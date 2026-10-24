Đời thăng trầm của dàn diễn viên Đất Phương Nam sau gần 3 thập kỷ

Sau khi Đất Phương Nam của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn lên sóng 29 năm trước, nhiều diễn viên gây ấn tượng mạnh trong phim từ giã làng giải trí.

Đất phương Nam là bộ phim truyền hình Việt Nam chuyển thể từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Lên sóng vào năm 1997, tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn được xem là một trong những bộ phim truyền hình chuyển thể từ tác phẩm văn học thành công nhất.

Bé An (Hùng Thuận) sống bằng công việc kinh doanh

Trong Đất phương Nam, Hùng Thuận (khi đó 12 tuổi) đóng vai chính - bé An, cậu bé thông minh nhưng nhút nhát, lưu lạc ở miền Tây tìm cha. Diễn xuất tự nhiên, chân thật của Hùng Thuận giúp nhân vật An trở thành một “tượng đài” trong ký ức khán giả.

Bé An trong “Đất phương Nam” trở thành biểu tượng của phim truyền hình.

Vai diễn này từng mang về cho Hùng Thuận giải Mai Vàng “Diễn viên được yêu thích nhất” cùng loạt cơ hội trong nghệ thuật.

Thành công của phim giúp con đường vào giới giải trí của Hùng Thuận rộng mở, tuy nhiên anh lại không nắm bắt được. Suốt nhiều năm, Hùng Thuận chủ yếu tham gia những vai phụ, không để lại dấu ấn. Những vai diễn sau đều chưa vượt được cái bóng quá lớn của cậu bé An.

Nam diễn viên sinh năm 1984 thừa nhận, công việc đóng phim không mang lại cho anh cuộc sống dư dả, vì vậy anh quyết định từ bỏ. Hùng Thuận từng có thời gian dài chật vật trước khi gặt hái thành công với nghề môi giới, kinh doanh bất động sản.

Năm 2021, Hùng Thuận mở công ty riêng, thu nhập ổn định và cuộc sống dần sung túc. Những năm qua, nam diễn viên tập trung phát triển công việc bất động sản thay vì hoạt động nghệ thuật.

Hùng Thuận thành công ở mảng kinh doanh bất động sản.

Về đời tư, Hùng Thuận từng đổ vỡ hôn nhân, có con trai riêng. Tháng 7/2025, Hùng Thuận tổ chức đám cưới với bạn gái mới tại TP.HCM sau gần 10 năm hẹn hò.

Cò (Phùng Ngọc) chật vật mưu sinh

Nhân vật Cò do Phùng Ngọc thể hiện cũng là một trong những vai được nhớ nhiều nhất trong phim truyền hình của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Cò là bạn thân của bé An (Hùng Thuận), cùng hoàn cảnh mồ côi mẹ. Cò trải đời sớm, thông minh, giỏi bắn ná, đồng hành với An trên hành trình tìm cha.

Thằng Cò trong “Đất phương Nam” là vai diễn để đời của diễn viên Phùng Ngọc.

Sau vai đầu đời, Phùng Ngọc nổi tiếng, được đánh giá là một trong những diễn viên nhí tiềm năng của màn ảnh nhỏ thập niên 1990. Anh tiếp tục tham gia phim Chú bé rắc rối (1998) - tác phẩm chuyển thể truyện Nguyễn Nhật Ánh nhưng không thành công.

Phùng Ngọc dần rút lui vì thấy hết duyên và không còn phù hợp với nghệ thuật. Anh từng sống lang bạt tại nhiều tỉnh thành, làm các công việc như trông coi vườn cao su, chạy xe ôm, thợ cắt tóc, bán quần áo vỉa hè.

Nhưng năm qua, Phùng Ngọc làm việc tại một quán ăn ở TP.HCM, đảm nhận nhiều công việc như livestream giới thiệu món ăn, tương tác với khách và giao hàng khi cần. Công việc thuận lợi cũng giúp cuộc sống của anh ổn định hơn trước.

Phùng Ngọc từng chật vật nhiều nghề để mưu sinh.

Về đời tư, Phùng Ngọc cũng từng trải qua một lần đổ vỡ. Tháng 5/2024, anh cưới vợ lần hai. Cặp đôi thuê nhà trọ để chung sống và gây dựng tương lai.

Tư Mắm (Cát Phượng) sống độc thân

Qua diễn xuất của Cát Phượng, vai Tư Mắm là một trong những nhân vật phản diện đáng nhớ nhất của Đất phương Nam. Thời điểm đó, Cát Phượng mới 27 tuổi và là một trong những nghệ sĩ trẻ của sân khấu miền Nam.

Cát Phượng thể hiện thành công vai Tư Mắm.

Sau thành công của phim, Cát Phượng dần chuyển hướng sang lĩnh vực hài kịch. Cô nhanh chóng trở thành cây hài kỳ cựu, diễn chung cùng Hoài Linh, Chí Tài, Nhật Cường một thời gian dài, đồng thời làm sản xuất nhiều liveshow cho các nghệ sĩ.

Về đời tư, nữ diễn viên từng kết hôn với đồng nghiệp Thái Hòa, có một con trai là Bom. Sau ly hôn, Cát Phượng làm mẹ đơn thân. Cô từng có mối tình lâu năm với bạn trai kém tuổi Kiều Minh Tuấn nhưng đã chia tay năm 2022.

Cát Phượng vẫn theo đuổi nghệ thuật.

Ở tuổi U60, Cát Phượng là nghệ sĩ hiếm hoi của Đất phương Nam vẫn hoạt động nghệ thuật. Những năm qua, nữ diễn viên miệt mài cống hiến cho sân khấu lẫn phim ảnh. Cô có cuộc sống bình yên bên con trai trưởng thành, tài giỏi và có đam mê diễn xuất.

Út Trong (Thúy Loan) rời showbiz, sống kín tiếng

Diễn viên Thúy Loan từng gây ấn tượng với vai Út Trong - cô gái người miền Tây với nét đẹp đằm thắm, tính mạnh mẽ, kiên cường trên màn ảnh. Vai diễn từng giúp Thúy Loan trở thành một trong số những mỹ nhân màn ảnh được yêu mến ở thời điểm đó.

Diễn viên Thúy Loan từng gây ấn tượng với vai Út Trong.

Sau Đất phương Nam, Thúy Loan còn được chú ý với vai Út Mơ trong Chim phóng sinh. Vai diễn giúp cô đoạt giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc” tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc 1998.

Từ đầu thập niên 2000, cô giải nghệ để dành thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ. Những năm qua, cô chọn cuộc sống kín tiếng, an nhiên bên gia đình.

Nữ diễn viên chọn cuộc sống kín tiếng sau khi rời showbiz.

Năm 2023, Thúy Loan xuất hiện tại buổi giao lưu giữa hai thế hệ Đất phương Nam và phim điện ảnh Đất rừng phương Nam. Cô được khen vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, mặn mà.

Bác Ba Phi (Mạc Can) bệnh tật, kinh tế khó khăn

Thể hiện vai bác Ba Phi trong phim Đất phương Nam, nghệ sĩ Mạc Can gây ấn tượng với lối diễn chân thực từ lối ăn nói đến ngoại hình, tính cách đậm chất Nam Bộ. Là người đa tài đa nghệ nhưng ông có cuộc đời gian truân phiêu bạt khắp nơi.

Bác Ba Phi trong phim “Đất phương Nam”.

Ở tuổi gần đất xa trời, cuộc sống của nghệ sĩ Mạc Can khá chật vật khi không có điều kiện kinh tế, nhiều bệnh tật. Ông từng tâm sự có thời điểm ăn cơm nguội qua ngày suốt cả tháng trời.

Năm 2024, nghệ sĩ Mạc Can được hỗ trợ dọn về sống tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè (phường Bình Thạnh, TP.HCM). Hiện tại, ông không còn đóng phim, chủ yếu viết các đầu sách, kịch bản và trang trải sinh hoạt nhờ các nguồn hỗ trợ từ nhà hảo tâm.

“Bác Ba Phi” ở tuổi ngoài 80.

Ở tuổi ngoài 80, sức khỏe của nghệ sĩ yếu hơn trước nhưng ông vẫn sống vui vẻ, lạc quan.

Tư Tại (Lê Bình) qua đời vì ung thư

Là gương mặt quen thuộc với khán giả phía Nam nhờ những vai ông lão khắc khổ hay lão phù thủy trong truyện cổ tích, nghệ sĩ Lê Bình góp mặt trong bộ phim Đất phương Nam với vai Tư Tại. Sau bộ phim, ông tiếp tục có loạt vai diễn ấn tượng trong Mùa len trâu, Vịt kêu đồng, Cô gái xấu xí, Có căn nhà nằm nghe nắng mưa...

Nghệ sĩ Lê Bình trong phim “Đất phương Nam”.

Nhiều khán giả cho rằng do diễn nhiều vai nghèo khổ, bệnh tật nên số phận của Lê Bình cũng bị vận vào không ít. Sau nhiều tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi, nghệ sĩ đã qua đời vào giữa năm 2019.