Cầu xin Park Min Young đừng tự hủy hoại dung nhan nữa!

Những hình ảnh mới của Park Min Young khiến công chúng hoang mang.

Mới đây, đài SBS đã nhá hàng loạt hình ảnh mới của bộ phim Nine To Six, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Tâm điểm bàn luận không ai khác chính là Park Min Young, nhưng đáng tiếc, điều khiến nữ diễn viên gây chú ý nhất lại là ngoại hình gầy gò đến mức nhan sắc bị ảnh hưởng rõ rệt.

Những hình ảnh mới của Park Min Young trong phim Nine To Six đang gây chú ý.

Trong những hình ảnh được công bố, Park Min Young xuất hiện với trang phục công sở chuyên nghiệp, kết hợp cùng những món trang sức đơn giản nhưng sang trọng. Tuy nhiên, phong cách thanh lịch cũng khó che đi vóc dáng quá mảnh mai cùng gương mặt hốc hác của cô. Không ít khán giả tiếc nuối bởi Park Min Young vốn là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của màn ảnh Hàn, sở hữu nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung và đầy sức sống.

Nữ diễn viên khiến người hâm mộ lo lắng vì quá gầy đến mức hốc hác.

Đây không phải lần đầu tiên Park Min Young khiến công chúng lo lắng vì cân nặng. Khi tham gia Marry My Husband, nữ diễn viên từng gây xôn xao khi giảm xuống chỉ còn 37kg để phục vụ vai diễn. Đáng nói, suốt hơn 2 năm trở lại đây, cô nhiều lần xuất hiện với thân hình gầy gò, gương mặt hốc hác, khiến phong độ nhan sắc trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội.

Đặc biệt, Park Min Young từng tiết lộ việc áp dụng phương pháp giảm cân cực đoan khi đóng Siren's Kiss. Để hóa thân thành nhân vật mất cảm giác đói, cô cho biết đã có giai đoạn gần như không ăn, chỉ uống khoảng 3 lít nước mỗi ngày. Chia sẻ này càng khiến người hâm mộ lo ngại về sức khỏe của nữ diễn viên.

Một số khán giả thậm chí đặt ra câu hỏi liệu nữ diễn viên có đang bị chứng chán ăn hay không.

Trong video mới được SBS Catch đăng tải, trông Park Min Young cũng rất gầy.

Thực tế, mỗi khi Park Min Young xuất hiện với vóc dáng đầy đặn hơn, nhan sắc của cô lại được khen ngợi vì vẻ rạng rỡ, trẻ trung. Ngược lại, khi quá gầy, gương mặt nữ diễn viên trở nên hốc hác, đánh mất nét đẹp ngọt ngào vốn là thương hiệu. Chính vì vậy, nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối, thậm chí phải thốt lên: "Cầu xin Park Min Young đừng tự hủy hoại dung nhan nữa". Một số người còn lo lắng liệu nữ diễn viên có đang gặp vấn đề về ăn uống hay không, chẳng hạn như bị chứng chán ăn.

Đáng chú ý, vai diễn lần này trong Nine To Six không có những yêu cầu đặc thù về ngoại hình như các tác phẩm trước. Phim xoay quanh Kang Yi Ji, trưởng nhóm pháp lý tại một công ty ô tô, người phụ nữ cuồng công việc, luôn xem tình yêu và hôn nhân là thứ yếu. Cuộc sống của cô dần thay đổi khi gặp Han Seon Woo, chàng thực tập sinh có nền tảng luật học, đồng thời là nhà thiết kế trang sức ấm áp, trưởng thành. Cả hai dần học cách yêu thương và cùng nhau phát triển trong công việc lẫn cuộc sống.