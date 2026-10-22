Đại sứ Du lịch đầu tiên của Việt Nam: Góp phần biến Vịnh Hạ Long thành kỳ quan thế giới, tự chi 33 tỷ để đóng phim

Cô cũng là gương mặt tiếng tăm trong showbiz trong nhiều năm qua.

Hồi tháng 9/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức bổ nhiệm Lý Nhã Kỳ (Trần Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1982) trở thành Đại sứ Du lịch đầu tiên của Việt Nam. Quyết định này từng dấy lên nhiều tranh cãi trái chiều từ công chúng. Tuy nhiên, cô đã chứng minh năng lực bằng hành động thực tế.

Lý Nhã Kỳ là Đại sứ Du lịch đầu tiên của Việt Nam

Thời điểm đó, cuộc đua bình chọn Vịnh Hạ Long trở thành 1 trong 7 Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới đang ở giai đoạn nước rút. Cùng với khả năng ngoại ngữ, mối quan hệ quốc tế và sự nhạy bén, Lý Nhã Kỳ đã tự bỏ chi phí cá nhân để thực hiện những chuyến đi vận động. Cô kết nối với truyền thông quốc tế, gặp gỡ giới doanh nhân tại Hồng Kông, Philippines, Châu Âu... để kêu gọi bạn bè quốc tế hướng về Việt Nam.

Kết quả, Vịnh Hạ Long chính thức ghi tên mình vào danh sách 7 Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới. Dù hành trình đảm nhận vai trò Đại sứ gặp không ít áp lực, sự xông xáo và tâm huyết của cô đã để lại dấu ấn cho ngành du lịch nước nhà.

Cô tích cực kêu gọi bạn bè Quốc tế hướng về Danh lam thắng cảnh của Việt Nam

Kết quả, Hạ Long được chọn là 1 trong 7 Kỳ quan Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới

Trước khi là một phú bà giàu có trong showbi như hiện tại, Lý Nhã Kỳ từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Bước chân vào showbiz từ những năm 2000, cô gây ấn tượng qua hàng loạt bộ phim như Tình Yêu Còn Lại, Gió Nghịch Mùa, Bước Chân Hoàn Vũ, Chiếc Giường Chia Đôi... Trong đó, vai Diễm Kiều trong bộ phim truyền hình gây sốt Kiều Nữ Và Đại Gia (2008) với nét sắc sảo, kiêu kỳ chứa nhiều nội tâm đã trở thành dấu ấn lớn nhất nhì trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Cùng Việt Anh tạo nên một cặp đôi đẹp nức nở trên màn ảnh Việt

Ghi dấu ấn với Kiều Nữ Và Đại Gia

Sau năm 2012, cô dần rút lui khỏi màn ảnh để tập trung kinh doanh, phát triển các hoạt động liên quan đến thời trang, trang sức và bất động sản, tạo dựng thương hiệu cá nhân gắn với phong cách sang trọng. Sự chuyển hướng này giúp Lý Nhã Kỳ trở thành một trong những gương mặt nổi bật của showbiz Việt khi nhắc đến giới nghệ sĩ hoạt động kinh doanh.

Đến năm 2018, Lý Nhã Kỳ tham gia bộ phim hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc có tên Kẻ Thứ Ba. Dự án có sự góp mặt của tài tử Han Jae Suk, song lại gặp khủng hoảng tài chính trong quá trình sản xuất khiến đoàn phim phải ngừng quay. Ban đầu, Lý Nhã Kỳ chỉ tham gia với tư cách diễn viên. Cô cho biết mình từng hỗ trợ kinh phí để bộ phim có thể tiếp tục thực hiện, nhưng sau đó quyết định mua lại toàn bộ dự án khi nhận thấy những vấn đề trong quá trình sản xuất. Theo thông tin được chia sẻ, Lý Nhã Kỳ bỏ tổng cộng 33 tỷ đồng để tiếp quản và đưa Kẻ Thứ Ba lên màn ảnh rộng.

Lý Nhã Kỳ từng giải thích rằng cô không muốn cả ê-kíp Việt Nam bị ảnh hưởng danh tiếng trong mắt các đồng nghiệp nước ngoài chỉ vì sai lầm của một cá nhân. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng bày tỏ sự yêu mến dành cho Han Jae Suk, người mà cô đã hâm mộ từ trước khi có cơ hội hợp tác.

Lý Nhã Kỳ tự chi 33 tỷ để tái khởi động dự án Kẻ Thứ Ba, đưa phim lên rạp vào năm 2022

Ở thời điểm hiện tại, khi nhắc đến Lý Nhã Kỳ, công chúng thường nói nhiều hơn về hoạt động kinh doanh, phong cách sống xa hoa và những lần xuất hiện lộng lẫy tại các sự kiện quốc tế. Gần đây, Lý Nhã Kỳ được nhắc tên trên mạng xã hội bởi những câu chuyện xoay quanh cuộc sống giàu có và các đồn đoán đời tư. Song, cô chỉ bình thản đối mặt và tiếp tục chứng minh bản bản thân bằng cách sống vui vẻ, tích cực.