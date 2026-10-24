Có thể nhiều người chưa biết, bộ phim Doctor X của Kim Ji Won có sự xuất hiện của một nữ diễn viên Việt.

Đã lên sóng đến tập 5, Doctor X: Mafia In White cũng làm mưa làm gió trên Netflix toàn cầu và thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Những thông tin xoay quanh bộ phim cũng liên tục trở thành chủ đề bàn tán. Theo đó, một trong những điều bất ngờ nhất có lẽ là sự xuất hiện của một nữ diễn viên người Việt.

Bộ phim Doctor X của Kim Ji Won đang thu hút nhiều sự chú ý.

Cụ thể, đó là Nguyễn Thùy Dung, cô gái trẻ hiện đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Mới đây, Thùy Dung đã chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình tham gia ghi hình Doctor X: Mafia In White, đặc biệt là cơ hội được xuất hiện trong cùng khung hình với nữ diễn viên đình đám Kim Ji Won.

Nguyễn Thùy Dung chia sẻ trải nghiệm được đóng Doctor X.

Theo chia sẻ, Nguyễn Thùy Dung đảm nhận 3 vai quần chúng trong phim, bao gồm nhân viên tiếp nhận hồ sơ thăm bệnh, bác sĩ và lễ tân bệnh viện. Dù thời lượng xuất hiện trên màn ảnh khá ít ỏi, cô vẫn cảm thấy vô cùng may mắn khi có cơ hội góp mặt trong dự án này.

Đáng nói, trong số khoảng 200 người thuộc hai đoàn diễn viên quần chúng đến từ Seoul và Busan, Nguyễn Thùy Dung là người duy nhất được lựa chọn đảm nhận vai lễ tân và được quay cảnh bên trong bệnh viện. Đây cũng là trải nghiệm khiến cô đặc biệt trân trọng.

Nguyễn Thùy Dung còn có một kỷ niệm ấm áp khi được 2 chú an ninh của bệnh viện nhường quạt và mua tặng cà phê ấm để giúp cô bớt lạnh hơn.

Nữ diễn viên người Việt còn kể lại một kỷ niệm ấm áp tại trường quay. Trong ngày ghi hình có thời tiết vô cùng lạnh giá, hai nhân viên an ninh thực sự của bệnh viện đã chủ động nhường quạt sưởi, thậm chí mua cà phê nóng cho cô. Sự quan tâm giản dị nhưng chân thành ấy khiến Thùy Dung không khỏi xúc động.

Dù thời lượng lên hình ít ỏi, Nguyễn Thùy Dung cho biết cô vẫn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc khi được xuất hiện chung với Kim Ji Won.

Bên cạnh đó, cô cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi được tận mắt chứng kiến Kim Ji Won ở khoảng cách gần, đồng thời có cơ hội xuất hiện chung khung hình với ngôi sao nổi tiếng: "Việc được gặp Kim Ji Won ở khoảng cách siêu gần thì đã có từ những buổi đầu tiên rồi, nhưng mà lần này là mình lọt vào khung hình cùng chị ấy nên cảm thấy hạnh phúc gấp 100 lần".

Nói thêm về Doctor X, đây là bộ phim thuộc đề tài y khoa, xoay quanh câu chuyện của bác sĩ thiên tài Gye Su Jeong. Cô là một người có vẻ lập dị, nhưng bên trong là một trái tim ấm nóng, sẵn sàng làm mọi thứ vì bệnh nhân và không ngại đụng đến những góc khuất của bệnh viện nơi mình đang công tác.

Bộ phim hiện đang làm mưa làm gió, đạt những thành tích đầy ấn tượng trên Netflix cũng như ghi nhận rating cực kỳ tốt trên đài SBS. Phim hiện được chấm 8,5 điểm trên trang Mydramalist, cho thấy sự hài lòng của khán giả với tác phẩm cũng như chất lượng diễn xuất của dàn cast.

Nguồn: FB