Sơn không chỉ là người tạo nên một tác phẩm sống mãi trong ký ức khán giả, mà còn là người đã trao cho anh vai diễn để đời, giúp cái tên Hùng Thuận được yêu thương qua nhiều thế hệ.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời ở tuổi 73

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Hùng Thuận nhìn lại chặng đường hơn ba thập kỷ kể từ ngày được đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn lựa chọn vào vai An trong Đất Phương Nam. Đối với nam diễn viên, đó không chỉ là vai diễn đầu đời, mà còn là bước ngoặt mở ra con đường nghệ thuật và giúp anh trở thành gương mặt được đông đảo khán giả biết đến. Hùng Thuận xúc động khi nhận ra cậu bé An năm nào giờ đã trưởng thành, những khán giả từng dõi theo bộ phim từ thuở ấy cũng đã già đi, nhưng tình cảm dành cho tác phẩm và nhân vật vẫn chưa hề phai nhạt.

Chính vì vậy, sự ra đi của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn càng khiến Hùng Thuận thấm thía giá trị của cuộc gặp gỡ năm xưa. Anh cho rằng nếu không có sự tin tưởng và lựa chọn của cố đạo diễn, có lẽ sẽ không có một Hùng Thuận được khán giả nhớ đến suốt nhiều năm qua. Vai diễn An đã đồng hành cùng anh qua những thăng trầm của cuộc sống, trở thành món quà quý giá mà người thầy để lại.

Khép lại lời tiễn biệt, Hùng Thuận gửi lời cảm ơn đạo diễn vì đã cho anh cơ hội trở thành bé An, trao cho anh một tuổi thơ đẹp và để lại một tác phẩm có sức sống lâu bền. Với nam diễn viên, dù thời gian có thể lấy đi tuổi trẻ, sức khỏe và những người mình yêu quý, những giá trị mà họ để lại vẫn có thể sống mãi trong lòng người ở lại. Anh cúi đầu tiễn biệt người đạo diễn mà mình luôn kính trọng, mang theo lòng biết ơn dành cho người đã đặt viên gạch đầu tiên trên hành trình nghệ thuật của mình.

Tâm thư của Hùng Thuận gửi tới cố đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn

Nguyên văn tâm thư của Hùng Thuận: CHÚ ƠI… ĐÃ HƠN 30 NĂM RỒI! “Thời gian chưa bao giờ là bạn của con người…” Mới đó mà đã hơn 30 năm, kể từ ngày Chú trao cho Con vai diễn đầu đời. Một vai diễn đã trở thành dấu mốc của cả một cuộc đời, một sự nghiệp mà Chú đã mở ra cho Con, để rồi theo Con đến tận ngày hôm nay. Hơn 30 năm qua, người ta vẫn gọi Con là An. Vẫn có những cô chú, anh chị khi gặp Con lại xoa đầu, hỏi han, dành cho Con những tình cảm thân thương như thể họ vừa xem Đất phương Nam mới ngày hôm qua. Nhưng Chú ơi… đã hơn 30 năm rồi! Cậu bé An ngày ấy giờ đã trưởng thành. Những khán giả năm xưa cũng đã già đi. Chỉ có tình yêu thương mà mọi người dành cho bộ phim, dành cho nhân vật An vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Và hôm nay… người đã trao cho Con cơ hội được trở thành cậu bé An ấy cũng đã rời xa. Có lẽ trong cuộc đời mỗi người, sẽ có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi cả số phận. Với Con, được gặp Chú, được Chú tin tưởng lựa chọn và dìu dắt trong những ngày đầu bước chân vào nghệ thuật chính là một cuộc gặp gỡ như thế. Nếu không có Chú Vinh Sơn của ngày ấy, có lẽ đã không có một Hùng Thuận được khán giả yêu thương và nhớ đến suốt hơn 30 năm qua. Con đã lớn lên cùng vai diễn ấy, sống cùng tình yêu thương ấy và mang theo món quà mà Chú trao tặng đi qua biết bao thăng trầm của cuộc đời. Thời gian thật nghiệt ngã, Chú nhỉ! Nó có thể lấy đi tuổi trẻ, sức khỏe và cuối cùng là những người mà chúng ta kính trọng, yêu thương. Nhưng có một điều thời gian không thể lấy đi, đó là những giá trị mà một con người đã để lại trong cuộc đời này. Chú đã để lại Đất phương Nam, để lại những nhân vật sống mãi trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Và với riêng Con, Chú đã để lại một phần đẹp nhất của tuổi thơ, một phần cuộc đời mà Con sẽ luôn trân trọng. Hơn 30 năm trước, Chú đã cho Con một vai diễn. Hơn 30 năm sau, vai diễn ấy vẫn đang thay Chú trao cho Con tình yêu thương của mọi người. Con chưa bao giờ quên điều đó. Hôm nay, Con xin được cúi đầu tiễn biệt Chú, người đạo diễn mà Con luôn kính trọng và biết ơn. Cảm ơn Chú vì đã cho Con được là An. Cảm ơn Chú vì đã cho Con một tuổi thơ thật đẹp. Và cảm ơn Chú vì đã để lại cho cuộc đời này một tác phẩm mà thời gian có trôi qua bao lâu, người ta vẫn sẽ nhớ, vẫn sẽ thương. Chú yên nghỉ nhé, Chú Vinh Sơn! Cậu bé An của Chú… mãi mãi biết ơn Chú. Hùng Thuận

Hùng Thuận tên đầy đủ là Nguyễn Hùng Thuận, sinh năm 1983 tại TP.HCM. Anh được khán giả biết đến rộng rãi từ năm 1997, khi đảm nhận vai An trong bộ phim truyền hình Đất Phương Nam của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Khi ấy, nam diễn viên mới khoảng 14 tuổi nhưng đã gây ấn tượng nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, khắc họa thành công hình ảnh cậu bé lưu lạc đi tìm cha giữa những biến động của vùng đất Nam Bộ. Vai diễn mang về cho anh giải Mai Vàng ở hạng mục Diễn viên được yêu thích nhất, đồng thời đưa tên tuổi Hùng Thuận trở thành một trong những sao nhí nổi bật của màn ảnh Việt.

Sau thành công của Đất Phương Nam, Hùng Thuận tiếp tục tham gia một số bộ phim như Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Thú, Hoa Ngũ Sắc. Tuy nhiên, anh không dễ tìm được nhân vật đủ sức tạo tiếng vang tương tự bé An. Nam diễn viên từng thừa nhận cái bóng quá lớn của vai diễn đầu đời là áp lực không nhỏ trong hành trình theo đuổi nghệ thuật. Dù nỗ lực thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau, anh vẫn thường được khán giả nhớ đến với hình ảnh cậu bé An năm nào.

Không chỉ gắn bó với diễn xuất, Hùng Thuận còn từng theo đuổi con đường ca hát. Anh phát hành album Không Thể Ở Bên Nhau, hoạt động trong nhóm nhạc MBK và thử sức với vai trò ca sĩ solo sau khi nhóm ngừng hoạt động. Tuy nhiên, âm nhạc không mang lại bước đột phá như kỳ vọng. Năm 2009, anh trở lại màn ảnh với bộ phim Cổng Mặt Trời, đảm nhận vai Cường - chàng sinh viên có tính cách hài hước, gần gũi. Tác phẩm giúp nam diễn viên được chú ý trở lại, dù chưa thể đưa anh vượt qua sức ảnh hưởng của vai An.

Những năm tiếp theo, Hùng Thuận tiếp tục tham gia các dự án phim truyền hình, sân khấu và chương trình giải trí. Dẫu vậy, khi cơ hội đóng phim dần thưa đi và thu nhập từ nghệ thuật không còn ổn định, anh bắt đầu tìm kiếm hướng đi khác để trang trải cuộc sống. Nam diễn viên từng thử kinh doanh nhà hàng, bán hàng trực tuyến trước khi bén duyên với lĩnh vực bất động sản vào khoảng năm 2020. Cuối năm 2021, anh thành lập công ty riêng và phát triển hoạt động môi giới nhà đất.

Con đường kinh doanh cũng không hoàn toàn bằng phẳng. Trước những khó khăn của thị trường bất động sản giai đoạn 2022-2023, Hùng Thuận phải đóng cửa hai văn phòng, thu hẹp đội ngũ nhân sự. Sau đó, anh chuyển hướng sang livestream bán hàng và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Trong cuộc phỏng vấn với VnExpress năm 2024, nam diễn viên cho biết công việc mới giúp anh duy trì cuộc sống sau nhiều sóng gió, đồng thời có thêm thời gian dành cho gia đình.

Về đời tư, Hùng Thuận từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có con trai. Tháng 7/2025, anh tổ chức đám cưới với bạn gái Tuệ Tâm, đánh dấu chặng đường mới ở tuổi 42. Tính đến tháng 10/2026, Hùng Thuận vẫn được công chúng nhận diện chủ yếu qua vai bé An, dù đã trải qua nhiều ngã rẽ từ diễn xuất, ca hát đến kinh doanh bất động sản và livestream. Dẫu con đường nghệ thuật không tiếp tục rực rỡ như thuở thiếu niên, vai An vẫn là dấu mốc không thể thay thế trong sự nghiệp của anh, cũng chính là sợi dây kết nối Hùng Thuận với người đạo diễn đã trao cho mình cơ hội đầu tiên