Thiên An lần đầu xuất hiện sau phiên tòa với Jack, ngoại hình khác lạ gây chú ý

Diện mạo của Thiên An khiến nhiều người dụi mắt mấy lần mới nhìn ra.

Tối ngày 21/10, thảm đỏ sự kiện ra mắt phim Án Mạng Karaoke chính thức diễn ra tại TP.HCM, quy tụ dàn sao đình đám cùng sự quan tâm từ truyền thông và khán giả. Giữa không khí náo nhiệt với sự đổ bộ của hàng loạt tên tuổi lớn, Thiên An nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý ngay khi vừa xuất hiện. Khác hẳn với hình ảnh quen thuộc trước đây, người đẹp gây bất ngờ bởi diện mạo khác lạ, nếu nhìn không kỹ thì khó mà nhận ra.

Thiên An gây chú ý tại buổi ra mắt Án Mạng Karaoke (Clip: Team sự kiện)

Tại sự kiện, Thiên An diện chiếc váy đen cup ngực phối cùng dải voan trắng cắt xẻ táo bạo. Điểm nhấn là chiếc nơ lớn ở phần ngực kết hợp dải khăn quấn cổ điệu đà. Outfit này khiến người đẹp trông nữ tính nhưng không kém phần quyến rũ.

Chiếc váy cầu kỳ khiến Thiên An trông vừa táo bạo, vừa nữ tính

Visual có phần lạ lẫm của Thiên An

Đáng chú ý hơn cả là mái tóc trông "sai sai". Khác hẳn với hình ảnh tóc ngắn trẻ trung mà cô gắn bó dạo gần đây, Thiên An xuất hiện với mái tóc đen dài duỗi thẳng cùng phần mái bằng cắt dày. Tuy nhiên, góc quay cận cảnh tại thảm đỏ lại vô tình soi ra phần tóc mái và phom tóc có phần gượng gạo, đơ cứng như đang đội tóc giả. Sự kết hợp giữa kiểu tóc mái bằng dày sụp cùng lối trang điểm nhấn đậm vào đôi mắt khiến đường nét gương mặt của trở nên lạ lẫm, khó nhận ra.

Những đoạn video của cô nàng cũng trở thành chủ đề bàn tán. Nhiều netizen thừa nhận phải "dụi mắt" vài lần mới nhận ra Thiên An. "Lướt qua không nhận ra Thiên An luôn", "Bộ tóc nhìn đơ đơ như tóc giả ấy nhỉ", "Gu ăn mặc đợt này lạ nha, táo bạo dữ", "Tóc này cũng trẻ đó chứ"... là những bình luận trên MXH.

Thiên An xuất thân là một người mẫu ảnh, từng gây chú ý khi đóng chính trong hàng loạt MV đình đám của Jack. Sau khi lấn sân sang con đường diễn xuất chuyên nghiệp, cô ít nhiều khẳng định thực lực qua các dự án điện ảnh và truyền hình như Linh Miêu, Mưu Kế Thượng Lưu, Cải Mả,... Tuy nhiên kể từ Cải Mả, sự nghiệp diễn xuất của cô bị gián đoạn vì các lùm xùm đời tư, cho đến nay, Thiên An vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu tái xuất màn ảnh nào.

Linh Miêu (Ảnh: NSX)

Mưu Kế Thượng Lưu (Ảnh: NSX)

Thời gian gần đây, Thiên An thu hút sự chú ý của dư luận sau những ồn ào pháp lý và vụ kiện tụng ra tòa liên quan đến Jack. Vì những lùm xùm đời tư chưa hạ nhiệt, mọi động thái cũng như lần đầu xuất hiện công khai đầu tiên lần này của bà mẹ một con nhanh chóng trở thành được chú ý từ đông đảo cộng đồng mạng.

Ảnh: FBNV



