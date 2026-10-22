Tôn Ngộ Không thị phi nhất màn ảnh: Mất sự nghiệp vì scandal, U60 đóng phim rác

Tài tử điển trai này từng được xem là nam diễn viên được yêu thích hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ; nhưng scandal tình ái khiến sự nghiệp của anh lao dốc không phanh.

Trần Hạo Dân đảm nhận vai Tôn Ngộ Không trong bộ phim Tây du ký phần 2 (phát sóng năm 1998) của đài TVB. Với ngoại hình thư sinh và lối diễn xuất duyên dáng, anh từng được công chúng yêu mến đặc biệt. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh bỗng chốc bị hủy hoại bởi scandal tình ái chấn động làng giải trí.

Chính bởi lý do này, Trần Hạo Dân nhận nhiều chỉ trích, thậm chí bị gắn mác “Tôn Ngộ Không thị phi nhất màn ảnh”.

“Hoàng tử” phim cổ trang

Sinh năm 1969, Trần Hạo Dân bắt đầu dấn thân vào nghệ thuật sau khi được một quản lý chuyên săn lùng diễn viên mời gọi ngay trên đường phố. Vẻ đẹp thư sinh của Trần Hạo Dân rất sáng màn ảnh và rất được lòng khán giả. Anh cũng có khả năng đóng đa dạng các loại vai và còn là ca sĩ có tài.

Ngoại hình thư sinh của Trần Hạo Dân thời trẻ.

Thập niên 1990, Trần Hạo Dân là nghệ sĩ nổi tiếng và được yêu thích hàng đầu tại Hong Kong (Trung Quốc). Thậm chí có thời điểm, cái tên Trần Hạo Dân còn nổi hơn cả Lưu Đức Hoa và Cổ Thiên Lạc.

Năm 1998, Trần Hạo Dân được chọn đóng vai Ngộ Không trong Tây du ký phần 2 của đài TVB. Là người thay thế Trương Vệ Kiện (người đã rất thành công ở phần 1 nhưng rời đài vì bất đồng cát-sê), tài tử thừa nhận anh chịu nhiều áp lực và căng thẳng khi phải vượt qua cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm.

Khác với những phiên bản trước, Tôn Ngộ Không của Trần Hạo Dân mang màu sắc trẻ trung, lém lỉnh, tinh nghịch và có nét hài hước riêng. Bởi vậy vai diễn cũng được khán giả yêu thích.

Tạo hình của Trần Hạo Dân khi đóng Tôn Ngộ Không.

Ngoài Tây du ký, anh còn ghi dấu ấn qua hàng loạt những bộ phim kinh điển như Phong thần bảng, Thiên long bát bộ, Lạt ma tế công... Nhờ ngoại hình sáng, anh thậm chí được công chúng ưu ái đặt cho danh hiệu “hoàng tử phim cổ trang”.

Tiêu tan sự nghiệp vì scandal tình ái chấn động

Năm 2011, Trần Hạo Dân thông báo kết hôn với người mẫu Tưởng Lệ Sa. Khi sự nghiệp đang thăng hoa, tài tử đình đám này khiến cả làng giải trí chấn động khi vướng vào lùm xùm “yêu râu xanh”.

Theo đó, Trần Hạo Dân và nam diễn viên Mã Đức Chung bị tố đã giở trò với đàn em mới 19 tuổi là Trần Gia Hằng nhân lúc có men rượu. Nữ diễn viên họ Trần quyết làm lớn chuyện, lên án hai tài tử sống không đúng mực. Những khoảnh khắc xấu xí của Trần Hạo Dân và Mã Đức Chung cũng bị ghi lại khiến cả hai hết đường chối cãi.

Trần Hạo Dân cúi đầu khóc xin lỗi vì scandal.

Biện bạch về hành vi của mình, lúc đầu Trần Hạo Dân nói rằng anh chỉ đang an ủi nữ đồng nghiệp trẻ. Nam diễn viên bị chỉ trích vì đã ngoại tình lại còn nói dối. Để cứu vớt danh tiếng, hai vợ chồng Trần Hạo Dân phải mở cuộc họp báo xin lỗi công chúng và người hâm mộ. Tưởng Lệ Sa mang bụng bầu khóc nức nở, mong khán giả tha thứ cho chồng mình.

Vụ ồn ào này ảnh hưởng nặng nề tới hình ảnh của Trần Hạo Dân. Anh không chỉ mang tiếng trăng hoa, phản bội lúc vợ mang bầu mà còn có hành vi thiếu đứng đắn với đồng nghiệp.

Sau biến cố, Trần Hạo Dân nỗ lực xây dựng lại hình ảnh người đàn ông của gia đình. Dẫu vậy, làn sóng chỉ trích vẫn không buông tha. Sự quay lưng của khán giả khiến sự nghiệp của ngôi sao sinh năm 1969 xuống dốc không phanh.

U60 bị gắn mác “ông hoàng phim rác”

Scandal khiến Trần Hạo Dân không còn được giao vai trong những dự án lớn. Nam diễn viên đành chấp nhận đóng các phim mì ăn liền, kém chất lượng để kiếm tiền nhanh và vì thế bị gắn mác “ông hoàng phim rác”.

Những năm gần đây, không giống như phần lớn những đồng nghiệp cùng trang lứa, anh vẫn phải làm việc không ngừng nghỉ. Anh tham gia khoảng 20 bộ phim trong 3 năm nhưng không có dự án nào được đánh giá cao. Để tăng thêm thu nhập, anh còn livestream bán hàng.

Việc lạm dụng thẩm mỹ khiến gương mặt Trần Hạo Dân ngày càng khác lạ.

Không chỉ vậy, sự lạm dụng can thiệp thẩm mỹ còn khiến gương mặt mỹ nam nức tiếng một thời trở nên cứng đờ, khác lạ, ảnh hưởng tới diễn xuất.

Từng được ngợi ca là “nam thần không tuổi” của màn ảnh Hoa ngữ nhưng hiện tại, ở tuổi 57, Trần Hạo Dân không còn giữ được vẻ ngoài phong độ. Dù trang điểm kỹ, anh vẫn lộ dấu vết lão hóa trên màn ảnh.

Gương mặt đã có nếp nhăn nên khi anh cố gồng để vào vai một chàng thư sinh, vai diễn trở nên lạc quẻ và cường điệu. Nhiều khán giả tiếc nuối cho nhan sắc và sự nghiệp của một nam thần đình đám một thời.