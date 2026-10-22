Màn trở lại của ngôi sao này trên màn ảnh nhỏ đang làm rung chuyển cả showbiz.

Mới đây, Tiêu Chiến đã chính thức tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim Tiểu Thành Lương Phương. Dù kịch bản khai thác đề tài y khoa và đời sống xã hội hiện thực - một hướng đi vốn được đánh giá là khá kén người xem và khó tạo hiệu ứng truyền thông so với các dòng phim cổ trang hay ngôn tình thần tượng - tác phẩm vẫn nhanh chóng được bàn tán khắp MXH khi vừa lên sóng.

Tiêu Chiến vừa tái xuất màn ảnh nhỏ đã bùng nổ mạng xã hội.

Cụ thể, ngay trong ngày khởi chiếu, Tiểu Thành Lương Phương đã đi vào lịch sử nền tảng iQIYI khi trở thành bộ phim truyền hình có lượng quảng cáo mở màn cao nhất năm 2026. Theo đó, tác phẩm ghi nhận 8 thương hiệu, trung bình mỗi tập 7 quảng cáo, tổng cộng 28 quảng cáo.

Bên cạnh thành tích chiêu thương ấn tượng, chỉ số ghi nhận từ đài truyền hình cũng chứng minh độ phủ sóng rộng rãi tới khán giả. Chỉ sau 30 phút công chiếu, rating thời gian thực của phim đã leo thẳng lên vị trí Top 1, chạm mốc kỷ lục 2,6793%.

Y khoa không phải đề tài quá được ưa chuộng, nhưng Tiểu Thành Lương Phương đang có khởi đầu rất mạnh mẽ.

Về nhiệt độ, Tiểu Thành Lương Phương vượt mốc 7500 trong ngày đầu, qua đó lập kỷ lục cao nhất 5 năm qua trong các phim hiện đại chiếu trên nền tảng này. Thành tích này càng trở nên ấn tượng khi mà so với các thể loại khác, y khoa vốn là đề tài có phần ít được chú ý hơn. Ngoài ra, chỉ số Wechat của phim cũng đã sớm vượt mốc 100 triệu, cho thấy sự quan tâm lớn mà khán giả dành cho tác phẩm.

Không chỉ Tiểu Thành Lương Phương, chỉ số VLINKAGE của nhân vật Lưu Tranh Lượng do Tiêu Chiến thủ vai cũng phá mốc 9 khi đạt tới 9,03 điểm, vượt qua Ngụy Nhiêu/Quân Đại của Điền Hi Vi để leo thẳng top 1 bảng xếp hạng ngày 21/10. Đây là minh chứng cho thấy Tiêu Chiến thực sự là ngôi sao lưu lượng hàng đầu Cbiz, vừa trở lại đã khiến cả cõi mạng chấn động.

Tiêu Chiến dẫn đầu bảng xếp hạng VLINKAGE ngày 21/10.

Về nội dung, Tiểu Thành Lương Phương là tác phẩm thuộc đề tài y khoa - hiện thực, với kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết Phi Đao của tác giả Lưu Tam. Câu chuyện phim xoay quanh Lưu Tranh Lượng, một bác sĩ thiên tài làm việc tại bệnh viện tuyến đầu. Thế nhưng sự nghiệp vốn trải đầy hoa hồng của anh đã gặp biến cố lớn, khiến Lưu Tranh Lượng phải rời thành phố để trở lại quê nhà ở vùng Đông Bắc.

Vốn là một bác sĩ tại bệnh viện tuyến đầu nay lại phải làm việc tại cơ sở y tế địa phương với điều kiện vật chất thiếu thốn, Lưu Tranh Lượng đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc thích nghi. Tuy nhiên, anh đã dần thay đổi tư duy, tập hợp những con người tưởng như không đáng tin lại thành một nhóm, cùng nhau cứu giúp cho những người bệnh trong hoàn cảnh khó khăn.

Bộ phim hứa hẹn mang đến một câu chuyện đầy ắp tình người, những giá trị đáng suy ngẫm về cuộc sống cũng như giá trị của nghề y, của hai từ "y đức". Bên cạnh Tiêu Chiến, Tiểu Thành Lương Phương còn có sự góp mặt của những cái tên nổi tiếng khác như Nghê Đại Hồng, Khương Nghiên, Vương Ngạn Lâm, Đinh Gia Lệ, Trần Cẩn...