Nữ diễn viên vừa được Chủ tịch UBND TP Hà Nội khen thưởng, đạo diễn Pháp đích thân sang tận Việt Nam casting

Nữ diễn viên liên tiếp đón nhận tin vui trong khoảng thời gian ngắn.

Mới đây, Bảo Thanh liên tiếp đón nhận hai tin vui trong sự nghiệp khi được trao bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội với danh hiệu “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu” năm 2026 và bằng khen của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hà Nội cho danh hiệu “Gương thanh niên sống đẹp” năm 2026. Những sự ghi nhận này đến đúng thời điểm nữ diễn viên chuẩn bị lên đường sang Pháp, tham gia biểu diễn vở kịch kinh điển Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt tại Tuần Sân khấu Việt Nam ở Paris.

Trong vở diễn do đạo diễn người Pháp Anne Bouvier dàn dựng, Bảo Thanh đảm nhận vai Vợ hàng thịt. Đáng chú ý, nữ đạo diễn đã trực tiếp sang Việt Nam casting, tuyển chọn diễn viên cho dự án. Là diễn viên Nhà hát Kịch Công an nhân dân, Bảo Thanh nhận lời mời từ Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ đến thử vai Vợ hàng thịt và được đạo diễn lựa chọn.

Quá trình tập luyện kéo dài gần hai tháng đặt ra không ít thử thách với các nghệ sĩ, đặc biệt khi ê-kíp phải dung hòa phong cách diễn xuất Việt - Pháp. Bảo Thanh thừa nhận có những thời điểm cô và đồng nghiệp chưa hiểu hết yêu cầu của đạo diễn, song chính quá trình trao đổi, làm việc đã giúp các nghệ sĩ tìm được tiếng nói chung. Hai dấu mốc liên tiếp, một là sự ghi nhận cho những đóng góp trong cuộc sống và cộng đồng, một là cơ hội thử sức trên sân khấu quốc tế, tiếp tục đưa cái tên Bảo Thanh trở thành tâm điểm chú ý.

Bảo Thanh (Vũ Phương Thanh, sinh năm 1990) là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam, đặc biệt nổi bật trong giai đoạn cuối thập niên 2010. Sở hữu lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc và khả năng hóa thân linh hoạt, nữ diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách, từng bước khẳng định vị trí trong dàn diễn viên thực lực của VFC.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Bảo Thanh sớm bén duyên với điện ảnh khi mới 8 tuổi, với bộ phim Vào Nam Ra Bắc. Hai năm sau, vai bé Nụ trong tác phẩm giúp cô giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13. Thành tích khi mới 10 tuổi trở thành dấu mốc đáng nhớ trong những năm đầu sự nghiệp, đưa Bảo Thanh đến gần hơn với danh xưng diễn viên nhí triển vọng của màn ảnh Việt.

Sau những trải nghiệm đầu tiên với điện ảnh và sân khấu, Bảo Thanh tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp, từng bước tích lũy kinh nghiệm qua nhiều dự án truyền hình. Tuy nhiên, phải đến năm 2017, tên tuổi cô mới thực sự phủ sóng rộng rãi khi đảm nhận vai Minh Vân trong Sống Chung Với Mẹ Chồng. Bộ phim khai thác những mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ, đưa nhân vật Minh Vân trở thành tâm điểm bàn luận. Diễn xuất chân thực, đặc biệt ở những phân đoạn thể hiện sự ấm ức, tổn thương và giằng xé tâm lý, giúp Bảo Thanh chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả.

Tiếp nối bước đột phá này, nữ diễn viên góp mặt trong nhiều dự án đáng chú ý như Người Phán Xử, Ngày Ấy Mình Đã Yêu và Những Ngày Không Quên. Trong đó, vai Anh Thư, biệt danh Thư “xính lao”, của bộ phim Về Nhà Đi Con (2019) được xem là một trong những dấu ấn nổi bật nhất sự nghiệp. Nhân vật là cô gái thực tế, sắc sảo, có phần thực dụng nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là một người giàu tình cảm và luôn khao khát được yêu thương. Bảo Thanh đã thể hiện thuyết phục những sắc thái đối lập ấy, tạo nên một nhân vật vừa gần gũi vừa có sức sống riêng.

Thành công của Về Nhà Đi Con không chỉ giúp tên tuổi Bảo Thanh tiếp tục lan tỏa mà còn củng cố vị thế của cô trong dòng phim truyền hình phía Bắc. Bộ phim trở thành hiện tượng màn ảnh nhỏ năm 2019, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng và tạo ra nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Qua các vai diễn liên tiếp, Bảo Thanh cho thấy thế mạnh ở những nhân vật phụ nữ hiện đại, có cá tính rõ nét, đời sống nội tâm phức tạp và khả năng tạo đồng cảm với người xem.

Trong suốt sự nghiệp, nữ diễn viên cũng nhận được nhiều sự ghi nhận thông qua các giải thưởng và đề cử dành cho diễn xuất. Điểm mạnh của Bảo Thanh nằm ở khả năng biểu đạt cảm xúc tự nhiên, không quá phô trương nhưng vẫn đủ sức truyền tải những biến chuyển tâm lý của nhân vật. Từ những vai diễn giàu nước mắt đến hình tượng phụ nữ mạnh mẽ, sắc sảo, cô đều tạo được dấu ấn nhờ cách thể hiện gần gũi với đời sống.

Năm 2020, sau một thời gian liên tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, Bảo Thanh quyết định tạm dừng đóng phim truyền hình để ưu tiên gia đình và đón con thứ hai. Trong những năm tiếp theo, cô ít tham gia các dự án phim mới, thay vào đó dành thời gian chăm sóc tổ ấm, xuất hiện tại một số sự kiện và hoạt động nghệ thuật phù hợp. Song song với đó, nữ diễn viên vẫn công tác tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân, tiếp tục duy trì sự gắn bó với sân khấu.