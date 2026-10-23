Thiên Ân tới dự đám cưới của Kỳ Duyên

Không những thế, Thiên Ân còn bày tỏ sự vui vẻ, nhiệt tình ra mặt khi đến xem Kỳ Duyên tổ chức đám cưới.

Tối ngày 23/10, sự kiện ra mắt phim Chị Chị Em Em 3 chính thức diễn ra tại TP. HCM, quy tụ nhiều cái tên hot trong showbiz đến ủng hộ dàn diễn viên như Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều, Tiểu Vy, Lâm Vỹ Dạ, Lê Hạ Anh, Pháo, Đoàn Minh Anh... Nữ chính của phần 3 phim là Kỳ Duyên nên không bất ngờ khi Thiên Ân cũng có mặt để ủng hộ dự án mới của người bạn đồng hành.

Thiên Ân đến chúc mừng Kỳ Duyên tại premiere Chị Chị Em Em 3 (Clip: Team sự kiện)

Xuất hiện tại sự kiện, Thiên Ân và Kỳ Duyên tạo màn gấp đôi visual mãn nhãn với hai phong cách đối lập nhưng cực kỳ ăn ý. Thiên Ân diện đầm cổ yếm màu trắng thanh thoát với phần nhấn nhá hoa mềm mại trước ngực. Kiểu tóc buộc nửa nhẹ nhàng càng tôn nét quyến rũ, nữ tính và thanh lịch của nàng hậu.

Trong khi đó, Kỳ Duyên "chặt chém" thảm đỏ với thần thái sang trọng, quyền lực trong chiếc đầm cúp ngực đuôi cá lấp lánh ôm vóc dáng chuẩn từng centimet. Mái tóc tạo kiểu nhã nhặn cùng trang sức càng làm nổi bật nét kiêu sa của người đẹp.

Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười

Thiên Ân cũng không quên mang theo một bó hoa hồng "siêu to khổng lồ" đến chúc mừng ngày ra mắt phim của Kỳ Duyên. Hai người đẹp vui vẻ tương tác, nắm tay nhau trước ống kính. Thiên Ân không quên gửi nụ hôn gió đến nữ chính Chị Chị Em Em 3, thể hiện tình cảm và sự tự hào của mình dành cho Kỳ Duyên. Khoảnh khắc này nhanh chóng khiến netizen "lụi tim" vì quá đáng yêu, ngọt ngào.

Sở dĩ nói Thiên Ân đến xem đám cưới của Kỳ Duyên là bởi ở buổi họp báo trước đó, Kỳ Duyên đã có màn thị một cảnh phim trước truyền thông khi công bố ngày cưới và mời tất cả mọi người đến chung vui.

Trong Chị Chị Em Em 3, Kỳ Duyên kết hôn với Quốc Anh. Một người thủ vai Thị Mầu, một người là Văn Tài, hai gia đình môn đăng hộ đối se duyên cho con cái về chung một nhà. Những bức hình hay trailer "nhá hàng" cho phân cảnh này của phim trước đó cũng gây bão trên MXH vì nhan sắc không điểm nào chê của bộ đôi diễn viên chính.

Kỳ Duyên và Quốc Anh tổ chức đám cưới trong Chị Chị Em Em 3

Nói thêm về nội dung phim, Chị Chị Em Em 3 xoay quanh những âm mưu, toan tính cùng mối quan hệ tình cảm đan xen phức tạp giữa 5 nhân vật. Phim bắt đầu từ mối quan hệ mập mờ giữa Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc) và Văn Tài (Quốc Anh), dù cô đã kết hôn với Văn Cường (Steven Nguyễn).

Khi bí mật bị phơi bày, Văn Cường chọn bắt tay với Thị Mầu (Kỳ Duyên) - người phụ nữ đầy ẩn ức, toan tính và sắc sảo - để thực hiện kế hoạch trả thù, trong khi sự xuất hiện của Thị Nương (Chi Pu) tiếp tục cuốn tất cả vào vòng xoáy ân oán và tranh đoạt đầy kịch tính. Bên cạnh dàn cast chính, phim còn có sự tham gia của NSND Lê Khanh trong vai Mẹ Thị Mầu kiêm cố vấn diễn xuất, cùng sự góp mặt của dàn khách mời như ca sĩ Bảo Anh, Bùi Quỳnh Hoa, Tô Diệp Hà, Nguyễn Thanh Hảo...

Chị Chị Em Em 3 sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 30/10/2026.