Hoa hậu Thiên Ân: Nữ chính phim dẫn đầu phòng vé, sở hữu nhà riêng ở tuổi 26

Nhân vật Tâm của Thiên Ân trong “Án mạng karaoke” là nữ phóng viên bị cuốn vào vụ án xảy ra tại một homestay biệt lập trên núi. Khác với hình tượng cô gái giàu cảm xúc mà hoa hậu thể hiện trong “Hẹn em ngày nhật thực”, Tâm phải lần theo manh mối, đối chiếu lời khai và tìm kiếm sự thật giữa những mối quan hệ chồng chéo. Đây cũng là lần đầu Thiên Ân thử sức với dòng phim trinh thám pha hài, mở rộng phạm vi vai diễn sau những phim tình cảm trước đó.