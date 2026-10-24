Nhìn Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn mới thấy hóa ra ngôn tình là có thật!

Có là đường hay sữa thì cũng đố ngọt hơn Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn.

Buổi premiere Chị Chị Em Em 3 mới đây đã thu hút sự chú ý của đông đảo truyền thông và khán giả để chúc mừng dàn diễn viên đình đám là Kỳ Duyên, Lan Ngọc, Chi Pu, Quốc Anh và Steven Nguyễn. Giữa loạt khoảnh khắc tương tác của dàn cast cùng khách mời, màn tương tác giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn viral trên mạng xã hội. Chỉ với đoạn video ngắn "đu trend", cả hai đã khiến khán giả đứng ngồi không yên, thậm chí có người còn tha thiết đề nghị ê-kíp làm riêng một bộ ngôn tình cho cặp đôi này.

Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn "đu trend" khiến cõi mạng nổ tung (Clip: NSX)

Trong clip được chia sẻ, Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện với diện mạo đẹp đến nao lòng. Nữ diễn viên diện chiếc váy cúp ngực màu hồng pastel, điểm xuyết họa tiết hoa xanh cùng mái tóc búi gọn, càng tôn lên đường nét thanh tú, nụ cười ngọt ngào cùng khí chất nữ tính của người đẹp. Đứng cạnh là Steven Nguyễn với diện mạo lịch lãm trong bộ vest đen. Bờ vai rộng, nam tính, gương mặt điển trai cùng thần thái điềm tĩnh giúp nam diễn viên toát lên khí chất của một quý ông.

Ảnh: NSX

Đặc biệt cả hai còn đu trend nhấc bổng nhau bằng một tay khiến dân tình rần rần. Nhìn Steven Nguyễn vững chãi bên cạnh Lan Ngọc nhỏ nhắn, kiêu sa càng khiến khung hình mang đậm màu sắc tổng tài và nàng thơ. Khung hình "tình bể bình" này chẳng khác gì được xé truyện bước ra.

Ảnh: NSX

Mặt khác, nhiều khán giả đã bắt đầu mong chờ những màn tương tác bùng nổ hơn nữa nếu cả hai thực sự đóng một bộ phim ngôn tình. Chưa cần đến lời thoại hay những phân cảnh lãng mạn được dàn dựng công phu, riêng ngoại hình và cách tạo dáng của cặp đôi đã đủ khiến trí tưởng tượng của khán giả hoạt động hết công suất.

Ảnh: NSX

Điều khiến khán giả càng có cớ "đẩy thuyền" nhiệt tình là Lan Ngọc và Steven Nguyễn thường xuyên tương tác thân thiết trong quá trình quay Chị Chị Em Em 3. Dù là lần đầu kết hợp nhưng hai luôn thoải mái trêu chọc, quan tâm nhau trong hậu trường. Khi hai trai xinh gái đẹp và nổi tiếng liên tục xuất hiện bên nhau, việc người hâm mộ muôn gán ghép hay mong chờ một dự án hợp tác chung của họ là dễ hiểu.

Khoảnh khắc "sủng nịnh" của Steven Nguyễn dành cho Lan Ngọc (Ảnh: NSX)

Ánh mắt thế này bảo sao fan ship điên đảo (Ảnh: NSX)

(Ảnh: NSX)

Trong Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu, còn Steven Nguyễn vào vai Văn Cường, người chồng của cô. Phim lấy bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa, nơi những lễ giáo khắt khe và quy tắc gia tộc chi phối cuộc sống của con người. Đằng sau vẻ ngoài tưởng chừng yên ổn là những mối quan hệ tình cảm phức tạp, những bí mật bị che giấu cùng các lựa chọn khó khăn giữa tình yêu, lòng tin và danh dự.

Mối quan hệ giữa Thị Liễu và Văn Cường cũng không phải câu chuyện hôn nhân êm đềm. Cuộc sống vợ chồng của hai nhân vật tồn tại nhiều rạn nứt, góp phần khiến mạng lưới tình cảm vốn đã rối ren của bộ phim thêm căng thẳng. Đây cũng là một màu sắc khác biệt của Steven Nguyễn sau loạt vai diễn gai góc trước đó, đồng thời đặt Lan Ngọc vào một mối quan hệ có nhiều lớp tâm lý để khai thác.

(Ảnh: NSX)

Tác phẩm còn có sự tham gia của Kỳ Duyên, Chi Pu, Quốc Anh và NSND Lê Khanh, với câu chuyện xoay quanh những rung động bị che giấu, sự giằng xé giữa khát vọng cá nhân và khuôn phép xã hội. Thay vì một chuyện tình đơn tuyến, bộ phim mở ra mạng lưới quan hệ chồng chéo, mỗi nhân vật đều có bí mật và những lựa chọn có thể làm đảo lộn cuộc đời người khác.