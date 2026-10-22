10 mỹ nhân Trung Quốc là nữ hoàng rating: Đàm Tùng Vận vượt mặt Lưu Diệc Phi, hạng 1 đẳng cấp miễn bàn

Không ngoa khi nói chỉ cần những mỹ nhân này đóng phim là khán giả tự động muốn xem.

Giữa thị trường liên tục xuất hiện những dự án được đầu tư lớn, không ít nữ diễn viên vẫn duy trì được sức hút nhờ khả năng chọn kịch bản, diễn xuất và lượng khán giả trung thành. Mới đây, một bảng xếp hạng trên Sohu về những mỹ nhân là trùm rating phim, "cứ đóng là muốn xem" đã thu hút sự quan tâm của mọt phim Hoa ngữ. Bên cạnh năng lực gánh phim cực mạnh, bảng xếp hạng cũng cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt của dàn tiểu hoa đán từ lứa 85 đến 95.

Đồng hạng 9: Ngu Thư Hân và Lưu Thi Thi

Đứng ở vị trí khóa bảng là hai cái tên đại diện cho hai thế hệ khác nhau, cùng nhận được số phiếu ngang bằng là Ngu Thư Hân và Lưu Thi Thi.

Với Ngu Thư Hân, dù phong cách điệu đà của cô vấp phải nhiều tranh cãi trái chiều nhưng khả năng hút khán giả là điều khó phủ nhận.Trong Thương Lan Quyết, Ngu Thư Hân là người nắm giữ phiên 1 (vị trí đầu trong dàn diễn viên). Sau đó, loạt tác phẩm do cô diễn chính như Vân Chi Vũ, Vĩnh Dạ Tinh Hà hay Song Quỹ đều có thành tích ấn tượng. Giữa lúc nhiều tiểu hoa 95 đóng phim không ai ngó ngàng, phim của Ngu Thư Hân vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu để khán giả tò mò bấm xem.

Ngu Thư Hân (Ảnh: Sina)

Trong khi đó, Lưu Thi Thi từng làm mưa làm gió với Bộ Bộ Kinh Tâm, Phong Trung Kỳ Duyên, Nữ Y Minh Phi Truyện nên cũng sở hữu một lượng khán giả trung thành khổng lồ. Dù những năm gần đây phong độ của cô có phần trồi sụt - khi thì bùng nổ với Nhất Niệm Quan Sơn, lúc lại kém ấn tượng với Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp Thiên và Chưởng Tâm - nhưng mỹ nhân này vẫn là "nữ thần cổ trang" bất bại. Với Lưu Thi Thi, sức hút không chỉ đến từ độ phủ truyền thông mà còn nằm ở cảm giác hoài niệm mà những vai diễn kinh điển để lại.

Lưu Thi Thi (Ảnh: Sohu)

8: Địch Lệ Nhiệt Ba

Là đỉnh lưu lượng (ngôi sao có độ bàn tán cao nhất) của lứa tiểu hoa 90, Địch Lệ Nhiệt Ba từng sở hữu chuỗi phim thành công liên tiếp như Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư, Trường Ca Hành, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh...

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, các dự án lớn cô tham gia như An Lạc Truyện, Bạch Nhật Đề Đăng hay Kiêu Khởi Thanh Tương dù được đầu tư khủng nhưng thành tích lại không đạt kỳ vọng. Dù vậy, mỹ nhân Tân Cương vẫn chứng minh được giá trị thương mại và nhiệt độ của mình khi các bộ phim này luôn tràn ngập chủ đề thảo luận trên mạng xã hội, một phần lớn nhờ danh tiếng của cô.

Địch Lệ Nhiệt Ba (Ảnh: Sohu)

7: Bạch Lộc

Bạch Lộc đang là một trong những "nữ hoàng rating" thế hệ mới có phong độ ổn định nhất. Nếu như vài năm trước, cô cần đến sự cổng hưởng từ các nam thần như La Vân Hi (Trường Nguyệt Tẫn Minh) hay Nhậm Gia Luân (Châu Sinh Như Cố) để bật lên, thì hiện tại, Bạch Lộc đã có thể một mình "gánh view". Các tác phẩm gần đây như Mạc Ly, Bạch Nguyệt Phạm Tinh hay Đường Cung Kỳ Án đều chứng minh sức hút của cô nàng giữa thời điểm thị trường phim ảnh ảm đạm.

Bạch Lộc (Ảnh: Sina)

6: Triệu Lộ Tư

Bỏ qua những lùm xùm không hay thì không thể phủ nhận, Triệu Lộ Tư là tiểu hoa đán lứa 95 từng có sự nghiệp rực rỡ khi sở hữu kho tàng phim bạo (phim ăn khách) áp đảo bạn bè đồng lứa. Từ Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, cô nhanh chóng bật lên với Tinh Hán Xán Lạn.

Không cần dựa dẫm vào các nam đỉnh lưu, Triệu Lộ Tư vẫn tự mình đưa Vụng Trộm Không Thể Giấu hay Rèm Ngọc Châu Sa cán mốc rating ấn tượng. Ngay cả dự án kinh phí thấp Xuất Ngã Diệu Nhãn, dù ban đầu không được đánh giá cao nhưng khi lên sóng đã có lượt xem trực tuyến bám đuổi sát nút các bom tấn cổ trang lớn như Tàng Hải Truyện hay Đại Phụng Đả Canh Nhân.

Triệu Lộ Tư (Ảnh: Sina)

5: Dương Mịch

Danh xưng "nữ hoàng rating" đã theo chân Dương Mịch suốt hơn một thập kỷ nhờ những bộ phim mang tính hiện tượng như Cung Tỏa Tâm Ngọc, Cổ Kiếm Kỳ Đàm và Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa.

Có giai đoạn Dương Mịch "bước hụt" khi Cáp Nhĩ Tân 1944 hay Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên bị chê bai về cả danh tiếng lẫn nhiệt độ, khiến netizen hoài nghi về năng lực của cô. Thế nhưng sau đó, cô lội ngược dòng trong Sinh Vạn Vật. Đến hiện tại, người đẹp này vẫn chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu: có thể phong độ nhất thời đi xuống, nhưng vị thế thì không dễ bị lung lay.

Dương Mịch (Ảnh: Sohu)

4: Lưu Diệc Phi

"Thần tiên tỷ tỷ" đóng phim điện ảnh thì gây tranh cãi nhưng cứ quay lại đóng phim truyền hình là "hot". Từ thời Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1, Thiên Long Bát Bộ, hình tượng của cô đã gieo thương nhớ đến khán giả.

Chuỗi phim tái xuất màn ảnh nhỏ gần đây của cô gồm Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió và Câu Chuyện Hoa Hồng đều đại thắng. Thậm chí, Lưu Diệc Phi cũng tự tỏa sáng trong bộ phim của mình, khiến các nam thần đình đám như Trần Hiểu, Lý Hiện, hay thậm chí là Hoắc Kiến Hoa, Lâm Nhất đều "làm nền" cho cô tỏa sáng.

Lưu Diệc Phi (Ảnh: Sohu)

3: Đàm Tùng Vận

Vị trí top 3 hoàn toàn xứng đáng dành cho "nữ thần hack tuổi" Đàm Tùng Vận. Sau tiếng vang của Cẩm Y Chi Hạ, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, bộ phim cổ trang Lan Hương Như Cố gần đây tiếp tục gặt hái thành công.

Ngay cả những bộ phim có đề tài kén người xem hơn như Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao, Đường Về, Hướng Gió Mà Đi, Đàm Tùng Vận vẫn duy trì được mức nhiệt ổn định. Lối diễn xuất tự nhiên, phản ứng hóa học cực tốt với các bạn diễn nam là vũ khí giúp phim của cô luôn níu chân được người xem.

Đàm Tùng Vận (Ảnh: Sohu)

2: Dương Tử

Dương Tử là đại diện tiêu biểu nhất cho danh hiệu "nữ hoàng rating lứa 90". Từ Hương Mật Tựa Khói Sương cho đến Cá Mực Hầm Mật, cô liên tục góp mặt trong các tác phẩm "hiện tượng".

Những dự án cổ trang gần đây như Trường Tương Tư, Quốc Sắc Phương Hoa hay Gia Nghiệp đều nhận mưa lời khen về cả lượt xem lẫn chất lượng. Đặc biệt, màn hóa thân xuất sắc trong bộ phim chính kịch Sinh Mệnh Thụ (đạt 8.4 điểm Douban) đã giúp Dương Tử lên ngôi Thị hậu Bạch Lương Quán đầy thuyết phục, khẳng định vị thế vững chắc trong showbiz.

Dương Tử (Ảnh: Sina)

1: Triệu Lệ Dĩnh

Vị trí Quán quân không ai khác ngoài Triệu Lệ Dĩnh - "linh đan rating" của màn ảnh Hoa ngữ. Theo Sohu, khán giả xứ Trung có một câu nói kinh điển: "Không cần biết nam chính là ai, chỉ cần nữ chính là Triệu Lệ Dĩnh, họ sẽ tự động mở tivi".

Giai đoạn trước, cô thống trị màn ảnh với Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện, Sam Sam Đến Rồi. Sau đó, ngoài dòng phim thị trường, Triệu Lệ Dĩnh chuyển sang dòng phim chính kịch thành công với Gió Thổi Bán Hạ và Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, đạt điểm số tuyệt đối cả về độ thảo luận lẫn chất lượng chuyên môn. Sự biến hóa đa dạng từ nữ chủ mạnh mẽ đến cô gái ngây thơ, ngọt ngào giúp Triệu Lệ Dĩnh luôn tạo được sức hút trên màn ảnh.

Triệu Lệ Dĩnh (Ảnh: Sohu)

Nguồn: Sohu