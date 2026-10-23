Nhan sắc ngược khuôn mẫu của nữ chính Ngọc Điệm Thu

Từ Nhược Hàm gây tranh luận với ngoại hình và diễn xuất trong Ngọc Điệm Thu. Một bộ phận khán giả cho rằng lựa chọn nữ chính là điểm trừ của phim.

Sở hữu vẻ đẹp thanh nhã, Từ Nhược Hàm gây chú ý với tạo hình dân quốc trong Ngọc điệm thu. Cô hóa thân thành Diệp Bình Quân, nữ sinh xuất thân nghèo khó, phải tìm cách kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Biến cố đưa cô vào vòng xoáy của một vụ ám sát, buộc cô kết hôn theo giao kèo với thiếu soái Ngu Sưởng Hiên do Thừa Lỗi thủ vai. Để chuẩn bị cho nhân vật, nữ diễn viên cắt mái tóc dài, học các động tác và phong thái của nghệ thuật Côn khúc, đồng thời rèn luyện dáng đi, cử chỉ phù hợp với bối cảnh dân quốc. Tạo hình với mái tóc ngắn, trang phục thanh lịch giúp cô mang đến diện mạo khác biệt so với hình ảnh quen thuộc trong các phim ngôn tình hiện đại.

Từ Nhược Hàm phải thể hiện nhiều phân cảnh bị bắt bớ, tra tấn. (Ảnh chụp màn hình)

Diệp Bình Quân được xây dựng là cô gái có vẻ ngoài dịu dàng nhưng bên trong cứng cỏi, giàu lòng tự trọng. Tuy nhiên, cách thể hiện nhân vật qua những tập đầu chưa thuyết phục một bộ phận khán giả. Lối diễn tiết chế, giọng thoại nhẹ và cách bộc lộ cảm xúc kín đáo khiến nhân vật đôi lúc thiếu điểm nhấn. Một số ý kiến cho rằng mâu thuẫn tâm lý chưa được khai thác đủ sâu, khiến sự chuyển biến trong tính cách và tình cảm của cô chưa có sức nặng. Diễn xuất của Từ Nhược Hàm cũng bị chỉ trích. Trong phân cảnh nhân vật bị kẻ cướp kề dao vào cổ, biểu cảm của cô bị cho là thiếu sự sợ hãi và căng thẳng cần thiết.

Vóc dáng và diễn xuất của cặp đôi chính nhận nhiều sự quan tâm của khán giả. (Ảnh chụp màn hình)

Về diện mạo, nhiều người nhận xét gương mặt nữ diễn viên trông khá lớn khi xuất hiện trên màn ảnh, đặc biệt trong những cảnh đứng cạnh Thừa Lỗi. Cô cũng bị chê có hàm răng quá lớn. Những đường nét trên gương mặt đều không phù hợp với tiêu chuẩn mặt trái xoan thanh thoát của phim cổ trang.

Tuy nhiên, nữ chính lại bị các diễn viên phụ lấn át về độ thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Quách Vũ Hân vào vai nữ phụ Đào Tử Nghi. Sự chênh lệch này phần nào phản ánh khác biệt giữa hai dòng phim truyền hình dài tập và phim ngắn trực tuyến, đồng thời đặt ra câu hỏi về sức hút của nhân vật nữ chính trong một tác phẩm ngôn tình dân quốc.

Quách Vũ Hân trong vai Đào Tử Nghi được so sánh với Từ Nhược Hàm. (Ảnh chụp màn hình)

Trái lại, Quách Vũ Hân tạo được dấu ấn với vai Đào Tử Nghi, tiểu thư xuất thân danh giá, đem lòng yêu Ngu Sưởng Hiên nhưng không được đáp lại. Nhân vật có tính cách kiêu kỳ, chủ động thể hiện cảm xúc và thường xuyên rơi vào những tình huống xung đột. Những diễn biến ghen tuông, tranh giành tình cảm và quá trình chuyển biến tâm lý về sau tạo điều kiện để nữ diễn viên phô diễn khả năng biểu đạt cảm xúc. Đồng thời gương mặt của Quách Vũ Hân cũng thon gọn đúng chuẩn mỹ nhân xưa nên nhận được nhiều nhận xét tích cực.

Biểu cảm của Từ Nhược Hàm trong các tập từ 20 trở đi có nhiều tiến bộ. (Ảnh chụp màn hình)

Việc nhân vật phụ thu hút nhiều sự chú ý hơn nữ chính không phải hiện tượng hiếm gặp trong các bộ phim ngôn tình. Những vai diễn có tính cách mạnh, nhiều xung đột thường dễ tạo ra các phân đoạn nổi bật, trong khi nhân vật trung tâm có thể cần thời gian để phát triển câu chuyện và bộc lộ chiều sâu tâm lý. Diệp Bình Quân vẫn còn nhiều không gian phát triển, đặc biệt khi những biến cố trong bối cảnh dân quốc buộc nhân vật phải đưa ra lựa chọn và bộc lộ bản lĩnh. Những phân cảnh cảm xúc của cô với Thừa Lỗi từ tập 20 của bộ phim được đánh giá là có nhiều tiến bộ, biểu cảm đa dạng.

Tranh luận xoay quanh Từ Nhược Hàm cũng cho thấy áp lực đối với diễn viên đảm nhận vai nữ chính trong dòng phim ngôn tình, khi ngoại hình, diễn xuất và mức độ tương tác với bạn diễn đều có thể trở thành tâm điểm chú ý.



Từ Nhược Hàm sinh năm 1998, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô từng tham gia các phim Hoa mùa hạ, Thiếu niên ca hành và Yêu em. Nữ diễn viên đã từng hợp tác với các nam diễn viên Vương Tinh Việt, Châu Kha Vũ và Hoàng Cảnh Du. Bộ phim Yêu em đóng cùng Trương Lăng Hách từng tạo được rất nhiều sự yêu thích của khán giả năm 2025. Cô là một trong những đàn em được Lý Băng Băng nâng đỡ trong thời gian qua, cùng với Châu Dã.



