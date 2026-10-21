Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kỳ Duyên - Thiên Ân phát đường ngọt lịm, Hạ Anh - Thanh Thủy đẹp lóa cả mắt

Nóng nhất ở TP. HCM ngay lúc này chính này thảm đỏ công chiếu Án Mạng Karaoke.

Tối ngày 21/10, thảm đỏ ra mắt phim điện ảnh Án Mạng Karaoke đã chính thức diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự chú ý từ truyền thông và khán giả. Bên cạnh sự xuất hiện đông đủ của dàn diễn viên chính gồm Đại Nghĩa, Vân Dung, Thiên Ân, Thanh Sơn,..., sự kiện còn quy tụ hàng loạt nghệ sĩ, người đẹp đình đám như Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Thanh Thủy, Hạ Anh, Trần Ngọc Vàng, Trần Nghĩa... Ai nấy đều diện những trang phục lộng lẫy, chỉn chu và khoe trọn thần thái rạng rỡ tại buổi công chiếu.

Dàn sao đổ bộ thảm đỏ ra mắt Án Mạng Karaoke (Clip: Team sự kiện)

Xuất hiện tại sự kiện, Hạ Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ gương mặt sáng bừng và thần thái cuốn hút. Nữ diễn viên diện váy cổ yếm đen với chất liệu voan mỏng xuyên thấu, kết hợp phần chân váy đính đá bắt trọn mọi ánh đèn flash của ống kính truyền thông. Làn da trắng của người đẹp càng thêm nổi bật khi kết hợp son môi đỏ, khiến ai nấy đều khó có thể rời mắt khỏi visual của cô.

Hạ Anh

Hoa hậu Thanh Thủy cũng gây chú ý không kém khi chọn phong cách cá tính, thanh lịch. Nàng hậu diện thiết kế corset da đen ôm sát, nhấn nhá chi tiết cúp ngực chấm bi nổi bật, kết hợp cùng chân váy đồng điệu tôn vóc dáng thon gọn. Mái tóc xoăn lượn sóng xõa lệch một bên cùng tông trang điểm sắc nét giúp Thanh Thủy ghi điểm tuyệt đối, khoe trọn visual sắc sảo trước ống kính truyền thông.

Thanh Thủy

Không khí thảm đỏ càng thêm bùng nổ khi Hoa hậu Kỳ Duyên xuất hiện để ủng hộ phim của Thiên Ân. Cả hai người đẹp tiếp tục "phát đường" ngọt lịm khi sánh vai bên nhau. Nếu Thiên Ân đốn tim fan với vẻ đẹp kiêu kỳ, lộng lẫy trong chiếc váy quây đỏ rực tôn trọn vóc dáng quyến rũ, thì Kỳ Duyên lại cực thời thượng với thiết kế corset đen cúp ngực chấm bi "đụng hàng" Thanh Thủy. Màn "gấp đôi visual" cùng đồng hành của Kỳ Duyên dành cho Thiên Ân khiến dân tình không khỏi "thả tim" rần rần cho tình cảm thắm thiết của cặp đôi.

Kỳ Duyên - Thiên Ân

Bên cạnh đó, những nghệ sĩ khác xuất hiện tại sự kiện đều gây ấn tượng bởi ngoại hình chỉn chu, thu hút. Ai nấy nấy đều diện những trang phục lộng lẫy để ủng hộ đồng nghiệp, khoe trọn thần thái rạng rỡ tại buổi công chiếu.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Vân Dung

Đại Nghĩa

Tiểu Vy

Hoàng Yến Chibi - Khổng Tú Quỳnh

Orange

Minh Kiên

Hòa Minzy

Minh Tú

Rima Thanh Vy

Diễm My 9X

Lương Thùy Linh



